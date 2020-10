Lihapadan aakkoset – 3 asiaa takaa murean ja maukkaan pataruoan

Maukkain pataruoka valmistuu hitaasti haudutettavasta lihasta. Juurekset ja sienet tekevät padasta ihanan syksyisen.

A Lihan valinnalla on olennainen merkitys pataruoan onnistumiselle. Sidekudospitoiset ruhonosat, kuten lapa, etuselkä tai ulkopaisti, antavat liemeen muhkean maun ja mureutuvat saadessaan hautua pitkään alhaisella lämmöllä.

B Jos tavoitteena on erittäin murea liha, pata saa hautua liedellä jopa neljä tuntia. Itse juurekset kannattaa kuitenkin lisätä joukkoon vasta viimeiseksi tunniksi, jolloin ne pehmenevät mutta eivät hajoa. Kun liemessä on happamia aineksia, kuten tomaattia tai viiniä, juurespalat pysyvät paremmin ehjinä.

C Lientä on hyvä olla sen verran, että ainekset lähes peittyvät. Tämä on tärkeää siksi, ettei padasta tule keittomaista. Myös maku on intensiivisempi, kun kastiketta on sopivasti. Tarvittaessa pataa voi keittää kokoon loppuvaiheessa ilman kantta.

