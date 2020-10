Martat kertovat nyrkkisäännöt sille, kuinka kauan eri ruoat säilyvät pakastimessa – jauhelihan käyttöaika ei ole pitkä

Pakastaminen on hyvä tapa välttää ruokahävikkiä, mutta osa ruoista ei säily siellä kovinkaan pitkään.

- Pakastin ei ruokaa enää paranna, joten on ihan turhaa pakastaa jo valmiiksi vanhaa ruokaa, Marttaliiton kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen totesi Ilta-Sanomille pakastamista koskevassa jutussa alkuvuodesta. Aistinvarainen tutkiminen on myös aina tärkeää.­

Pakastaminen on hyvä keino välttää turhaa ruokahävikin syntymistä. Sinne voi nakata isommat satsit ruokaa ja lihoja, myös leivät ja jotkin leivonnaiset saavat pakastimen kautta jatkoaikaa.

Kerroimme aiemmin yllättävistäkin tuotteista, joita voi pakastaa.

Sellaisia olivat muun muassa maitorahka ja raaka kananmuna.

Sika-nautajauheliha säilyy huonommin kuin nauta-sikajauheliha

Pakastimeen saattaa jäädä myös helposti tuotteita pitkiksikin ajoiksi. Marttojen tuoreessa Kodinhoitokirjassa listataan säilyvyysaikoja eri tuotteille.

Yksi nyrkkisääntö on hyvä muistaa: säilyvyyteen vaikuttaa paljon ruoan rasvapitoisuus, kirjassa todetaan. Kirjassa kerrotaan, että marjat säilyvät hyvin, mutta rasvaisen lihan ja kalan säilyvyysaika on suhteellisen lyhyt. Tarjousjauhelihaa ei kannata hamstrata turhan suuria määriä, sillä jauheliha on herkkä tuote ja säilyy pakastimessa vain noin kaksi kuukautta.

Kerroimme aiemmin, että esimerkiksi sika-nautajauheliha säilyy huonommin kuin nauta-sika, sillä sika-nautajauheliha on rasvaisempaa. Jutussa mainittiin lisäksi muitakin kuin rasvaisuuteen liittyviä syitä jauhelihan lyhyelle säilyvyydelle: Kun lihaa jauhetaan, sekoittuvat lihan pinnalla olleet bakteerit kaikkialle jauhelihaan, Ruokaviraston sivuilla kerrotaan.

Marttojen lista ruokien säilyvyydestä pakastimessa

Marjat 10–12 kk

Kasvikset 10–12 kk

Yrttimausteet 4–6 kk

Juuresraaste 3–4 kk

Naudanliha 8–10 kk

Lampaanliha 8–10 kk

Sianliha 3–6 kk

Siipikarja 3–6 kk

Jauheliha 1–2 kk

Kalat 1–3 kk

Leivonnaiset 1–9 kk

Martat kertovat uudessa kirjassa myös oikeanlaisista pakastustavoista, jotka edesauttavat ruokien säilymistä:

Jos pakastin on täynnä jäätä, se ei toimi tehokkaasti. Paksu jääkerros lisää myös sähkönkulutusta.

Pakastin kaipaa sulattamista, jos sen sisäpinnat ovat kauttaaltaan huurrekerroksen peitossa.

Kylmemmässä kuin yli -18 asteessa ruokien maku ja ravintopitoisuus heikkenevät.

Merkitse aina pakkauksen päälle sisältö ja pakastuspäivä.

Laita tuotteet pakastimeen hyvin jäähdytettyinä.

Lisäksi kirjassa mainitaan kotityö, joka voi helposti jäädä tekemättä: pakastimen takaa imuroiminen. Kirjassa todetaan, että se kannattaa tehdä kerran tai pari vuodessa, sillä se lisää paloturvallisuutta ja säästää sähköä.

Pölykerros lisää pakastimen energiankulutusta, kirjassa todetaan.

Lähde: Martat Kodinhoitokirja – innostu ja onnistu kotona (Gummerus 2020)