Kuinka kauan avattu glögi säilyy – ja 4 asiaa, joita glöginkeittäjä ei saa koskaan unohtaa

Tärkeät perusasiat takaavat ihanan jouluisen juoman lämmittämisen oikeaoppisesti ja turvallisesti.

Glögi on sopivan lämmintä, kun se alkaa höyrytä.­

Glögisesonki on virallisesti alkanut. Sen tuoksu ja maku tuovat joulumielen ja se sopiikin täydellisesti monien jouluherkkujen kanssa.

Jotta ostettu juoma maistuisi siltä kuin sen pitäisi, nämä ohjeet kannattaa muistaa:

1. Älä kiehauta glögiä

Alkoholia sisältävistä glögeistä kiehuminen vie luonnollisesti itse alkoholin, mutta kiehuminen voi vaikuttaa myös alkoholittomien glögien makuun epäsuotuisasti. Kiehuminen voi muuttaa makua kitkeräksi. Alkoholi alkaa haihtua jo alle 80°C asteessa.

2. Glögiä ei saa koskaan lämmittää vedenkeittimessä eikä alumiinisessa kattilassa

Ruokaviraston sivuilla kerrotaan, että joissakin vedenkeittimissä kuparinen lämmitysvastus on näkyvissä, ja hapan glögi voi syövyttää siitä metallia irti. Viraston sivuilla kerrotaan, että ”suuret määrät voivat aiheuttaa jopa akuutteja myrkytyksiä”. Samasta syystä glögiä ei saa keittää alumiinikattilassa. Hapan glögi liuottaa siitä alumiinia.

3. Glögi on hyvä lämmittää teräskattilassa tai mikroaaltouunissa

Se on sopivaa, kun se alkaa höyrytä.

4. Lusikka glögilasiin

Lasiin kannattaa laittaa lusikka ennen kuuman juoman kaatamista siihen. Näin voi välttää mahdollisen lasin halkeamisen.

5. Avattu alkoholiton glögi säilyy viikon

Avattu alkoholiton glögi säilyy jääkaapissa useimmiten noin viikon, Hartwall kertoo sivuillaan. Tässä voi kuitenkin olla tuotekohtaisia eroja. Alkoholia sisältävä, avattu glögi säilyy jääkaapissa noin pari viikkoa.

Glögit voivat pidemmän säilytyksen jälkeen hieman saostua, Viinimaan sivuilla kerrotaan. Väkevämmät glögit säilyvät hyvänä kauemmin kuin viinipohjaiset.

Jos viime vuoden joulusta on jäänyt avaamaton pullo alkoholitonta tai alkoholia sisältävää glögiä, se on todennäköisesti vielä käyttökelpoista. Jos tuoksu ja maku ovat hyviä, silloin glögi on juomakelpoinen, Viinimaan sivuilla neuvotaan tutkimaan asiaa.

Äänestä suosikkiasi!

Etsimme myös markettien suosikkiglögiä. Äänestä suosikkiasi:

Lähteet: Ruokavirasto, Viinimaa, Alko, Hartwall, Eckes-granini.fi