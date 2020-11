Marja Hintikan ja Ile Uusivuoren perheen ehdoton luottoruoka on superhelppo sitruunapippurikana – sen ohjetta kysytään usein

Tämä ruoka sopii hyvin arkeen. Esivalmisteluja on vähän ja sen kypsyessä ehtii tehdä muuta – vaikka esimerkiksi oikaista sohvalle.

Toimittajapariskunta Marja Hintikan ja Ile Uusivuoren perheessä on luottoarkiruoka, jonka ohjetta heiltä pyydetään usein. Hintikka on julkaissut reseptin myös Instagramissa ja se on saanut kehuja.

– Olen saanut viestejä joissa kerrotaan, että tällä ohjeella ovat onnistuneet sellaisetkin, jotka eivät koe olevansa kovin taitavia keittiöissä. Ohje on yksinkertainen ja helppo. Se maistuu myös niin kutsutuille nirsoillekin lapsille, Marja Hintikka kertoo Ilta-Sanomille.

Kyseessä on täyteläinen ja kermainen sitruunapippurikana, joka on alkujaan Ile Uusivuoren lapsuudenperheestä. Ohje on on ollut Hintikan ja Uusivuoren luottoresepti jo ennen lasten syntymää.

Ohje on ollut käytössä Ile Uusivuoren lapsuudenperheessä.­

Se on saanut kiitosta myös lähipiiriltä.

– Miltään gourmetruoalta se ei kyllä kuitenkaan näytä, Hintikka kertoo huvittuneena.

Vaikka ruoka ei ulkomuodollaan koreile, se on toimiva ratkaisu silloin, kun halutaan tehdä helppoa ruokaa. Useita työvaiheita ei ole. Esivalmistelu vie vain vähän aikaa ja ruoan kypsyessä ehtii tehdä jotakin muuta. Ainekset löytyvät kaikista kaupoista.

Kotiruoasta tulee hyvä fiilis

Valmisruoissa ei ole sinänsä mitään vikaa, mutta kotiruokaa ne eivät useinkaan voita. Kotikokkailuun kannustaminen onkin ollut Marja Hintikalle yksi syy jakaa reseptiä somessa.

– On ihanaa, kun kotona tehdään itse ruokaa. Tulee jotenkin hyvä fiilis, kun näkee lapset syömässä kotiruokaa. Ehkä se on jokin biologinen juttu.

Marja Hintikka toteaa, että helppojen ohjeiden avulla on mahdollisuus kokea onnistumisia keittiössä, vaikka olisi hieman epävarma kotikokki.­

Ohje sopii moneen ruokavalioon. Se on gluteeniton ja sen voi tehdä helposti laktoosittomaksi.

– En ollut itse ajatellut asiaa, mutta sain viestejä, että se on myös ketogeeninen.

Ruoka maistuu riisin tai pastan kanssa.

Ilen sitruunapippurikana

400 g maustamattomia kanasuikaleita

1 purkki smetanaa

1 purkki creme frachea

2–3 tl sitruunapippuria

1–2 tl suolaa/yrttisuolaa

basilikaa, sitruunamehua, ripaus currya ja omia mieliyrttejä

Valmistusohjeet