Tässä on Halloweenin ihanin piirakka – rapea pohja ja kermainen täyte!

Mitä leipoa Halloween-iltaan tai pyhäinpäivään? Ainakin makoisa kurpitsapiirakka, jossa on kuohkea kermainen kuorrutus.

Kurpitsapiirakan leipominen on yhtä helppoa kuin minkä tahansa makean piirakan. Ainoa työläämpi osuus on kurpitsasoseen valmistus. Leipomista jouduttaa se, jos soseen on tehnyt valmiiksi leipomista edeltävänä päivänä valmiiksi jääkaappiin.

Oheisessa ohjeessa piirakan pohja valmistetaan keksimuruista ja voisulasta sekoittamalla.

Päälle levitetään täyte, jossa kurpitsasoseen joukkoon on lisätty rahkaa ja piparkakuista tuttuja mausteita. Sitten piirakka onkin valmis uuniin.

Jäähtyneen piirakan hunnuksi levitetään tällä kertaa kuohkea kermarahkakuorrutus, joka viirutetaan tilkalla vaahterasiirappia.

Ohjeen löydät Sopasta!