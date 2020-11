Miksi joidenkin omenoiden pinta on todella vahamainen, mitä aine on? Pesemisessä huomioitava tärkeä seikka

Joissakin lajikkeissa on luonnostaan paksu, vahamainen pinta, joihinkin sitä lisätään säilyvyyden takia. Kysyimme, mitä lisätty vahapinta on.

Lämmin vesi on paras puhdistuskeino kaupasta ostetuille omenoille. - Lämpimän veden avulla pölyt ja mahdollinen lika liukenee pois omenan pinnalta, kuten myös mahdollinen lisätty vaha, Satotukusta kerrotaan.­

Vaikka perussääntö on, että kaikkia vihanneksia, kasviksia ja marjoja on hyvä huuhdella ennen käyttöä, kysyimme tiistaina julkaistussa jutussa mitä pesemättömissä tuotteissa voi piillä, ja mitkä ovat isoimpia riskitekijöitä.

Jutussa todettiin, että erityisesti viinirypäleitä ei kannata koskaan syödä huuhtelematta niitä ensin kunnolla. Niihin on lisätty homeenestoainetta, joka saattaa ärsyttää elimistöä.

Marttaliiton Maija Soljanlahti suositteli kotimaisten tuotteiden valitsemista.

– Jos on syömässä suomalaista omenaa, eikä vesipistettä ole lähistöllä, riittää, että pyyhkäisee hedelmän pintaa nenäliinalla. Siinä saattaa olla näet pölyä ja irtolikaa, muttei sen suurempia vaaroja, hän kertoi myös.

Kotimainen omena on hyvä valinta, jos haluaa välttää lisättyä vahapintaa.

Paksu, vahamainen pinta on joissakin omenoissa luonnostaan

Omenoissa saattaa joskus olla vahamainen pinta, joka voi mietityttää. Esimerkiksi erityisen kiiltävät jouluomenat ovat tästä hyvä esimerkiksi. Kuluttaja saattaa kaupassa pohtia, onko vaha lisätty omenoiden pintaan ja jos on, mitä aine sisältää?

Kysyimme asiasta Satotukku Oy:n Annika Hongell-Hakkaraiselta. Yritys on yksi yksi Suomen suurimmista vihannes- ja hedelmätukkutoimijoista.

Hongell-Hakkarainen kertoo, että joissakin omenalajikkeissa on luonnostaan paksu, vahamainen pinta.

– Kaikille omenoille kehittyy keruun jälkeen vahaa kuoren pinnalle. Se on luonnon tapa suojata muuten ohutkuorista omenaa. Joillakin lajikkeilla se on paksumpaa luonnostaan, joillakin ohuempaa. Vahakerroksen turvin omena säilyy pidempään.

Lisätäänkö joidenkin omenoiden pintaan vahaa? Miksi?

– Joidenkin omenalajikkeiden luontainen vahakerros on kovin ohut ja siksi niihin lisätään vahaa, jotta voitaisiin parantaa säilyvyyttä.

– Pääsääntöisesti lisätty vaha on karnaubavahaa, jota saadaan karnaubapalmusta. Muun muassa monissa lääkkeissä käytetään pinnalla karnaubaa, jotta lääkkeestä tulisi helpommin nieltävä.

Annika Hongell-Hakkarainen kertoo, että kyseinen vaha on myrkytöntä. Ruokaviraston sivuilla mainitaan, että kaurnaubavahalle on asetettu hyväksyttävä päivittäinen enimmäissaanti, joka on 7 mg/kg/vrk.

Jos omenan pinnalla on lisättyä vahaa, Ruokaviraston mukaan sen määrä yksittäisessä omenassa tai suuremmassa määrässä on hyvin pieni.

Kuten hedelmät ja vihannekset, omenat ovat terveellistä ja hyvää ravintoa. Kuluttajalle voi kaupassa kuitenkin jäädä epäselväksi, onko omenan pinta sen lajikkeelle luontainen. Kotimaisissa omenoissa ja luomuomenoissa ei koskaan ole lisättyä vahapintaa.­

Mahdollista haitallista määrää olisi yhden ihmisen erittäin vaikea saada runsaastikin omenoita syömällä, sillä lainsäädännön mukaan kaurnabavahaa saa olla omenoissa enintään 200 milligrammaa kiloa kohden. Lisätyissä vahapinnoissa ei ole kuluttajalle huolen aihetta, ylitarkastaja Kirsi-Helena Kanninen Ruokavirastosta toteaa.

– Vahapinta säilyttää omenan pidempään nautittavana. Vahamäärät ovat hyvin pieniä. En olisi millään tapaa niistä huolissani, Kanninen sanoo.

Eläinperäinen vaha saa aikaan hyvin kiiltävän pinnan

Annika Hongell-Hakkarainen kertoo, että omenoissa käytetään joskus myös sellakkavahaa, joka saa aikaiseksi hyvin kiiltävän pinnan omenoihin. Tämä koskee joitakin ulkomaisia omenoita ja niissäkin sellakkavahaa käytetään harvoin.

– Tämän vahan tarkoitus on saada omena näyttämään houkuttelevalta kiiltävine pintoineen. Sitä käytetään kausiluontoisesti ja selvästi harvemmin kuin kasvisperäistä karnaubavahaa, Hongell-Hakkarainen kertoo.

Erittäin kiiltävissä, ulkomaisissa jouluomenoissa sellakkavahaa voi olla, sillä sitä käytetään tyypillisesti juuri loppuvuodesta ja joulun aikaan.

Sellakkavaha on lakkakilpikirvan puhdistettua vahamaista eritettä, jolle ei ole enimmäismäärärajoituksia, Ruokaviraston sivuilla kerrotaan.

Kotimaisissa ja luomuomenoissa ei ole lisättyä vahapintaa

Kuluttajan voi olla hankalaa saada kaupassa tietoa siitä, onko omenassa lisätty vahapinta, vai onko pinta lajikkeelle luontainen. Koska omenat ovat pakkaamattomia tuotteita, asiaa ei kaupan omenahyllyjen hinta- ja tuotekyltissä tarvitse mainita.

Kotimaisissa omenoissa ja luomuomenoissa ei ole lisättyä vahapintaa, Satotukusta kerrotaan.

Millä tavoin vahapintaiset omenat tulisi puhdistaa?

– Lämmin vesi on paras puhdistuskeino. Lämpimän veden avulla pölyt ja mahdollinen lika liukenee pois omenan pinnalta, kuten myös mahdollinen lisätty vaha. Huomioitavaa on, että niiden omenoiden kuoren pinta, joissa on paljon luonnollista vahaa, saattaa tuntua jopa öljymäiseltä ja tahmealta vielä pesun jälkeenkin.

Pesuaineita ei omenoiden tai muidenkaan hedelmien pesussa saa käyttää, sillä pesuaine imeytyy hedelmän kuoren läpi hedelmälihaan asti, Annika Hongell-Hakkarainen painottaa.

– Omenan kuoren alapinnalla on runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita joten kuori on hyvä syödä, jos se suinkin tuntuu suuhun sopivalta – vahan takia kuorta ei tarvitse jättää syömättä.

Ruokaviraston sivuilla todetaan, että suurin osa ruokamyrkytyksistä aiheutuu muusta syystä kuin kasviksista tai niistä valmistetuista tuotteista.

Suomessa on kattava elintarvikevalvonta, jotta kuluttajat voisivat luottaa nauttimiensa elintarvikkeiden turvallisuuteen, sivuilla kerrotaan myös.