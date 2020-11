Henri Alén esitti vessajonossa kysymyksen lääkärille – pian ravintolassa alkoi käsittämättömältä näyttävä operaatio: ”Mitähän tänne tussautellaan”

– Joskus kannattaa avata suunsa, Henri Alén kertoo ainutlaatuisesta suomalaistutkimuksesta, jossa selvitetään, millä tavoin koronavirus käyttäytyy sisätiloissa.

Henri Alén on julkaissut lokakuun aikana Instagramissa pätkiä merkilliseltä näyttävästä toiminnasta ravintolassaan. Muovipressuilla suljetussa ravintolasalissa hurisee erilaisia laitteita ja tutkijat pyörivät ottamassa näytteitä.

– Mitähän tänne nyt tussautellaan, Alén selosti lyhyttä videopätkää lokakuussa.

Kyseessä on tutkimus, jossa selvitetään, miten koronavirus voi levitä sisäilmassa aerosolin ja pintakosketuksen välityksellä. Hankkeessa etsitään turvallisia ratkaisuja esimerkiksi ravintoloissa käymiseen.

”Koelaboratoriona” on Henri Alénin ravintolan sali. Se, miksi Alénin ravintolasta tuli tutkimuksen näyttämö, on yhteensattuman tulos.

– Avasin wc-jonossa suuni oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, hän kuvailee.

Vastaus löi ällikällä

Kun koronakriisi oli keväällä pahimmillaan ja ravintoloiden toimintaa rajoitettiin ankarasti, Alén tuskastui. Hän turhautui siitä, ettei tarkkaa, tieteellistä näyttöä ollut saatavilla mistään siitä, kuinka paljon esimerkiksi ruokaravintoloissa levisi virusta.

– Selkeitä faktoihin perustuvia ohjeita ei tippunut mistään, ja soittokierros eri instansseille osoitti, että ei kenelläkään muulla ollut tietoa enempää. Tilanne tuntui epäreilulta. Ei elinkeinoa voida rajoittaa arpakuutiota heittämällä. Toki fiilikset olivat liiankin pinnassa ja tilanne uusi päättäjillekin, Alén kirjoitti keväällä.

– Rehellisesti sanoen olin aivan rikki.

Tarvitaan tieteellistä faktaa pöytään, ei arvailuja. Mutta mistä kulmasta moista lähtisi purkamaan, hän pohti.

Kun oma ravintola oli suljettuna toukokuussa, Henri Alén teki pienen catering-keikan. Hän kantoi astioita ja pysähtyi hetkeksi juttelemaan vieraan kanssa.

– Vessaan jonotti herra, jonka kanssa vaihdoin kuulumisia illalla nautitusta ahvenesta. Kysyin millä alalla hän mahtaa olla? Vastaus oli, että lääkäri.

Alén mietti hetken ja kysyi, tiesikö mies sattumalta ketään, joka tutkisi tällä hetkellä viruksen leviämisen estämistä. Vastaus löi ällikällä.

Vaimoni tutkii, mies sanoin.

– No saanko mitenkään soittaa vaimollesi, Alén kysyi.

Vaimo on HUS:lla työskentelevä korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkäri Enni Sanmark.

Seuraavana päivänä Alén soitti hänelle.

Voiko virusta hallita tilamuutoksilla?

– Selitin, että haluaisin tietoa siitä, miten ravintolasta saisi mahdollisimman turvallisen ympäristön syödä myös tulevaisuudessa. Miten eri materiaalit vaikuttavat virukseen? Kuinka pitkälle aerosolit leijailevat, voiko niitä hallita edullisilla tilamuutoksilla, Alén kuvailee.

17 eri asiantuntijan ja tutkijan yhteistyönä toteutettavan hankkeen suunnittelu oli jo aloitettu. Hankkeessa ovat mukana muun muassa Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, HUS ja Työterveyslaitos.

Henri Alén tarjosi omaa ravintolaansa tutkimuspaikaksi.

– Seuraavaksi istuinkin Ilmatieteen laitoksella tutkijoiden kanssa keskustelemassa projektista ja sen mahdollisesta toteuttamisesta.

– Nuorehkona, ennakkoluulottomana tutkijana taisin vain innostua ja aloimme saman tien ideoimaan tutkimusasetelmaa, lääkäri Enni Sanmark kertoo reaktiostaan ravintoloitsijan soittoon.

Yksinkertaistettuna tavoitteena on luoda mahdollisimman turvallisia ympäristöjä. Tutkijoilla on käytössään ravintola Ultiman sali kahden päivän ajan viikossa ravintolan ollessa suljettuna.

”Mallivirus” on vaaraton, mutta muistuttaa koronavirusta

– Tilassa simuloidaan 2,5 tunnin illallinen ja se, millä tavoin virus käyttäytyy ravintolatilassa ja miten asia voitaisiin ratkaista, Alén kertoo.

Enni Sanmark kertoo neljä seikkaa tutkimuksen tarkoituksesta.

– Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää uuden koronaviruksen leviämistä sekä ilmassa että pintojen kautta. Tutkimuksessa yhdistetään labrassa ja sairaalassa saatu tieto käytäntöön ravintolaympäristössä. Simuloimalla sekä tietokonemallintamalla on tavoitteena määrittää leviämisen kannalta kriittiset tilanteen sekä kokeilla erilaisia turvaratkaisuja, kuten sermit, ilmastointi, ihmisten ohjaaminen ja niiden tehoa leviämisen estämisessä.

Tutkimuksessa käytetään ”mallivirusta”, joka muistuttaa koronavirusta, mutta ei ole ihmisille haitallinen.

– Phi 6 on oikea pavun bakteerin virus. Se on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille, ja sen vuoksi se sopii hyvin ”stuntmaniksi”. Se on valittu siksi, että se on samankokoinen kun uusi koronavirus ja siinä on samankaltainen piikkimäinen pintarakenne. Se saadaan aerosolisoitua, eli leviämään pikkuruisten hiukkasten mukana ilmassa, Sanmark kuvailee.

Tutkimusta on tehty sairaalatiloissa. Aito ravintolasali on tutkijoiden näkökulmasta kiinnostava.

– Toki reaalielämän tilat ovat tutkimuksellisesti haastavampia kuin laboratorio tai sairaala, sillä kaikki muuttujat kuten muun muassa pintamateriaalit sekä ilmanvaihto eivät ole niin helposti vakioitavissa. Mutta sehän meillä on tarkoitus – ymmärtää sitä oikeaa elämää, Enni Sanmark toteaa.

Tuloksia joulukuussa

Tutkimusta voi luonnehtia ainutlaatuiseksi.

– Meidän näkökulmastamme ja meille tämä on toki todella ainutlaatuista. Tieteellisesti meillä on huikea tiimi Suomen ja koko maailman parhaita tutkijoita omilta aloiltaan. Lisäksi meillä on todella innovatiivisia ja aktiivisia yritysyhteistyökumppaneita, joka myös tieteen puolella on harvinaisempaa, Sanmark sanoo.

Tuloksia voidaan odottaa jo joulukuussa. Henri Alénin motiivi tutkimukseen osallistumiseen on tieteellisesti todistettujen tietojen saaminen.

On myös mahdollista, että tulokset eivät ole sitä mitä ravintoloitsija toivoisi. Se ei Alénin mukaan ole nyt tärkeintä.

– Mitä jos onkin niin, että se leviää ruokaravintolassa? Jos tulokset osoittavat niin, silloin se ei olisi miellyttävää, mutta se olisi todistetusti faktaa.

Alén uskoo, että poikkeuksellinen tutkimus voisi myös tuoda Suomelle mainetta.

– Nyt meillä on hieno tilaisuus osoittaa osaamistamme. Jos pystymme kehittämään kustannustehokkaita tapoja tehdä tiloista turvallisia, se voisi avata paljon mahdollisuuksia.

Tutkimuksessa käytetään koronavirusta muistuttavaa virusta, joka ei ole kuitenkaan haitallinen ihmisille tai eläimille.­

Jos löydetään tieteellisesti todettu, kustannustehokas ratkaisu, joka mahdollistaisi tieteen keinoin todetun, turvallisen asioinnin ravintoloissa ja vaikka laivoilla, voisiko yrityksille kenties tarjota mahdollisesti hankintatukea? Sellainen tulisi todennäköisesti halvemmaksi kuin massiiviset lomautukset ja irtisanomiset, Alén pohtii.

– Oma roolini on seurata sivusta, oppia ja tehdä lopputulosten mukaan turvallisin mahdollinen paikka syödä ja nauttia. Saada jatkaa omaa työtäni hellassa myös tulevaisuudessa, Alén kirjoitti.

Joskus kannattaa avata suunsa. Vaikkapa wc-jonossa, hän sanoo.