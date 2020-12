Markettien suosikkiglögi on heittämällä selvä – lähes 5 000 suomalaista äänesti, tässä ovat 10 parasta

Ilta-Sanomien lukijat äänestivät parhaita markettiglögejä. Viiden parhaan kärki erottui selvästi.

Ilta-Sanomien lukijat äänestivät joulukuun ensimmäisellä viikolla ruokakaupoissa myytävistä alkoholittomista glögeistä ne parhaat. Äänestyksessä oli 20 glögiä, ja se keräsi torstaiaamupäivään mennessä yhteensä 4976 ääntä.

Äänissä oli hajontaa, mutta eniten ääniä saaneet tuotteet erottuivat selvästi. Koostimme eniten pisteitä keränneistä tuotteista 10 parhaan listan.

1990-luvulla kauppoihin tullut tuote

Ylivoimaisesti eniten äänestettiin Marlin perinteistä glögijuomaa. Se kuului äänestyksessä olleista tuotteista edullisimpaan ryhmään.

– Ehdottomasti paras on Marlin perinteinen. Yhtään parempaa en ole maistanut, sitä kommentointiin.

Perinteikkyys voi olla tuotteen suosion yksi syy. Valmistajan sivuilla kerrotaan, että ensimmäinen Marlin glögi lanseerattiin vuonna 1954. Ilman lantraamista, eli heti juomavalmis perinteinen glögijuoma litran kartonkipakkauksessa tuotiin markkinoille 1990-luvulla.

Marlin glögitiiviste sai äänestyksessä toiseksi eniten ääniä. Kolmoseksi nousi Blossa Alkoholfri Glögg.

– Ehdottomasti Blossa. Alkoholilla tai ilman, niin paras glögi, sitä kehuttiin.

Neljänneksi parhaaksi lukijat äänestivät Hans Välimäen Vuosikertaglögi 2020 Metsän. Top vitoseen mahtui vielä Valion tumma sokeroimaton glögi.

10 parasta glögiä

Sokerimäärissä ja hinnoissa eroja

Glögiä ei kuulukaan juoda litrakaupalla, mutta jos sokerimääriä tarkastelee, keskimäärin tuotteissa sokereita on 10 gramman molemmin puolin 100 grammaa kohden. Eniten sokereita oli Blossassa, 17 grammaa 100 grammaa kohden. Vähiten sokereita oli Valion tummassa sokeroimattomassa glögissä (2,8 g/100 g).

Hinnoissa sen sijaan oli reippaita eroja. Kymmenen parhaan tuotteen edullisin on Vip glögijuoma, jonka litrahinta on vain hieman reilun euron. Kallein eniten ääniä saaneista tuotteista on Kaskein juhlaglögitiiviste, jonka litrahinta on reilut kymmenen euroa.

Top 10 -listalta ulos jääneet

Kymmenen parhaan tuotteen listalta ulos jääneiden äänimäärissä oli reilusti hajontaa.

Marlin perinteinen glögijuoma oli selkeä voittaja, mutta Marli premium glögijuoma perinteinen jäi pisteiltään kymmenen kärjen listalta. Myös nämä tuotteet olivat mukana äänestyksessä, mutta eivät nousseet kärkeen: Marli premium glögijuoma vaalea, Pirkka Parhaat Vaalea luomuglögi, Pirkka Parhaat luomuglögi, Rainbow Glögijuoma, Deluxe Glögi puolukka, Jouluaitta perinteinen glögijuoma, Marli Glögi 2020 appelsiini-karpalo-rosmariini tiiviste, Wanhan Porvoon Fabriikki glögi sekä Lapin Maria Luomu Pohjantähti glögitiiviste,

