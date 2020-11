Nyt on herkullinen kastike lihapullille – neljä ainesta ja se on siinä!

Ruokalan simppeleillä ohjeilla perheesi syö noin viidelläkympillä viikossa arkipäivinä.

Marraskuisena viikkona valmistetaan monipuolisia arkiruokia.

Maanantaina tehdään ruokaa hauesta. Se on hyvä, kotimainen kala, josta valmistuu monenlaisia herkkuja. Itse kalan valmistamiseen tällä ohjeella tarvitaan vain ruodotonta haukifileetä, kuohukermaa ja suolaa.

Tiistaina valmistetaan jauhelihakeittoa. Lisää ruokaisuutta saadaan lisäämällä siihen linssejä. Keskiviikkona on vuorossa nopea spaghetti.

Torstaina valmistetaan lihapullia, joissa on erityisen herkullinen kastike. Kastike syntyy myös helposti. Kun lihapullat on paistettu, paistinpannulle lisätään vielä kermaa, olutta ja sinappia sekä ripaus suolaa. Täydellinen kastike on siinä, resepti esitellään.

Perjantaina on vuorossa edullisesta seitistä tehtävä uuniruoka. Se on myös kevyt.

Maanantai

Haukiwallenberg, muusia ja pähkinävoita

Tiistai

Jauheliha-linssikeitto

Keskiviikko

Pekoni-parsakaalispagetti

Torstai

Lihapullat olutkastikkeessa

Perjantai

Uuniseitiä kapris-sitruunakastikkeessa