Saara käyttää nerokasta taktiikkaa, jolla saa mahtavia aterioita vaikka keskellä metsää – eivätkä eväät juuri repussa paina

Kuivattamalla ruoan etukäteen rinkan paino kevenee huomattavasti.

Viimeistä murua myöten -blogia kirjoittava Saara Atula on ruoanlaiton lisäksi innokas retkeilijä. Kun Atula lähtee luontoon, repusta ei löydy perinteistä kinkku-juusto-ruisleipää, vaan eksoottisen kormakastikkeen ainekset.

Retkikaverina on myös tuore aviomies, jonka ruokahalu toimi lähtölaukauksena vähän erilaisille eväille.

– Hyvän ruokahalun omaavalle puolisolleni eivät riittäneet pelkät eväsleivät, Atula nauraa.

Ruoan voi kuivattaa ja lämmittää vasta kohteessa

Bloggaaja kertoo, että päiväretkillä heillä on mukanaan usein esimerkiksi tortilloja ja hampurilaisia. Viime aikoina Atula on innostunut ruoan kuivattamisesta. Hän kuivattaa etukäteen esimerkiksi kasvissosekeiton tai currykastikkeen.

– Kuivattaminen koukuttaa ja houkuttaa! Jotkin ruoat, kuten monet kastikkeet ja keitot voi valmistaa normaalisti etukäteen, mutta ylimääräiset nesteet tulee jättää pois. Toinen perinteisempi vaihtoehto on kuivattaa reseptin ainekset erikseen, ja valmistaa ruoka paikan päällä retkellä.

Kuivaus voi viedä jopa vuorokauden. Kuivattamiseen Atula ei ole käyttänyt ollenkaan kuivuria, vaan kiertoilmauunia. Uuni lämmitetään 45 asteeseen, ja uunin ovi jätetään puulastan avulla raolleen.

– Tämä sopii kaikille raaka-aineille, mutta niiden kuivumisaika vaihtelee. Kastikkeessa voi mennä vuorokausi, kasvikset yksinään kuivuvat yleensä noin kahdeksassa tunnissa.

Hyvät eväät, mutta ei liian painava reppu

Kuivattamisen suurin etu on se, että eväät eivät paina repussa yhtä paljon kuin nestemäinen ruoka.

Kun ateria on kuivatettu valmiiksi, retkellä keittämiseen menee vain viisi minuuttia. Atula suosittelee aloittelevalle kuivattajalle esimerkiksi linssi-bataattikeiton kokeilemista.

– Se on helppo ja nopea, mikä on vaelluksilla sekä talvi- ja syysaikaan erityisen kiva.

Miten Atula sitten jaksaa aina nähdä vaivaa valmisteluihin?

– Siihen on tullut jo rutiini. Yksi hyvä vinkki on valmistaa tuplasatsi ruokaa arkena. Toinen syödään arki-iltana ja toinen kuivatetaan retkelle.

Korman ainekset kuivatettuna.­

Ruokaa pitää olla riittävästi

Retkillä pariskunta ruokailee yleensä telttapaikkansa vieressä. Päiväretkille lähtiessään he ovat yleensä katsoneet nuotiopaikan valmiiksi.

Mukana pitää olla ainakin retkikeitin ja kattila. Repusta löytyvät myös lautaset, mukit, ruokailuvälineet, lastoja, puukko, kaasupullo, kattilanpidikkeet, tiskirätit ja ympäristöystävällistä tiskiainetta – sekä kolmet sytytysvälineet.

– Mukanamme on sytkäri, tulitikut sekä tulukset, jotta ainakin joku niistä toimii. Tulitikut saattavat olla vettyneet tai sytkäri rikki. Näin on käynyt niin monta kertaa, Atula nauraa.

Tärkein neuvo, joka Atulalla on antaa, on ruoan riittävyys.

– Ruokaa pitää olla aina tarpeeksi! Yleensä, kun kokoamme kaikki ruoat pöydälle ennen lähtöä, ajattelemme, että emme tarvitse kaikkea, mutta aina kaikki menee. Moni aloitteleva retkeilijä yllättyy, kuinka paljon ruokaa tarvitaan.

Jälkiruokia Atula ei ole vielä valmistanut paljoa etukäteen, mutta mukana pitää olla aina herkkuja kuten karkkipussi. Usein jälkkärin ainekset löytyvät matkan varrelta.

– Kesäisin keräämme mustikoita lettujen ja puuron päälle. Puolukka-aikana meillä on mukana kinuskia, jota lämmitämme trangialla marjojen kanssa. Myös muropaistos onnistuu nuotiolla.

Retkeilyinto lähti Nepalin vuorilta

Aina Atula ei ole ollut yhtä intohimoinen retkeilijä. Hän kertoo inspiroituneensa harrastuksesta opiskeluaikoina, kun kävi vaihtovuoden aikana Nepalissa. Siellä hän vaelsi yksin korkeilla vuorilla.

– Sen jälkeen olen hakeutunut reissuillani aina vaeltamaan. Tutustuessani nykyiseen mieheeni sain myös hänet innostumaan lajista viikon mittaisella vaellusreissulla Islannissa, vaikka hänellä ei juuri ollut aikaisempaa kokemusta.

Nyt pariskunta on muuttanut Rovaniemelle, lähemmäs Lapin retkikohteita. Atula kertoo odottavansa innolla retkeilyä talviaikaan.

– Aiomme käydä ainakin Hetta-Pallaksella. Myös Ruotsin Lappi on haaveissani.

Atula tiedostaa, että talvi tuo myös omat haasteensa ruoan valmistukseen.

– Pitää opetella käyttää bensakeitintä, joka on sotkevampi.

Pakkasessa on se hyvä puoli, että ruoka säilyy hyvänä. Jos talvella haluaa olla metsässä yötä, sinne kannattaa lähteä ahkiolla, johon mahtuu paljon ruokaa. Talvella pitää olla mukana enemmän ruokaa, koska kulutus on suurempaa.

– Ruokaa ei kuitenkaan tarvitse kuivattaa, koska paino ei tunnu ahkiossa. Voi myös ottaa sitä, mitä mieli tekee, vaikka valmisaterioita kaupan pakastealtaasta.

Mutta mikä olisi ihanteellinen retkiruoka talvipakkasella?

– Kaikki curryt ovat parhaita! Tuhdin tulinen ja ihanan paksu intialainen curry. Sen kun jaksaa tehdä, niin se kyllä palkitsee, Atula fiilistelee.

Katso alta Saara Atulan retkireseptit.

Linssi-bataattikeitto­

Viimeistä murua myöten -blogin retkireseptit

Linssi-bataattikeitto

(2 henkilölle)

Valmista tämä itämainen bataattisosekeitto näillä muutoksin:

1. Älä lisää kasvislientä, eli älä lisää vettä. Valmista siis paksu sose.

2. Lisää joukkoon 1 tetrallinen kypsiä linssejä.

Kuivata keitto. Itselläni meni 24 tuntia ja kuivasin sen kahdella eri pellillä. Keiton voi keittää suoraan retkellä, kuten keittäisit keittojauhetta – tai voit liottaa sen, mikäli haluat lounaalla vain kaivaa ruokatermarin esiin ja lusikoida sieltä lämmintä keittoa.

Retkellä lisäsimme joukkoon myös kuivattua vöneriä (liotettiin etukäteen lämpimässä vedessä).

Itämainen bataattisosekeitto

1 iso bataatti (n. 400-500 g)

2 porkkanaa

1 rkl oliiviöljyä + suolaa + pippuria

3 pientä salottisipulia

1 valkosipulinkynsi

1 tl raastettua tuoretta inkivääriä

1-2 punaista chilipalkoa (riippuen pidätkö tulisesta, ja kuinka tulisia chilit ovat)

oliiviöljyä/rypsiöljyä kuullottamiseen

6 dl vettä + 1 kasvisliemikuutio

1 tlk (400g) kookosmaitoa

½ sitruunan/limen mehu

½ tl suolaa

Tarjoiluun halutessasi korianteria.

Valmistusohjeet

Kuori bataatti ja porkkana. Paloittele n. 1x1cm kuutioiksi. Lisää pellille leivinpaperin päälle. Lorauta päälle vähän öljyä ja lisää suolaa pippuria. Paahda 200-asteisessa uunissa 30 minuuttia. Vaihtoehtoisesti voisit siis myös keittää ne kypsiksi. Kuori sipulit ja valkosipulinkynsi. Pilko palasiksi. Keitto kuitenkin soseutetaan, joten todella tarkkaa työtä ei tarvitse tehdä. Halkaise chilit, poista siemenet ja paloittele chili. Raasta inkivääri. Lisää kattilaan öljyä ja pilkotut sipulit, valkosipulinkynsi, inkivääri ja chilit. Kuullota miedolla lämmöllä, kunnes ne pehmenevät. Älä päästä ruskistumaan. Kaada kattilaan mukaan paahdetut bataatit ja porkkana. Lisää vesi ja kasvisliemikuutio. Keitä miedolla lämmöllä n. 10 minuuttia. Lisää sitten kookosmaito ja soseuta sauvasekoittimella. Lisää lopuksi vielä sitruunanmehu ja suola. Tarjoile halutessasi korianterin kera.

Linssi-soijarouhekorma­

Linssi-soijarouhekorma + riisi

(2 henkilölle)

Currykastikkeen voi kuivattaa sellaisenaan, kuten hyvin paksun sosekeitonkin. Ainekset voisi tietysti pakata erikseenkin mukaan.

Currykastikkeen kuivattaminen vie huomattavan pitkän ajan, 24 tuntia kiertoilmalla. Se on silti kaiken sen vaivan arvoista, kun retkellä voit kaataa curryn likoamaan ruokatermariin ja illalla saat mitä herkullisimman ja huumaavimman tuoksuisen lämpöisen curryn pitkän ja raskaan päivän jälkeen. Ehkä olet jopa sateessa kastunut ja viluinen.

Sitä currykulhon jälkeistä oloa ei voita mikään. Tässä käytin pohjana tofu-kookoskorman kastiketta, jonka kuivasin sellaisenaan. En käyttänyt tofua, vaan sekoitin joukkoon soijarouhetta ja linssejä.

Soijarouhe likoaa siinä missä kastikekin, mutta kuivat linssit eivät täysin kypsy, jolloin kastiketta joutui kuitenkin vielä hetken keittämään kattilassa. Ratkaisu tähän olisi lisätä kypsiä linssejä kastikkeeseen ja kuivata linssit sekä kastike uunissa, tai sitten pakata linssit erikseen pussiin ja keittää ne retkellä erikseen kastikkeen sekaan. Linssit voi myös jättää pois ja käyttää pelkkää soijarouhetta, jolloin päästään helpoimmalla.

Kuivata

Valmista tofu-kookoskorman kastike. Jätä se poreilemaan levylle ja keitä sitä noin tunnin ajan, näin se vielä hieman tiivistyy. Voit siis lisätä kastikkeeseen vaikka ½ dl kuivia linssejä, jolloin ne kypsyvät samalla ja voit kuivattaa ne kastikkeen kanssa yhdessä.

Levitä kormakastike kahdelle pellille leivinpaperin päälle mahdollisimman ohueksi kerrokseksi. Kuivata kastiketta kiertoilmalla 50-asteisessa uunissa 24 tuntia, uuniluukku raollaan.

Pakkaa mukaan

Murenna kuivattu kormakastike ja pakkaa se pussiin yhdessä 1½ dl soijarouhetta kanssa.

Pakkaa erikseen

1½ dl riisiä ja keitä se retkellä kypsäksi. Voit liottaa riisiäkin etukäteen retkellä, jolloin sen keittoaika lyhenee.

Retkellä liota kormakastike + soijarouhe ja keitä riisi.

Tofu-kookoskorma

1 pkt marinoitua tofua (300g)

1 sipuli

2 valkosipulinkynttä

2 tl inkivääritahnaa (tai raastettua inkivääriä)

n. 3 rkl rypsiöljyä paistamiseen

2 rkl curry-jauhetta

1 tl chilihiutaleita (voit säädellä oman maun ja chilin tulisuusasteen mukaan)

1½ rkl sokeria

250 ml kookoskermaa (myös sama määrä kaurafraichea sopii)

400-500g paseerattua tomaattia (molemmat pakettikoot käyvät)

1 tl suolaa

mustapippuria

(¾ dl mantelilastuja) – tuovat hyvää makua ja rapeutta, mutta eivät pakollisia

Tarjoiluun: riisiä. Halutessasi myös tuoretta korianteria, chutneyta ja maustamatonta jogurttia (ei pakollista)

Valmistusohjeet

Laita tofu kuivumaan. Paloittele tofu arpakuution kokoisiksi palasiksi. Laita palat kahden talouspaperipalan väliin. Paina kevyesti käsillä päällimmäistä talouspaperia tofuja vasten, kunnes se on kostea. Poista paperi ja vaihda se toiseen talouspaperiin. Laita kevyt paino tämän päälle. Jätä tofut kuivamaan. Näin niistä poistuu suurin kosteus ja tofuun tulee parempi rakenne. Valmista kastike. Kuori sipuli ja valkosipulinkynnet. Hienonna ne hyvin hienoksi silpuksi. Lämmitä pannulla öljyä. Lisää hienonnetut sipulit pannulle ja kuullota miedolla lämmöllä pari minuuttia. Lisää mukaan valkosipulisilppu ja inkivääritahna/-raaste ja jatka kuullottamista, kunnes sipuli on läpikuultavaa ja hieman rusehtavan väristä. Lisää tarvittaessa öljyä, jos pannu alkaa kuivua. Lisää sitten curryjauhe, chilihiutaleet ja sokeri. Pyörittele lastalla pari kertaa mausteet sipuleiden joukkoon ja kypsennä miedolla lämmöllä n. minuutin, kunnes seos on hyvin tuoksuvaa. Lisää sitten kookoskerma ja paseerattu tomaatti joukkoon. Jätä miedolle lämmölle porisemaan. Jatka tofun kanssa. Voit tietysti valmistaa tofun jo ennen kastiketta, jos haluat käyttää vain yhtä pannua. Nopeuttaaksesi ruoanlaittoa, se kannattaa kuitenkin kypsentää kastikkeen hautuessa. Lämmitä toinen pannu, ja kypsennä tofupaloja kuivalla, kuumalla pannulla varovasti niitä välillä käännellen, kunnes ne alkavat saada hieman väriä. Lisää sitten pari ruokalusikallista rypsiöljyä ja kypsennä tofuja vielä öljyssä lastalla käännellen, kunnes ne saavat kullanruskean pinnan. Lisää tofut korma-kastikkeeseen. Viimeistele kastike suolalla ja mustapippurilla. Mantelilastut tuovat annokseen rapeutta ja makua. Paahda mantelilastuja kuumalla, kuivalla pannulla, kunnes ne saavat paahtunutta ruskeaa väriä. Ripottele ne kastikkeen päälle. Tarjoile riisin kanssa. Makua tuo myös tuore korianteri. Halutessasi tarjoa vielä maustamatonta jogurttia ja chutneyta curryn kanssa, mutta ne eivät ole välttämättömiä.

Vinkki: Tämä korma on hyvä peruspohja monelle intialaiselle currylle! Koska se on niin ihanan helppo ja nopea, niin sen vuoksihan sitä tulee usein tehtyä. Jos ei aina jaksa samaa makua, niin tätä on helppo lähteä varioimaan.

Kokeile lisätä joukkoon ruokalusikallinen tai pari maapähkinävoita tai mantelivoita. Tai kokeile lisätä erilaisia mausteita, kuten ripaus kardemummaa tai neilikkaa.

Reseptit: Viimeistä murua myoten