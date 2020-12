Ravintoloitsija keksi ahdingossa idean, joka pelasti ravintolan: Kadulle nousi pieniä ”lasimökkejä” – varauskirja täyttyi heti, eikä loppua näy

Pieniä lasimökkejä varten ei tarvittu rakennuslupaa. Investointi todella kannatti, helsinkiläinen ravintoloitsija sanoo.

Kun tilanne on äärimmäisen tukala, ratkaisuja on vain yritettävä löytää. Helsingissä sijaitseva ravintola Yes Yes Yes on ollut aivan samassa tilanteessa kuin monet muutkin ravintolat: rajoitukset ovat vaikeuttaneet liiketoimintaa merkittävästi.

Iso Roobertinkadulla sijaitsevan ravintolan ahdinkoa ovat kuitenkin helpottaneet pienet ”lasimökit”, jotka pystytettiin terassialueen paikalle. Yhdessä mökissä on asiakaspaikkoja 1–6 henkilölle ja niissä voi nauttia aterian rauhassa ilman kontaktia muihin ravintolan asiakkaisiin. Vaikka yksinkin.

– Ne ovat pelastaneet ravintolan, ravintoloitsija Richard McCormick kertoo.

Ravintola sijaitsee leveän kävelykadun varrella.­

Idea Amsterdamista nähdyistä mökeistä

Mökeistä on tullut niin suosittuja, että varauskalenterit ovat olleet täynnä lokakuun alusta saakka.

– Ne ovat olleet todella suosittuja. Ensimmäisen kahden viikon aikana niiden varauskalenteri oli täynnä, saimme heti 500 varausta. Nyt joulukuun osalta on vain muutamia vapaita aikoja.

McCormick kertoo, että talvisää vaikuttaa eniten siihen, kuinka kauan mökkejä voidaan vielä käyttää.

– Niissä on ollut nyt ihan lämmin. Ei mikään t-paitakeli, mutta lämpötila on ollut niissä noin 16 asteen tuntumassa. Mökeissä on pieni lämmitin. Emme tiedä, voiko niitä käyttää kymmenen asteen pakkasilla, koska niin kylmää ei ole vielä ollut.

Mökit on sisustettu kotoisaksi.­

McCormick kertoo, että idea syntyi tilanteessa, jossa uhkana oli työpaikkojen menettäminen, myös hänen omansa.

Hän muisti nähneensä alkuvuodesta Amsterdamista samankaltaisia mökkejä ravintoloiden terasseilla ja pohti, voisiko ideaa hyödyntää omassa ravintolassa.

Terassilupa riitti

Mökkien pystyttämiseen liittyvä byrokratia ei ollut kovin monimutkaista.

Koska mökit eivät ole kiinni rakennuksessa ja niitä voi siirtää, ne eivät tarvinneet rakennuslupaa. Mökit sai pystyttää, sillä ravintolalla on terassilupa myös talveksi. Mökit määritellään virallisesti terassiksi.

Yhden mökin kokoamiseen ja pystyttämiseen meni useampi tunti.­

Kysyttäessä siitä, jouduttiinko mökeistä neuvottelemaan kaupungin tai taloyhtiön kanssa, Richard McCormick vastaa asioiden edenneen vaivattomasti.

– Keskeistä näissä lupa-asioissa on juuri se, että rakenteet ovat siirrettäviä. Taloyhtiössä asuvat naapurit ovat olleet vain iloisia näistä.

Ravintoloitsija toi mökkeihin muun muassa lamppuja omasta kodistaan.­

Investointi kannatti

Mökit näyttävät lasisilta, mutta ovat pleksilasia.

– Ostin ne Biltemasta, McCormick kertoo.

Mökit kasattiin paikan päällä ravintolan edustalla. Nyt mökkejä seisoo leveällä kävelykadulla yhteensä neljä kappaletta.

– Yhden mökin kokoamiseen meni noin 5–6 tuntia. Ne maksavat sisustuksesta riippuen 500–1000 euroa kappaleelta. Me lisäsimme niihin vielä puisen lattian, jotta sadevesi ei pääsisi suoraan sisään.

Investointi on ollut kannattavaa.

– Mökit ovat pelastaneet meidän kaikkien työpaikat.

Muutkin ravintoloitsijat pyrkivät löytämään ratkaisuja korona-ajan ahdinkoon.

Kerroimme marraskuussa projektista, jossa Henri Alénin ravintolassa pyritään selvittämään usean suomalaistutkijan avulla, millä tavoin koronavirus mahdollisesti käyttäytyy sisätiloissa ja olisiko mahdollista löytää ratkaisuja turvallisempien, yleisten tilojen luomiseen.