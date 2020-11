Main ContentPlaceholder

Ajankohtaista

Mitä sipsijoulukalenterin sisältä todella löytyy? Avasimme kaikki luukut, tässä plussat ja miinukset

Suklaakalentereiden rinnalle on tullut entistä enemmän erikoisjoulukalentereita – yksi näistä on tänä vuonna markettien hyllyille saapunut Taffelin sipsijoulu­kalenteri, joka on toistaiseksi ainoa laatuaan. Katso videolta kalenterin sisältö ja ISTV:n arvio uutuustuotteesta, joka on herättänyt kuhinaa keskustelupalstoilla.

