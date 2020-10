Hanna Gullichsen huolestui ravintoloiden ahdingosta ja päätti auttaa – hän huomasi ilmiön, jota ravintoloiden asiakkaat eivät aina näe

Hanna Gullichsen päätti auttaa ravintoloita omalla panoksellaan ja sai muitakin ruokavaikuttajia mukaan talkoisiin. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry vetoaa vuokranantajien talkoohenkeen.

Ravintola-ala on ollut iso työllistäjä.­

Koronakriisi on koskettanut erityisesti ravintola-alaa, joka kamppailee pandemiaan liittyvien rajoitusten kanssa. Matkailu- ja ravintola-alan toimialat ovat työllistäneet Suomessa yli 140 000 työntekijää.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry tiedotti viime viikolla maakuntien jäsenravintoloilleen lähettämästään kyselystä, johon vastasi 392 ruokaravintolaa, kahvilaa, liikenneasemaa, pubia ja yökerhoja. Vastausten mukaan noin 20 prosenttia yrityksistä arvioi olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua.

Ruokavaikuttaja Hanna Gullichsen on seurannut tilannetta huolestuneena ja turhautuneena.

Vaikka ongelmat ovat massiivisia, Gullichsen päätti tehdä omalta osaltaan edes jotakin: tarjota talkoohengessä omaa osaamistaan ravintoloille, jos sillä voisi auttaa yrittäjiä edes vähän.

Hurja määrä yhteydenottoja

– Ravintola-ala tarvitsee apuamme. Ravintolakulttuuri on ehkä rikastuttanut sun arkea ja juhlaa ja haluat mahdollisesti kiittää ja olla mukana talkoissa auttamassa, Gullichsen kirjoitti Instagramissa 13. lokakuuta.

– Uskon, että yhdessä tästäkin selvitään ja oma tapani on kääriä hihat. Laitan oman firman hommat narikkaan yhdeksi päiväksi viikossa ja tulen kentälle jeesimään, hän kirjoitti myös.

Gullichsen tarjosi ravintoloille mahdollisuutta ottaa häneen yhteyttä.

– Aluksi en edes tiennyt, halutaanko minua mihinkään pyörimään. Mutta yhteydenottoja on tullut hurja määrä. On ollut mahtavaa huomata, että voi olla avuksi.

Ravintolakulttuuri ja sen kehitys on minulle sydämen asia, Hanna Gullichsen kirjoitti.­

Muutkin vaikuttajat lähtivät mukaan

Hanna Gullichsenin kalenterissa on nyt kahdeksan eri ravintolaa, joille hän tarjoaa sellaista apua, jota yhteyttä ottaneet yrittäjät juuri nyt tarvitsevat. Suunnittelutyön ja someavun lisäksi hän pystyy tarjoamaan ammattitaitoaan myös keittiössä tai salin puolella.

Gullichsen on toiminut tarjoilijana ja on ammatiltaan kokki.

– Olen auttamassa esimerkiksi somen osalta tai vaikka ruokalistojen suunnittelussa niin, että ne sopisivat myös take away -annoksiksi, tai sitten olen salissa tai keittiössä, ihan mikä kullekin yritykselle on parasta. Kun pääsee pallottelemaan ideoita useamman ihmisen kanssa, jotain hyvää syntyy aina.

Projekti kulkee somessa nimellä jeesiserviisi. Siihen ovat tarttuneet muutamat muutkin ruokavaikuttajat, joilla on mahdollisuuksia auttaa ravintoloita esimerkiksi markkinointimateriaalien tai somen saralla.

– Se on kyllä ollut aivan mahtava asia, Gullichsen kiittää.

Ilmiö, jota asiakkaat eivät näe

Hanna Gullichsen on havainnut työssään myös toisen ilmiön, joka ei välttämättä näy ollenkaan ravintoloiden asiakkaille.

– On ollut mahtavaa huomata, kuinka ravintolat tukevat toisiaan. Esimerkiksi lainaamalla lämpölamppuja tai muita välineitä toisilleen, kaveria autetaan hädässä. Asiakkaille ei välttämättä näy se, kuinka tiivistä ravintoloiden keskinäinen tuki toisilleen voi olla. Se on upeaa.

Gullichsen kuvaili auttamistyötään myös ”kiitoskiertueeksi”.

– Miksi teen tämän? Ravintolakulttuuri ja sen kehitys on minulle sydämen asia ja olen saanut niistä valtavasti iloa ja elämyksiä kahden kuluneen vuosikymmenen aikana. Maksan osan ilosta takaisin omalla osaamisellani, hän kirjoitti.

Mara vetoaa vuokranantajiin

Hallitus kertoi torstaisessa tiedotustilaisuudessaan uusista ravintoloihin kohdistetuista koronarajoituksista.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry vetosi torstaina julkaisemassaan tiedotteessa muun muassa talkoohenkeen ravintoloiden pelastamiseksi.

– Jokainen suomalainen voi auttaa ravintolayrittäjiä ja heidän työntekijöitään selviytymään kriisistä noudattamalla koronaohjeita ravintoloissa ja muuallakin, tiedotteessa todetaan.

Lisäksi tiedotteessa vedottiin vuokranantajiin.

– Vuokranantajia tarvitaan mukaan talkoisiin.

Useissa ravintoloissa on jouduttu lomauttamaan henkilökuntaa.­

– Iso osa vuokranantajista alensi vuokria tai jopa poisti vuokranmaksuvelvollisuuden huhti-toukokuulta, kun ravintolat olivat eduskunnan päätöksellä suljettuina. Ravintoloiden taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi. Vetoan vuokranantajiin, että ne alentaisivat ravintolahuoneistojen vuokria vastaamaan heikentynyttä kysyntää, Timo Lappi kirjoittaa.

– Ymmärrän institutionaalisten vuokranantajien tiukan tilanteen, koska ne ovat luvanneet sijoittajille tietyn tuoton. Toisaalta tilanne on sellainen, ettei konkurssiin menneiden tai ravintolatoiminnan muuten lopettaneiden yritysten tilalle ole helppoa saada vuokralaista. Pitkällä aikavälillä vuokrissa joustaminen on myös vuokranantajien etu, Lappi sanoo myös tiedotteessa.

”Voimia tulevaan”

Ravintoloitsija Arto Rastas otti myös kantaa uusiin rajoituksiin julkisessa Facebook-päivityksessään torstaina. Hän peräänkuulutti aukioloaikoihin liittyvien rajoitusten merkittävää vaikutusta alalle ja painotti tarkemman lisätiedon tarvetta sille, mitkä ovat faktat esimerkiksi ravintoloiden osuudesta koronatartuntoihin liittyen.

– Kaikesta huolimatta toivotan kaikille kollegoilleni voimia tulevaan. Meistä jokainen tietää, että ravintola-ala jos joku on muuntautumiskykyinen ja luova. Edessä on v*tullinen loppuvuosi, Rastas latasi.

– Olkoon voima kanssamme ja luoja luonamme sekä ennen kaikkea kaikkien tahtotila se, että tästä noustaan vielä.