HU: Tämä on nyt legendaarisen Jaskan grillin myyvin annos

Jaskan grilli Helsingin Etu-Töölössä on eittämättä yksi Suomen kuuluisimpia grillikioskeja. Tunnettujen henkilöiden mukaan nimetyt annokset tunnetaan laajalti, ja Jaskan grillin myyjä Aliisa Karhumäki, 81, on niistä kertonut monta kertaa.

Jaskan grillin legendaarinen myyjä Aliisa Karhumäki juhli heinäkuussa 81-vuotispäiväänsä grillillä järjestetyissä suurissa juhlissa. Toukokuussa tuli täyteen pyöreät 30 vuotta grillielämää, joiden aikana Aliisa on nähnyt suomalaisissa selkeän muutoksen.

– Alkuaikoina ihmiset olivat sellaisia, että he kävivät toistensa kimppuun aina välillä. Nyt on niin, että jos jollakulla ei ole rahaa maksaa, joku toinen maksaa. Ja nuorisosta on tullut niin älyttömän ihanaa, he auttavat aina kaikessa ja keräävät roskiakin, Aliisa kertoili viime kesänä.

Nimikkoannoksensa grillille ovat saaneet muun muassa Ilkka Vainio, Tarja Halonen, Liisa Jaakonsaari, Ville Itälä, Timo Soini ja Arto Nyberg. Aliisallakin on omansa, nimeltään Aliisan herkku.

Tuoreessa Helsingin Uutisten haastattelussa Karhumäki kertoo, että Ilkka Vainiosta innoituksensa saanut annos on itse asiassa grillin myyvin tuote. Ilkan erikoisessa on pyöreä sämpylä, kaksi kokolihapihviä, kaksi kananmunaa ja cheddarjuustoa.

Ilkka Vainio osoitti Ilkan erikoista.­

Ilkka Vainio oli mukana viime heinäkuussa Aliisa Karhumäen syntymäpäiväjuhlissa. Vainio ylisti tuolloin IS:n haastattelussa Aliisaa grillienkeliksi ja Töölön parhaaksi papiksi, joka on juhlansa ansainnut.

– 30 vuotta olen ollut Aliisan asiakkaana, ja olemme ystävystyneet. Monta kertaa olen tullut Manalasta ja milloin mistä, kun taiteilijoiden seminaarit ovat venähtäneet. Monet kerrat Aliisa on laittanut minulle syliin nimikkoannokseni ja sanonut, että vien sinut Ilkka autolla kotiin.

Yllä olevalla videolla tunnelmia kesältä 2019, kun Aliisa Karhumäki täytti 80 vuotta.