Teresa Välimäki valmisti ruoan, jota naapurin ranskalainen herra otti kolme kertaa lisää – helppo perunaohje on todellinen herkku

Teresa Välimäen uudessa keittokirjassa on herkullisia ohjeita. Se on myös kuin pieni nojatuolimatka kesäiseen Ranskaan.

Teresa Välimäki on monille tuttu mutkattomista ja helpoista resepteistään. Koronakevään aikana esimerkiksi hänen peltiruokaohjeensa nousi somessa suosituksi.

Teresa Välimäeltä ilmestyi viime viikolla ruokakirja, jossa on runsaasti uusia, helposti toteutettavia ohjeita.

Kun matkustaminen on edelleen aika lailla poissuljettua tämän vuoden osalta, uusi LeKeittokirja (Readme 2020) on kuin pieni matka Ranskan maaseudulle – paikkaan, josta on tullut Välimäelle viime vuosina todella rakas ja tärkeä kesäkoti. Hän on työskennellyt siellä majatalon keittiössä.

Ohjeita aamiaisista illalliseen

Matkakuumetta poteva pääsee tunnelmaan upeiden kuvien kautta, joista välittyvät kesäisen Lounais-Ranskan valo ja värit. Ja tietysti myös ihana ruoka.

– Nämä reseptit ovat rakkaudenosoitus suoraan pellolta poimituille latva-artisokille, tumman oranssinpunaisille kypsille aprikooseille ja persikoille, meheville viikunoille, pensaan lailla kasvavalle salvialle, juustoille, naapurin lampaanlihalle, Välimäki kirjoittaa kirjan esipuheessa.

Kirjassa on ohjeita päivän kaikkiin aterioihin, lounaisranskalaiseen tapaan. Kirja alkaa aamiaisherkuista, jatkuu lounaaseen, illalliseen, grilliherkkuihin ja jälkiruokiin.

Teresa Välimäki on kirjoittanut useita keittokirjoja.­

Naapurin herra vaikuttui

Yksi kirjan ohjeista on erityisen herkullinen. Se on ruoka, jossa on uunissa paahdettuja perunoita, ylikypsää karitsaa sekä ja harissahummusta. Siihen ihastuivat ranskalaiset naapuritkin.

Kokonaisuudessaan tämä ateria ei ole niitä ruokia, jotka valmistuvat muutamassa minuutissa ja vaativat vain vähän. Teresa Välimäki toteaa, että se on kuitenkin kaikkien työvaiheiden arvoinen.

– Naapuritalon 80-kymppinen pariskunta tuli illalliselle ja vaikka he olivat jo syöneet ja tekivät lähtöä, pyysin heitä maistamaan edes vähän. Vanhempi herra otti tätä kolme kertaa lisää ja sanoi, ettei ole koskaan syönyt parempaa, Välimäki kertoo.

Ohjeesta voi myös kokeilla ainoastaan perunareseptin ja hummuksen.­

Ohjeesta voi myös ottaa käyttöön pelkästään perunaohjeen. Siihen kannattaa valita mahdollisimman pieniä perunoita.

– Niiden ei tarvitse olla uusia perunoita, kunhan perunat ovat pienikokoisia, ne toimivat tässä hyvin.

Tällä ohjeella perunoista tulee pinnaltaan ihanan rapeita. Perunat ovatkin aterian helpoiten valmistettava osuus, sillä niitä ei edes kuorita.

– Perunoiden kanssa toimii hyvin hummus, Välimäki sanoo.

Pääosassa on aina maukkaat raaka-aineet ja niiden makua korostetaan yksinkertaisilla valmistustavoilla ja maustamisella, uuden kirjan ohjeita luonnehditaan.

Paahdetut perunat

1 kg pieniä perunoita

2 rkl oliiviöljyä

1–2 tl suolaa

½ dl hienonnettua rosmariinia tai salviaa

Valmistusohjeet

Pese perunat, älä kuori. Kaada perunat uunipellille ja hiero pintaan oliiviöljy, suola ja rosmariini tai salvia. Paahda 220 °C:ssa uunissa 30–40 minuuttia tai kunnes perunat ovat pehmeitä ja kullanruskeita.

Hummus

1 tlk (400 g) kikherneitä valutettuina

2 valkosipulinkynttä

2 rkl tahinia

1–2 rkl harissatahnaa

½–1 sitruunan mehu

½–1 dl mietoa oliiviöljyä

suolaa ja mustapippuria

1 rkl hunajaa

Valmistusohjeet

Mittaa kaikki ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa mausteita. Anna hummuksen tekeytyä jääkaapissa hetki.

Ylikypsää karitsaa

1 karitsan viulu (n. 1½ kg luulla punnittuna, tai vastaava määrä karitsanpotkia)

2 tl suolaa

3 rkl ras al hanout -mausteseosta

2 kokonaista valkosipulia halkaistuna

kourallinen salviaa, timjamia ja

lehtipersiljaa

1 dl oliiviöljyä

0,75 l/1 plo punaviiniä

(vettä)

Lisäksi

75 g voita

3 rkl oliiviöljyä

1 tl paprikajauhetta

1 tl chilijauhetta tai -lastuja

2 tl suolaa

noin 5 dl patalientä

Valmistusohjeet

Ota karitsanpaisti huoneenlämpöön noin tuntia ennen ruoan valmistusta. Hiero lihan pintaan suola ja ras al hanout -mausteseos.

Nosta paisti isoon uunipataan. Lisää pataan halkaistut valkosipulit ja yrtit. Valuta päälle öljy ja täytä pata punaviinillä sekä tarvittaessa vedellä niin, että paisti juuri ja juuri peittyy.

Hauduta paistia 125 °C:ssa uunissa 6–7 tuntia (tai yön yli).

Nosta paisti padasta ja siivilöi liemi talteen.

Revi lihat irti luista ja laita kulhoon.

Kuumenna voi ja öljy isossa paistinpannussa ja lisää mausteet. Levitä lihat pannulle ja sekoita. Anna sitten paistua niin, että pannua vasten olevat lihat saavat hyvin väriä ja rapeutta.

Kääntele sitten lihoja ja toista äskeinen.

Jos pannu kuivuu liikaa lisää pannulle patalientä kauhallinen kerrallaan. Liha on valmista, kun se on rapean mehevää ja maistuvaa.

Tämän tietää kun maistaa.

Resepti: Teresa Välimäki: LeKeittokirja (Readme 2020)