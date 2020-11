34 alkutalven uutuusolutta sokkotestissä – joukossa hienoja herkkuja ja yksi yllättävä pettymys

Talvikausi toi mukanaa paljon supervahvoja oluita. Korkea alkoholiprosentti ei kuitenkaan automaattisesti kerro laadusta mitään.

Alkoholimonopoli tarjoaa kuukausittain tilaisuuksia juomista kirjoittaville toimittajille, jotka voivat tutustua etukäteen hinnaston uutuuksiin. Samalla Alko päivittää esiteltävät juomat kausituotteiden ja uutuuksien alle, mutta tosiasiassa osa tälläkin kertaa esiteltävistä oluista on löytynyt valikoimasta jo aiemmin.

IS kävi tutustumassa alkutalven uutuuslistauksiin. Joukossa oli alkoholittomien lisäksi myös viinin vahvuisia oluita. Kaikki näytteet maistettiin niin sanotusti sokkona ilman etukäteistietoa näytteiden järjestyksestä.

Pikaiset ensivaikutelmat sokko-oluista maistelujärjestyksessä sadan pisteen skaalalla (50-100). Arvion perään lisätty paljastuneen oluen nimi ja hinta:

1. Täysin kirkas viljankeltainen vaalea lager. Selväpiirteinen sitrusmainen tuoksu. Viljainen maku. Jälkikatkerot vaikuttavat karheilta. 78 pistettä (Heineken 0.0. 0,0 %. Hinta: 1,56 euroa).

2. Kirkas, vaaleaan kultaan kallellaan oleva väri. Viljamainen ja sitruksinen tuoksu. Maku noudattelee tuoksun viitoittamaa tietä. 78 pistettä (Tsingtao 0.0. 0,0%. Hinta 1,38 euroa).

3. Oljenkeltainen. samea väri. Hyödynnetyt humalalajikkeet viittaavat Yhdysvaltojen luoteisosiin. Tuoksusta löytyy mäntymetsää ja greippiä. Maku on hyvin greippimäinen ja luvalla sanoen yksioikoinen, jossa humala peittää alleen kaiken mahdollisen olematta kuitenkaan erityisen katkera. Plussaa kypsästä sitrusmaisuudesta ja raikkaudesta. 81 pistettä. (To Øl Implosion. 0,3 %. Hinta: 2,19 euroa).

4. Kullankeltainen väri näyttää kauniilta, hiukan meripihkaan taittuvalta. Vaahto pysyy hyvin. Tuoksultaan maltainen, hiukan leipämäinen. Kevyessä maussa on toffeemaista virettä. Suuta kuivaavia katkeroita sopivasti jälkimaussa. 82 pistettä. (Sinebrychoff Crisp IPA, 0,5 %. Hinta: 1,50 euroa).

” Kuin humalalla maustettua ilmaa.

5. Kirkas, kullankeltainen. Nenä taltioi greippiä ja mangoa. Maku jää tyhjäksi maltaan osalta. Kuin humalalla maustettua ilmaa. Kaiketi ihan puhdas kuitenkin. 76 pistettä (Pohjala Virmalised 0 IPA, 0,5 %. Hinta 2,45 euroa).

6. Vaaleankultainen väri. Tuoksussa maltaisuus korostuu. Lämmitessään lasissa viljamaisuus ja ruohoinen humala nousevat esille. Maku vaikuttaa virheettömältä, kevyeltä – jopa hiukan tyhjältä. Jälkimaun ystävälliset katkerot tuovat lisäväriä. 83 pistettä (Theresianer Premium Pils, 5,0 %. Hinta 3,85 euroa).

7. Rusehtava väri rubiininpunaisilla välähdyksillä. Tuoksu on leipämäinen ja hiukan siirappinen. Mukavasti täyteläisyyttä maussa. Makealla kuorella varustettua leipämäisyyttä. Jälkikatkerot osuvat kohdilleen. 86 pistettä. (Lahden Erikois Joulu, 4,7 %. Hinta 3,08 euroa).

8. Utuinen, kellertävä ulkonäkö. Vehnämaltaisessa tuoksussa on fenolinen fiilis: käymisaromien mausteista ehkä eniten löytyy neilikkaa. 85 pistettä. (Erdinger Schneeweisse, 5,6 %. Hinta 3,89 euroa).

9. Rusehtava väri on mattamainen. Maltaisessa tuoksussa on kuivattuja hedelmiä ja nahkaa. Maku on kovin poukkoileva, ikään kuin idea olisi ollut hukassa jo reseptin kirjoitusvaiheessa. Humalointi tuntuu kovin karkealta. 75 pistettä (Mallaskoski Dark Christmas Weizen, 6,5 %. Hinta 4,48 auroa).

10. Kirkas, kullankeltainen väri. Tuoksu tarjoilee reilusti makeahkoa mallasta. Karamellimaisuudessaan kääntyy lievästi toffeen suuntaan. Suutuntuma on liukas. Tasapainoinen vehnäolut. 87 pistettä. (Tucher Christkindlesmarkt Bier, 5,8 %. Hinta: 3,98 euroa).

11. Kullankeltainen olut näyttää lasissa hyvin kirkkaalta. Tuoksun ruohoisuus ja kukkaketomaisuus saavuttaa hunajaisia piirteitä. Maussa alun viljamaisuus pyöristyy makemmaksi, täyteläisemmäksi maltaaksi. Selväpiirteinen vaalea lager. 85 pistettä. (Irlbacher Weichnachts Festbier, 5,6 %. Hinta: 3,99 euroa).

12. Mahonginruskea olut tuoksuu voimakkaasti paahdetulta ohramaltaalta. Kuivia tummia hedelmiä ja suklaata, karamellisoitunutta pähkinää ja mitä vielä… taatelia? Tuoksun runsaus jatkuu myös maussa. Paahdetusta maltaisuudesta irtoaa tummaa leipää ja maun keskivaiheilla myös lakritsia sekä pähkinää. Suuri ja pitkä maku, joka päättyy kauniisti liukuen humalakatkeroiden sonaattiin. 91 pistettä. (Ayinger Winterbock, 6,7 %. Hinta: 4,78 euroa).

13. Poikkeuksellisen kaunis väri on täynnä punertavaa kultaa. Tuoksuun on ladattu tuhdisti karamellimallasta, mutta ei pelkästään sitä, vaan löytyy alta myös aprikoosia ja appelsiininkuorta. Makeahkossa maussa on karamellisoitua omenaa ja kinuskia sekä mausteisia humalakatkeroita. 90 pistettä. (Shepherd Neame Christmas Ale, 7,0 %. Hinta 4,98 euroa).

14. Kirkas, meripihkainen väri. Maltainen tuoksu on puhdas, hiukan mausteinen. Olisiko ripaus ruista mukana? Maussa karamellimaltaisuus hallitsee, mutta löytyy sieltä suklaatakin. Makeusastetta voi päätellä siitä, että suuhun jäi häivähdys huulia yhteen liimaavaa sokeria, kuten doppelbockin kuuluukin tehdä. 87 pistettä (Karmeliten Kloster Doppelbock, 8,0 %. Hinta: 4,79 euroa).

15. Vaaleankultainen, lähes läpikuultava väri. Tuoksu on kukkaisa ja hunajainen. Alkoholia tuntuu olevan runsaasti, eikä sitä oikein yritetä edes peitellä. Makeaksi tiivistyneessä maltaisessa maussa on viitteitä manteleihin ja kuivattuihin hedelmiin. 84 pistettä. (Zoller-Hof Donator, 8,0 %. Hinta 3,99 euroa).

16. Väriltään tämä olut on punertava ja sen myötä vaahto näyttää pinkiltä. Kirsikan tuoksu on vahva. Runsaassa maussa kirsikka maistuu sokeroidulta, jopa liköörimäiseltä. Simppeli, helppo jälkiruokajuoma tai voimakkaasti jäähdytettynä aperitiivi. 85 pistettä. (Van Honsebrouck Kasteel Rouge, 8,0 %. Hinta: 4,89 euroa).

17. Punertavanruskeaa olutta koristaa lasissa kermainen, vaaleahko vaahto. Tuoksun mausteisuus toimii tömäkkänä tervetulotoivotuksena. Joulun mausteita ei todellakaan ole säästelty: anista, neilikkaa, inkivääriä… Maku on aavistuksen metallinen ja selvästi lääkemäinen, mutta maustaminen on selvästi hallussa. 88 pistettä. (St. Feuillien Cuvée de Noël, 9,0 %. Hinta 9,48 euroa).

18. Ennen kuin silmä havaitsee punertavanruskean värin ja vaalean vaahdon, nenä rekisteröi julmetun määrän lakua. Kun tätä maistelee hetken, niin voi havaita, että mausteisuus pysyy tasapainossa ja kestää jatkotutustumisenkin. Oluen rakenne loistaa. Siihen on helppo ympätä mausteita, jotka ovat hienosti integroituneet makuun. 91 pistettä. (Het Anker Gouden Carolus Christmas, 10,5 %. Hinta 4,48 euroa).

19. Samea, oljenkeltainen väri. Humala kaappaa tuoksun greippimäisyydellään. Hiukan mukana on myös piristävää sitrusmaista happamuutta. Kepeässä maussa selvästi ilmaistu sitrusmaisuus jatkuu, eivätkä trooppisten hedelmien tyrkytys etene ärsyttävyyteen asti. Mukavan raikas. 88 pistettä. (Mikkeller Snow Out Dry Hopped IPA, 6,0 %. Hinta 4,79 euroa).

20. Kirkas, kullankeltainen olut harsoisella vaahdolla. Tuoksu ei erityisesti hurmaa pölyisyydellään. Makukin vaikuttaa jokseenkin kemialliselta ja kummalliselta. Olisiko näytteessä jotain vikaa? 68 pistettä. (Ridgeway Bad Elf Winter IPA, 6,0 %. Hinta: 3,49 euroa).

21. Kirkas, kultainen väri. Tuoksussa mallas ei jää täysin piiloon, vaikka greippivetoinen humala dominoi. Hiukan löytyy myös aprikoosia ja teelehtiä. Karamellimainen, sitrusmaisia hedelmiä ja valkopippuria maussaan tarjoava olut on täyteläinen ja monipuolinen. 90 pistettä. (Lagunitas Little Sumpin Sumpin, 7,5 %. Hinta: 3,48 euroa).

” Savuoluiden aatelistoa.

22. Sameahko, oranssi väri. Pienikuplainen valkea vaahto. Tuoksussa voimakkaasti tyrkylle tuleva greippi ottaa paikkansa myös maussa, joka saa tukea mm. appelsiinista. Pienehkö sivuhuomautus edelliseen on se, että nautiskelijan pitää kestää katkeruutta. Ei tämä silti ole pelkkä katkeruudella rasitettu greippimehu, vaan ihan oikea olut. Jälkimaku on varsin bitterinen. 88 pistettä. (Flying Dutchman The Hibernating Winter Biting Darkness Fighting Imperial IPA, 8,5 %. Hinta: 5,98 euroa).

23. Syvä, tummanruskea väri. Paahtunut tuoksu alkaa voimakkaalla kaakaolla. Sen alta nousee tummaa suklaata ja vaniljaa. Maussa suklaisuus vaikuttaa rasvaiselta. Yhden tempun ihme? 79 pistettä. (A. Le Coq Chocolate Porter, 6,5 %. Hinta: 3,98 euroa).

24. Punertavanruskea väri. Tuoksu on hennosti paahteinen. Kahvin aromeja löytyy. Maku vaikuttaa lattealta, eikä lunasta edes tuoksun antamia lupauksia. Suutuntuma on kovin heppoinen, ja katkeruuskin on eri paria kokonaisuutta ajatellen. 78 pistettä. (BRLO Winter Porter, 7,0 %. Hinta: 4,19 euroa).

25. Syvä, tummanruskea, miltei pikimusta väri. Vahvasti vaniljaisessa tuoksussa on myös maitosuklaata ja puuta. Makea maku toistaa ensinuuhkaisujen lupauksia: suklaata, vaniljaa ja kaakaojauhetta. 83 pistettä. (Big Belly Liquid Dessert 08 Salted Fudge Hazelnut Brownie Porter, 10,0 %. Hinta 6,85 euroa).

26. Täysin läpikuultamaton lasissa. Vaahdolle olisi tilaa, mutta se sammuu heti – jos koskaan syntyikään. Tuoksussa aluksi hiukan kemiallisilta vaikuttavat piirteet kehittyvät ajan kanssa melasseiksi, siirapiksi ja kaakaoksi. Maistaminen lisää vakuuttavuutta. Suklainen, katkeruutta ja makeutta yhdistelevä maku vie jostain kumman syystä ajatukset nuotiossa käyneisiin, suklaalla kuorrutettuihin vaahtokarkkeihin. Todella intensiivinen mallaspaukku. 90 pistettä. (Sierra Nevada Barrel-Aged Narwhal, 11,9 %. Hinta 9,98 euroa).

27. Kirkaasti loistava, kellanruskea väri. Tuoksu on savuinen, tervainen, rusinainen ja karamellimainen. Maku on yhtä lailla monivivahteinen ja varsin lempeä. Makeus taittuu loivasti humalan katkeruudella. Savuoluiden aatelistoa. 94 pistettä. (Aecht Schlenkerla Eiche, 8,0 %. Hinta: 4,99 euroa).

28. Lasissa punertavaväri jää selkiytymättömäksi. Tuoksu on kirsikankivinen, minkä perusteella ei ole ihme, että suussa maistuu runsas kirsikkaisuus, mutta myös muunlaista marjaisuutta esiintyy. Suutuntuma on varsin kirpakka. Jonkin verran suu tavoittaa myös puusta syntyviä flavoreja. Kiinnostava olut. 88 pistettä. (Fiskarsin Floridus, 7,7 %. Hinta 24,95 euroa).

29. Utuinen punertava olut, jossa on vahvasti paahdetun maltaan tuoksu. Rukiista mausteisuutta löytyy, mutta valitettavasti tuoksu ei välty epäpuhtauksilta. Makea maku sisältää kuivattuja hedelmiä ja leipämäistä mallasta. 85 pistettä. (Kimito Ryewine, 9,5 %. Hinta 5,76 euroa).

30. Kaunis meripihkainen väri. Maltaisessa tuoksussa on hiivaista ja pölyistä karaktääriä. Makeassa maussa on tuntuvasti alkoholia. Suutuntuma on eloisa, ja jollain tavoin maku tuntuu kevyemmältä huikkien myötä. Olisikohan jätetty silti turhan makeaksi? 85 pistettä. (Ruosniemen Mahtaja, 10,0 %. Hinta 4,99 euroa).

31. Pikimusta. Tuoksussa on voimakas tuhkainen yleisolemus. Taustalta nousee tupakkaa ja tummaa suklaata. Maussa salmiakki on päällystetty tuoksun yhteydessä mainitulla tuhkakerroksella. Vaikutelmaksi jää lopulta oluen täyteläisyydestä huolimatta hiukan tyhjä olo. 85 pistettä. (Plevna Siperia Imperial Stout, 8,0 %. Hinta 5,96 euroa).

32. Pikimusta väri. Olut käyttäytyy lasissa öljymäisesti. Maltaan paahto on ollut voimakas. Tuoksuun se tuo lakritsia, ehkäpä hiukan myös merilevää ja lääkemäisyyttä. Öljyinen maku on suklainen, liukas ja samalla sekä makea että katkera. Saattaa mennä ostolistalle. 89 pistettä. (Olaf Northern Comfort Imperia Stout, 11,0 %. Hinta 5,95 euroa).

” Kunnes jälkimaku iskee ja vie kaiken huomion: chiliä!

33. Lasissa pikimustan oluen pintaa kiertää beige rengas. Tuoksusta avautuu kermainen tunnelma, jossa kiemurtelee toffeeta, kuivattuja hedelmiä ja suklaata. Pienoinen viskimäisyys nousee pintaan, ja savun pöllähdystäkin löytyy. Ilmeisen korkea alkoholipitoisuus häipyy täysin suussa samettiseen suutuntumaan. 92 pistettä. (Beer Hunter’s Mufloni Bourbon Barrel Aged Piparitaikina Stout, 11,0 %. Hinta 16,99 euroa).

34. Vielä yksi väriltään pikimusta olut. Oluen pinnalle jää beige vaahtorengas. Tuoksussa on runsaasti lakritsia ja tummaa suklaata. Yllättäen myös vihreää paprikaa. Hiukan palaneen oloisessa maltaassa on mämmin kaltaista vivahdetta, kunnes jälkimaku iskee ja vie kaiken huomion: chiliä! Sitä on joko liikaa tai sitten on löytynyt varsin kapsaiinipitoinen lajike. Nyt chili ei jää mausteeksi vaan kaappaa vallan. Perustana oleva olut lienee oikein hyvä. 83 pistettä. (Hiisi Kipinätär Imperial Stout, 11,0 %. Hinta: 6,90 euroa.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.