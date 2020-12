Ruokakaupoissa myydään nyt ”Linnan boolia” muovipullossa – Linnan juhlien konkari maistoi ja antoi arvionsa

Linnan boolin reseptiä on pidetty salaisena ja boolia vain valituille kutsuvierasjoukoille tarjoiltavana tuotteena. Nyt samaa nimeä kantavaa juomaa myydään perusmarketeissa.

Alkuperäinen resepti on vuodelta 1949. Kuluttajille suunnattu tuote pyrkii pääsemään mahdollisimman lähelle Linnan juhlissa tarjoiltavaa boolia.­

Linnan booli on käsite. Itsenäisyyspäivän vastaanotolta tunnetun juoman reseptiä on pidetty salaisena. Viime aikoina ruokakaupoissa asioineet ovatkin saattaneet hieraista silmiään nähtyään hyllyillä muovipulloissa myytävää Linnan booliksi nimettyä tuotetta.

Kyseessä on eteläpohjanmaalaisen yrityksen Pramian tuote. Juoman maun on tarkoitus olla hyvin lähellä alkuperäistä boolia. Linnan booli -juoma tuli markkinoille viime vuonna pienissä 0,33 litran pakkauksissa.

– Viime vuonna se tuotiin markkinoille hieman pienemmässä mittakaavassa, yrittäjä Marko Mäkinen kertoo.

Erä myytiin loppuun viikossa.

Juomaa on kehitelty jo useampi vuosi. Ensimmäisen kerran Marko Mäkinen ideoi sitä kuluttajamyyntiin Suomen 100-vuotisjuhlavuodeksi 2017.

– Halusin tehdä tuotteen, jotta kaikki voisivat päästä osaksi kuuluisan juoman maistamista. Ihmiset ovat hyvin sen löytäneetkin.

Mäkinen toteaa, ettei kukaan voi omistaa hänen kehittämäänsä tuotetta. Tiedotteessa todetaan, että Linnan booli on saanut nimensä siitä, että sen maku on ”samantyylinen kuin presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolla tarjottavan boolin.”

Juomaa maistatettiin Linnan juhlien konkareilla

Tuotteen kehittelyssä apuna ovat olleet Linnan juhlissa useita kertoja juhlineet henkilöt.

– Pyysimme muun muassa muutamia kansanedustajia maistelemaan ja arvioimaan sitä, kuinka lähelle alkuperäistä ohjetta olemme päässeet. Sitä maistatettiin myös muille Linnan juhliin kutsutuille.

Tänä vuonna tuote pakattiin 0,75 litran pulloon ja on myynnissä sadoissa ruokakaupoissa ympäri Suomea.

Boolin reseptiä on muutettu

Täysin salassa legendaarisen juoman ohje ei kuitenkaan ole ikuisesti säilynyt, sillä Linnan boolin ohje julkaistiin ruokalehti Kasarissa jo vuonna 1975. Tuolloin lehdessä boolin aineksiksi listattiin muun muassa sitruunankuoriuute, Grape-virvoitusjuoma, pöytäviina, kuiva Elysée, portviini ja tietty rizling.

Vuonna 1976 Linnan boolin reseptiä muutettiin, juhlavastaanoton palveluesimies Berit Mäkinen kertoi Ilta-Sanomille viime vuonna.

Jutussa todettiin, että boolin makua on hankalaa kuvailla.

– Se on sen ajan tuote ja sen ajan makumaailma, eli 70-luvun booli maistuu siinä, Mäkinen totesi.

Vuonna 2019 Linnassa juhlinut MM-kultamitalisti Kristian Kuusela kommentoi boolia ”mielenkiintoisen makuiseksi” ja yllättävän vahvaksi.

– Booli oli aika tujua. Otin vain yhden annoksen boolia, ettei vain ala jalka vippaamaan, Kike Elomaa kertoi viime vuoden juhlissa.

Madventures-kaksikko Riku Rantala ja Tuomas ”Tunna” Milonoff kuvailivat boolia vuoden 2016 juhlissa ”maineensa veroiseksi”.

Vuonna 2000 Linnan juhlissa iltapuvulle läikkynyttä boolia putsattiin vissyllä.­

Linnan juhlien alkuperäinen booli on kuplivaa.

– Ammattihenkilö tulee lisäämään kuohuviinin ja greippijuoman viime hetkellä, mutta muuta en minäkään tiedä reseptistä, keittiömestari Pipsa Heismaa kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2014.

Booli valmistettiin presidentinlinnassa viime vuonna kokonaan luomutuotteista. Sitä edeltävänä vuonna 2018 ainekset muutettiin jo siten, että ne olivat 82 prosenttia luomua. Silloin kerrottiin, että boolin maku vaihtuu muutoksen myötä jonkin verran. Booli ei ollut vuonna 2018 aivan yhtä makeaa kuin aiemmin.

Aivan alkuperäinen booli on peräisin vuodelta 1949. Sen suunnitteli Gastronomisen seuran pääsihteeri Erik Haack yhdessä Alli Paasikiven kanssa.

Miltä ”koko kansan” Linnan booli sitten maistuu?

Marko Mäkinen toteaa, että yksi selkeä ero on varmasti se, että alkuperäinen booli on vahvempaa kuin hänen luomansa tuote, jonka alkoholipitoisuus on reilun viiden prosentin luokkaa. Tiedotteen mukaan siinä maistuvat greippi ja muut sitrushedelmät sekä port- ja kuohuviini.

Maistelimme tuotetta kolmen hengen raadilla, joista yhdellä on kokemusta aidosta boolista. ISTV:n sisältöpäällikkö Antti Virolainen on ollut useana vuonna työtehtävissä Linnan juhlissa.

– Kun kamerat ja mikrofonit on suljettu, akkreditoidut toimittajatkin ehtivät hetkeksi nauttimaan tarjoilusta. Ensimmäiseksi täytyy aina testata illan johtava puheenaihe.

Virolainen maistoi tuotetta verraten sitä alkuperäiseen booliin.

Aidon Linnan boolin makuelämykseen vaikuttaa myös vaakunalasi, josta se nautitaan. Tässä näkyy myös sameahko väri.­

Ruokakaupasta ostetun Linnan boolin väri on myös hieman sameaa.­

– Ensituntuma on skumppa- tai limonadimainen. Tämä poikkeaa täysin aidon Linnan boolin ensivaikutelmasta. Jälkimaussa on jo paljon samaa: valkoista portviiniä ja greippiä, Virolainen arvioi.

– Suurin ero näiden välillä on se, että alkuperäinen on reilusti tuhdimpaa, noin 12-prosenttista. Ei sekään vahvaa ole, mutta ei lainkaan limumaista. Lisäalkoholi tuo sentään pientä lämpöä kielelle.

Vaikea verrata mihinkään

Kaksi muuta, ei oikeissa Linnan juhlissa käynyttä maistelijaa arvioi tuotteen tuoksua hedelmäiseksi. Makua sen sijaan on vaikeampaa kuvailla, kuten ilmeisesti alkuperäistäkin boolia. Tuotteen makua on vaikeaa verrata mihinkään.

Juoma oli kuplivaa ja raikasta, myös hedelmäisyys sopisi sen maun kuvailuun. Toinen maistelija koki siinä aavistuksen ”rusinamaisuutta”. Tuotetta siemaillessa tulikin mieleen, että se voisi sopia esimerkiksi vappubrunssille hieman ”hienompana simana”, jos makea, perinteinen sima ei kuulu lempijuomiin.

– Toki atmosfäärilläkin on merkityksensä. Linnan aito maistuu juuri oikealta Linnan kristallikruunujen alla. Eikä lasia pidä koskaan aliarvioida. Matala vaakunalla koristettu on juuri passeli, Antti Virolainen toteaa.