Paula on lääkäri ja vapaa-ajallaan Kakkumonsteri, jolta pyydetään nimmareita ruokakaupassa – Oreo-kääretorttu on ”superihana”

Kakkumonsteri-blogista välittyy ilo leipomiseen. Paulan ohjeista on myös noussut vuosien saatossa hittejä.

Kakun täyte on erityisen herkullinen.­

Oletko joskus törmännyt somessa Coca-Cola-pulloa muistuttavaan kakkuun? Suosittu ohje on Kakkumonsteri-blogia pitävän Paulan käsialaa. Pullokakku nousi hitiksi vuosia sitten ja näkyy erilaisissa leivontablogeissa ja -yhteisöissä edelleen aika ajoin.

Kakkumonsteri on noussut suosituksi erityisesti YouTubessa, jossa videoita seuraa yli 20 000 tilaajaa.

Blogin luonut Paula on varsinaiselta ammatiltaan lääkäri. Hänelle leivonta on rakas harrastus ja hyvää vastapainoa päivätyölle. Blogista on tullut hänelle myös tärkeä, erityisesti sitä seuraavien pienten fanien vuoksi.

– YouTube-videoitani katsovat monet lapset. Ruokakaupassa lapset tulevat välillä pyytämään nimikirjoitusta. Se on todella ihana juttu, olen iloinen siitä, Paula kertoo.

Leipomisessa tärkeintä yhdessä tekeminen

Lääkäri-Paula julkaisee herkkureseptejä, mutta toteaa, että ihmiset kyllä tiedostavat herkkujen olevan asia, jota tulee nauttia kohtuudella. Leipomisessa on muitakin mukavia puolia.

– Leivonnassa varsinaisten makunautintojen lisäksi tärkeää on kuitenkin niiden jakaminen, yhteisöllisyys ja iloinen, yhdessä tekeminen.

Blogissa on kuitenkin myös osio terveellisimmille herkuille.

– Tarjoan siellä ohjeita myös niille, jotka kaipaavat hieman kevyempiä ohjeita.

”Lopputulos olikin superihana”

Yksi ehdottomasti kokeilemisen arvoinen Paulan ohjeista on Oreo-kääretorttu. Se voisi sopia hyvin isänpäivään tai vaikka synttärijuhlaan.

– Oreo-käärertottuja en ole vielä blogeissa nähnyt, joten halusin testata ideaa ja lopputulos olikin superihana! Pohjana on suklainen kääretorttupohja ja täytteenä Oreo-kreemiä, Paula kirjoitti ohjeestaan.

Tämän kakun voi koristella haluamallaan tavalla, olipa juhlan teema sitten mikä tahansa.

– Lapset tykästyivät tähän myös!

Hän kertoo blogissaan lisäksi, että kakku on hänelle toisellakin tavalla tärkeä.

– Tämä leivos oli minulle hieman nostalginen, sillä ensimmäinen leivonnainen, jonka nuorena tein, oli Marianne-kääretorttu. Tästä tulee hieman sama mieleen, mutta tästä tuli vieläkin herkullisempi.

Jos et halua käyttää perunajauhoja, korvaa ne vehnäjauhoilla. Gluteenittomaan kääretorttupohjaan tulee pelkästään perunajauhoja tai gluteenitonta jauhoseosta, Paula kirjoittaa.

Oreo-kääretorttu

Pohja:

4 kananmunaa

1,5 dl sokeria

1dl vehnäjauhoja

1dl perunajauhoja

1tl leivinjauhetta

2 rkl kaakaojauhetta

Valmistusohjeet

Vaahdota huoneenlämpöiset munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi 5–8 minuutin ajan. Sekoita kuivat aineet keskenään ja siivilöi ne sekaan. Levitä taikina tasaisesti leivinpaperilla vuoratulle pellille ja 225 asteessa uunin keskitasolla 8–10 minuuttia. Kiertoilmalla riittää 200 astetta. Kun levy paistuu ja jäähtyy, valmista täyte.

Täyte

150 g huoneenlämpöistä voita

3 dl tomusokeria

(100 g tuorejuustoa)

150 g Oreo-keksejä

Valmistusohjeet

Vaahdota voita ja tomusokeria noin 5 minuuttia. Lisää halutessasi tuorejuusto. Murskaa Oreo-keksit blenderissä tai tehosekoittimessa muruksi ja lisää seokseen. Keksit voivat olla joko hienoa tai karkeaa murua riippuen siitä halutaanko täytteeseen keksinpalasia sattumiksi. Käytin täytteeseen mintun makuisia Oreo-keksejä, sillä ne ovat lemppareitani. Makukeksit sopivat tähän täydellisesti! Levitä täyte jäähtyneelle kääretorttulevylle. Kääri rullalle ja nosta jääkaappiin jähmettymään.

Kuorrute

100 g maitosuklaata

½ - 3/4 dl kermaa

Laita suklaa ja kerma kulhoon. Sulata seos mikrossa puolella teholla (400W) 30 sekunnin pätkissä välillä sekoittaen, kunnes seos on tasaista. Seoksen voi sulattaa myös vesihauteessa. Anna seoksen jäähtyä hetki ja kaada se sitten kääretortun päälle. Kuorrutteen voi tehdä myös tummasta suklaasta, jolloin siitä ei tule yhtä makea. Tummaa suklaata käytettäessä kannattaa kermaa lisätä 1 dl.

Kuorrute jähmettyy jääkaapissa.

Resepti: Kakkumonsterinkakut.blogspot.com