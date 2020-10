Tämän helpompaa arkiruokaa saa hakea – muutaman aineksen keitto on halpa, hyvä ja valmis 25 minuutissa

Ruokalan simppeleillä ohjeilla perheesi syö noin viidelläkympillä viikossa arkipäivinä.

Maanantaina paistetaan herkullisia kasvispihvejä. Hernerouhetta, kukkakaalia, perunaa ja kananmunaa sisältävät pihvit ovat päältä rapsakoita ja sisältä meheviä.

Tiistaina valmistetaan helppoa makkara-kasvisvuokaa. Keskiviikkona ruokalistalla on siskonmakkarapastaa.

Torstaina tehdään uunissa pitkään valmistettavaa, mehevää lihapataa. Tämä ruoka ei valmistu pikana, mutta on odottelun arvoinen.

Perjantaina keitetään herkullista kukkakaali-perunakeittoa. Se on yksi helpoimmista ruoista mitä voi tehdä. Aineksia on vain muutama ja sen valmistaminen on yksinkertaista. Kuoritut perunat ja kukkakaali keitetään, soseutetaan ja lopuksi lisätään kerma.

Maukas, samettinen keitto valmistuu alle puolessa tunnissa.

Lisää valmiita arkiviikkojen ruokalistoja löydät täältä.

Maanantai

Kukkakaali-hernepihvit

Tiistai

Makkara-kasvisvuoka

Keskiviikko

Siskonmakkarapasta

Torstai

Mehevä lihapata

Perjantai

Kukkakaali-perunakeitto