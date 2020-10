Kuin jauheliha-perunasoselaatikko, mutta parempi! 3 herkullista arkiruokaa jauhelihasta – näitä kannattaa kokeilla

Pannulle, paista, mausta – ei ihme, että jauheliha on arkiklassikko vailla vertaa.

Paimenen piiras on kuin lihaperunasoselaatikko, mutta siinä muusi on kantena jauhelihakastikkeen päällä, ei joukkoon sekoitettuna.­

Meidät on peloteltu sillä, että jauhelihankin voi pilata, jos sen lätkäisee suoraan jääkaapista kylmälle pannulle.

Huoli pois!

On totta, että jauheliha ei ruskistu, jos se kiehuu omassa nesteessään, mutta kun neste on haihtunut, jauheliha alkaa kyllä paistua.

Kaikilla paistotavoilla siis syntyy kelpo lopputulos.

Valitse jauheliha ruoan mukaan

Possun jauhelihaa pidetään rasvaisempana kuin nautaa. Naudassa rasva muodostuu enemmän lihan sisään ja possussa lihan pintaan. Jauhelihan rasvaisuuteen vaikuttaa eläintä enemmän se, mistä ruhonosasta jauheliha on tehty.

Rasva tuo jauhelihaan makua ja mehevyyttä. Sika–nauta-jauheliha toimii hyvin lihapullissa ja kebakoissa, mutta jos tykkäät napakammista, voit hyvin valita vähärasvaisemman naudan jauhelihan.

Vähärasvainen jauheliha sopii hyvin myös esimerkiksi keittoihin.

Seuraavissa ohjeissa on kolme erilaista jauheliharuokaa, jotka sopivat hyvin arkeen. Paimenen piiras on kuin lihaperunasoselaatikko, mutta siinä on hieman eri rakenne, jota kannattaa kokeilla. Kebakoissa maustuu ihanasti aurajuusto ja lihapulla-ramen sopii täydellisesti kylmiin päiviin.

Paimenen piiras

Valmistusaika: 45 minuuttia

Annoksia: 6

Ainekset

800 g jauhoisia perunoita (esimerkiksi Rosamunda)

¾ dl maitoa

50 g voita

½ tl suolaa

Jauhelihakastike

2 pientä sipulia

2 valkosipulinkynttä

1 iso porkkana

4 tl öljyä

400 g naudan jauhelihaa

300 g karitsan jauhelihaa

2 dl tomaattimurskaa

3 rosmariinin oksaa

1 ½ tl suolaa

½ tl rouhittua mustapippuria

Päälle

1 ½ dl raastettua parmesaania

raastettua piparjuurta

Keitä perunat kypsiksi suolalla maustetussa vedessä. Kuori ne kuumina ja soseuta survimella tai sähkövatkaimella.

Kuumenna maito ja sulata voi. Lisää perunoiden joukkoon ja sekoita sileäksi.

Mausta suolalla. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet. Kuori ja pilko porkkana.

Kuullota kasviksia öljyssä keskilämmöllä noin 3 minuuttia, älä kuitenkaan ruskista. Kaada kasvikset kulhoon.

Paista jauheliha samalla pannulla kypsäksi. Lisää tomaattimurska, kuullotetut kasvikset ja hienonnetut rosmariininoksat. Hauduta 10 minuuttia.

Mausta suolalla ja pippurilla. Kuumenna uuni 200 asteeseen grillivastukselle. Kaada jauhelihakastike vuokaan pohjimmaiseksi.

Levitä perunamuusi päälle ja ripottele parmesaaniraaste päällimmäiseksi.

Gratinoi 10 minuuttia. Raasta tuoretta piparjuurta annosten päälle ja tarjoile heti.

Sika-nautajauheliha toimii hyvin lihapullissa ja kebakoissa.­

Omena-aura-kebakot

Valmistusaika: 50 minuuttia

Annoksia: 10 kpl

Ainekset

¾ dl korppujauhoja

1 ½ dl turkkilaista jugurttia

1 valkosipulinkynsi

400 g sika-nautajauhelihaa

2 kananmunaa

2 rkl Dijon-sinappia

1 ½ tl paprikajauhetta

1 tl suolaa

¼ tl valkopippuria

Täyte

100 g sinihomejuustoa

5 tl omenahilloa

Omenadippi

2 dl turkkilaista jugurttia

1 rkl omenahilloa

2 tl Dijon-sinappia

1 rkl sitruunan mehua

½ tl jauhettua paprikaa

¼ tl suolaa

Kuumenna uuni 200 asteeseen.

Anna korppujauhojen turvota jugurtissa muutama minuutti. Kuori ja murskaa valkosipulinkynsi joukkoon. Sekoita loput kebakkoainekset joukkoon. Muotoile kebakkotaikina lättysiksi. Murenna sinihomejuustoa ja lusikoi omenahilloa kebakkolättysten päälle.

Muotoile kebakot umpeen pötkylöiksi tikun ympärille. Paista niitä leivinpaperin päällä uunipellillä noin 30 minuuttia uunin keskitasolla.

Sekoita dipin ainekset ja tarjoa kebakkojen kanssa.

Lihapulla-ramen on mausteinen keitto.­

Lihapulla-ramen

Valmistusaika: 30 minuuttia

Annoksia: 4

Ainekset

2 tl raastettua inkivääriä

2 valkosipulinkynttä

1 mieto chili

400 g naudan jauhelihaa (rasvaa noin 12 %)

1 rkl soijakastiketta

2 tl seesamiöljyä

½ tl suolaa

Paistamiseen

2 tl öljyä

Liemi

1 sipuli

1 mieto chili

inkivääriä peukalon pään kokoinen pala

100 g siitakesieniä

1 rkl öljyä

1 ½ rkl misotahnaa

1 l lihalientä

1 rkl seesamiöljyä

2 rkl riisiviinietikkaa

1 rkl ruokosokeria

2 rkl soijakastiketta

Lisäksi

4 kananmunaa

200 g munanuudeleita

chiliä

kevätsipulia

seesaminsiemeniä

seesamiöljyä

Tee ensin liemi. Kuori ja viipaloi karkeasti sipuli, chili, inkivääri ja siitakkeet. Kuullota kattilan pohjalla 2 minuuttia. Lisää misotahna ja jatka toiset 2 minuuttia.

Lisää loput ainekset ja anna kiehua miedolla lämmöllä 10 minuuttia. Siivilöi liemi ja pidä lämpimänä.

Kuori ja raasta inkivääri ja valkosipulinkynnet. Hienonna chili. Sekoita kaikki lihapulla-ainekset ja muotoile pieniksi pulliksi. Paista erissä kypsiksi öljyssä, pidä lämpiminä.

Keitä kananmunia 7 minuuttia, kuori ja puolita ne. Keitä nuudelit kypsiksi. Laita kulhojen pohjalle nuudelit, lisää lihapullat ja kananmunanpuolikkaat.

Kaada liemi päälle ja viimeistele chilillä, kevätsipulilla, seesamiöljyllä ja siemenillä.