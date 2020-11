Labradorinnoutaja Noora löysi arvokkaan jättitryffelin – myyntihinta 2 000 euroa

Suomalaisen ennätystryffelin myyntituotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Varsinais-Suomessa sijaitsevasta tryffelipuutarhasta löytyi lokakuussa tiettävästi Suomen kaikkien aikojen suurin tryffeli, Viisi Tähteä kertoo tiedotteessa.

Löydön teki tryffelinviljelijä Lars Ingmanin labradorinnoutaja Noora. Noora-koira on koulutettu etsimään tryffeleitä.

Kuvassa tryffelikoirat Noora ja Neea.­

Kyseinen ennätyssieni painaa 424 gramma, kun normaalisti suurimmat Suomessa maasta kaivetut tryffelit ovat enimmillään muutaman kymmenen gramman painoisia, tiedotteessa kuvaillaan.

– Kun Noora löysi jättimäisen mustan burgundintryffelin, oli päivänselvää, että löytö oli eurooppalaisittainkin merkittävä. Kyse on näyttely- tai kilpailuluokan trophée-tryffelistä, Lars Ingman kertoo.

Ennätyssienen myyntihinta on 2 000 euroa. Myyntitulot käytetään hyväntekeväisyyteen. Tiedotteessa kerrotaan, että tuotoilla tuetaan symbolisesti koronarajoituksista kärsiviä ravintoloita sekä luodaan monille vähävaraisille perheille mahdollisuus nauttia jouluateriasta ravintolassa.

Jättitryffeli on näytillä Helsingin keskustan Food Market Herkussa perjantaista sunnuntaihin.

Kasvavat maan alla

Tryffeleiden löytäminen ei ole yhtä helppoa kuin monen muun sienen, sillä ne kasvavat maan alla. Ne pitää siis kaivaa.

– Ne kasvavat 5-40 senttimetriä maanpinnan alapuolella lähellä isäntäpuuta, jotka ovat tämän lajikkeen tapauksessa tammi ja pähkinäpuu. Koirat löytävät tryffelit hajuaistinsa ansiosta ja merkkaavat ne tassullaan, Ingman kuvailee Ilta-Sanomille.

Koirat palkitaan löydöistä. Lars Ingaman kertoo lisäksi, että alykkään ja energisen koiran voi kouluttaa löytämään tryffeleitä hyvin lyhyessäkin ajassa. Rodulla ei ole merkitystä.

Jokamiehenoikeudet eivät päde tryffelien etsimisessä. Tryffeleitä ei saa kaivaa ilman maanomistajan lupaa.

Tryffeli on arvokas sieni makunsa ja arominsa vuoksi. Kaikkein arvokkain tryffeli on vaalea tryffeli (Tuber magnatum) alba. Sitä ei ole onnistuttu viljelemään missään. ”Alban hinta on päätä huimaava, sillä sienestä saatetaan maksaa jopa 1500–3000 euroa kilolta”, Tryffelitila kertoo sivuillaan.