Makaronilaatikko ei olekaan enää perheiden arkiruokien ykkönen, K-ryhmästä kerrotaan – ja leipä, josta on tullut erityisen suosittu

K-ryhmä kertoi tuotteista, joita suomalaiset valitsevat ostoskoreihinsa ensi vuonna.

K-ryhmä kertoi keskiviikkona ruokatrendeistä ja tuotteista, joita ennustetaan ostettavan ensi vuonna. K-ryhmän mukaan ostoskoriin valitaan jatkossa yhä valmiimpia ratkaisuja vastuullisten ja hyvinvointia tukevien valintojen lisäksi.

Tulokset pohjautuvat kyselyyn, jossa suomalaiset arvioivat ostokäyttäytymistään.

Kasvavien tuotteiden listassa ovat muun muassa hävikistä valmistetut tuotteet, ravintoloiden valmistamat annokset sekä kasvisvalmisruokien suosion kasvu.

”Parsakaalipalleroita ja sushilapsia”

K-ryhmän kyselyn mukaan lapsiperheiden keittiöissä on tapahtunut muutoksia. Tuttujen arkiruokien ohella lapsiperheissä maistellaan nyt uusia makuja. Makaronilaatikko ei olekaan enää arkiruokien ykkönen, ketju julistaa.

Kyselyn mukaan 73 prosenttia lapsiperheistä tarjoaa lapsilleen uusia ja totutusta poikkeavia ruokakokemuksia.

– Nykylasten arkiruokamieltymykset ovat muutoksessa: perheissä kasvaa guacamolekullannuppuja, parsakaalipalleroita, inkivääri-ipanoita ja sushilapsia, joille erilaiset ruokaelämykset ovat arkipäivää, tiedotteessa kuvaillaan.

30 prosenttia suomalaisista haluaa kehittyä kotikokkailussa. Halu kehittyä ruoanlaittajana on kolmanneksi suurin vuoden 2021 ilmiöistä, tiedotteessa listataan.

Uusi suosikkileipä

Vaikka leipominen on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana, pakatun leivän suosio ei ole hiipunut. Asiakasnäkemysjohtaja Heidi Jungar K-ryhmän päivittäistavaratoimialasta kertoo, että erityisesti ohuista ruisleivistä on tullut erityisen suosittuja.

– Joskus innovaation ei tarvitse olla sen ihmeellisempi, kuin nyt esimerkiksi ohuempi ruisleipä. Ohuemmat ruisleivät ovat kuitenkin pitkän kehitystyön tuloksia, Jungar kertoo.

– Ohuita jälkiuuniviipaleita on ollut markkinoilla pidempään, mutta siitä varioidut muut ohuet ruisleivät ovat tulleet markkinoille vuoden 2018 jälkeen ja nostaneet jatkuvasti suosiotaan. Reilun 20 prosentin kasvu on merkittävää ryhmässä, joka on jo lunastanut markkinansa.

Lisäksi ohuista täysjyväleivistä on tullut suomalaisten suosikkeja. Tämä näkyy myös myydyimpien leipien tilastossa, josta kerroimme lokakuussa.

Sushin suosio ei laannu

Myös kala on yksi suosituimmista K-ryhmän tuotteista.

– Näin se on ollut meillä pitkään.

Sushin suosio on kasvanut lisäksi valtavasti, jopa 40 prosentilla.

– Yksi sen suosion syy on buffet, josta voi valita itse haluamiaan tuotteita, Jungar toteaa.

Sama ilmiö oli havaittavissa S-ryhmän tekemässä ruokailmiöiden katsauksessa. Aiemmin marraskuussa uutisoidussa listassa kerrottiin, että sushia on tänä vuonna myyty 10-kertaisesti.

Näitä tuotteita ostetaan vuonna 2021 K-ryhmän mukaan:

Lähellä viimeistä käyttöpäivää olevat alennetut tuotteet (51 %) Pakkaamattomat tai mahdollisimman vähään pakkausmateriaaliin pakatut elintarvikkeet (42 %) Sushi (40 %) Kaurapohjaiset vaihtoehdot maitotuotteille kuten kaurajogurtti tai maito (39 %) Ruoan ostaminen verkkokaupasta (38%) Terveelliset valmisruoat (37 %) Helposti mukana kulkevat ja liikkeellä syötävät välipalat (36 %) Matalan hiilijalanjäljen tuotteet (32 %) Kotimainen superruoka ( esimerkiksi marjat) (31 %) Inkivääri (31 %) Runsasproteiiniset tuotteet (28 %) Personoidut ruokakassit (25 %) Hävikkiruoasta valmistetut tuotteet (24%) Tunnettujen tai suosikkiravintolan valmistamien annosten ostaminen kotiin ruokakaupasta (22 %) Kasvisvalmisruoat (22 %)

Suluissa oleva prosenttimäärä kertoo tuoteryhmän kasvusta. K-ryhmän tutkimus toteutettiin ajalla 7.8.–12.8.2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 1151 kuluttajaa. Otos painotettiin vastaamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan, tiedotteessa kerrotaan.