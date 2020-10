22-vuotias Anni Peräkylä teki historiaa maailman arvostetuimmassa kokkikilpailussa

Anni Peräkylä sanoi heti kyllä, kun Suomen Bocuse d’Orin edustaja Mikko Kaukonen pyysi häntä Suomen edustusjoukkueeseen. Hänet palkittiin Tallinnan karsintojen parhaana assistenttina.

Yli viisi tuntia kestävä kilpailutilanne on sekä fyysinen että äärimmäistä keskittymistä vaativa. Kuvassa Anni Peräkylä perjantaina Tallinnan karsinnoissa.­

Maailman arvostetuimman kokkikilpailun Bocuse d’Orin Euroopan-kilpailu käytiin Tallinnassa torstaina ja perjantaina. Karsinnoissa kisanneista 16 joukkueesta jatkaa kymmenen kisatiimiä kesäkuussa 2021 pidettävään finaaliin.

Yksi näistä joukkueista on Mikko Kaukosen luotsaama Suomen edusjoukkue.

Pohjoismaat jyräsivät kisoissa. Voiton karsinnoissa vei Norja, toiseksi tuli Tanska ja kolmanneksi Ruotsi. Islanti oli neljäs. Suomi nousi sijalle viisi.

Kerroimme torstaina kilpailujen alkaneen raskaissa ja surullisissa tunnelmissa, kun tieto Suomen Bocuse d’Or Academyn presidentin Matti Jämsénin menehtymisestä tuli kesken kilpailun.

Ensimmäinen palkinnon saanut suomalaisnainen

Vaikka Suomi ei sijoittunut tavoitteidensa mukaisesti kärkikolmikkoon, Suomen joukkueen suorituksessa tehtiin omanlaistaan historiaa. Kovatasoisen kilpailun parhaaksi assistentiksi palkittiin Suomen edustustiimiin kuuluva, 22-vuotias Anni Peräkylä.

Suomen Bocuse d'Or -edustaja Mikko Kaukonen, assistentti Anni Peräkylä ja valmentaja Heikki Liekola.­

Parhaan assistentin palkinnon Bocuse d’Orissa on saanut aiemmin vain yksi suomalainen, Antti Lukkari vuonna 2015. Hän toimi tuolloin assistenttina viime viikolla menehtyneen Matti Jämsénin joukkueessa.

Anni Peräkylä on ensimmäinen suomalainen nainen, joka on saanut arvostetun palkinnon. Vaikka sukupuolen korostaminen tuntuu myös Peräkylästä hieman toisarvoiselta, tosiasia on se, että kilpailut ovat olleet aina hyvin miesvaltaisia. Tallinnan karsinnoissa vain kahdella joukkueella, Hollannilla ja Latvialla, oli naisia kisajoukkueessa.

Peräkylä myöntää havainneensa, ettei naisia kovan luokan kokkikisoissa juurikaan ole. Hän ei lähtisi kuitenkaan spekuloimaan syitä sille.

– En pidä tätä sukupuoleen liittyvänä asiana. Toisia kiinnostaa kilpaileminen, toisia ei, Peräkylä toteaa.

”Sanoin heti kyllä”

Nuoren suomalaisen menestyminen voidaan nähdä kuitenkin myös mahdollisena kannustavana viestinä, vaikka ajat alalla ovat nyt erityisen kovat. Lyhyessäkin ajassa voi saavuttaa paljon. Peräkylä valmistui kokiksi vuonna 2017 ja on jo ehtinyt työskennellä ravintola Palacessa.

Peräkylä sai pyynnön osallistua Bocuse d’Or -kilpailun kisajoukkueeseen.

– Mikko soitteli, että lähdenkö mukaan.

Peräkylä ei harkinnut vastaustaan pitkään.

– Sanoin heti kyllä. Vaikka onhan se tietynlainen luopuminen, koska kisoihin osallistuminen on kokopäivätyötä ja omat työt on silloin jätettävä.

Anni Peräkylälle osallistuminen oli mahdollisuus kehittyä ammatissa ja uralla.

– Tässä oppii paljon itsestään ja ruoanlaitosta. Lisäksi kilpailuissa saa kontakteja Suomesta ja ympäri Eurooppaa. Ne ovat korvaamattomia, kilpailuissa saa luotua itselleen uran kannalta tärkeitä kontakteja.

Jatketaan siitä, mihin jäätiin

Kilpailut tuovat viestiä myös koko alalta.

– Vaikka koko Euroopassa alalla on nyt vaikeaa, alan kannalta kisat ovat tärkeitä paikkoja näyttää, että tätä tehdään edelleen ja sydämestä. Se on intohimo.

­

Nyt treeneissä on pieni tauko, mutta kesäkuun finaalia varten jatketaan uudella energialla. Tavoitteet ovat edelleen kärkisijoilla.

– Nyt sijoitus ei ollut se, mitä lähdettiin hakemaan. Meidän suoritus meni kuitenkin hyvin ja tuotteet olivat juuri sellaisia mitä oltiin treenattu. Nyt vaan on tehtävä entistä kovempaa työtä ja jatketaan siitä mihin jäätiin.

Kilpailuun treenattiin kuukausia kokopäiväisesti.­

”Jos tulee hyviä tilaisuuksia, niihin kannattaa tarttua”

Alaa opiskelevia nuoria Peräkylä kannustaa jatkamaan. Anni Peräkylä näkee kilpailujen olevan myös mahdollisia inspiraation lähteitä nuorille. Ja ennen kaikkea ne ovat merkittäviä uramahdollisuuksia.

Hän lähettää oman tsemppiviestinsä opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaan nyt täysin poikkeuksellisessa tilanteessa.

– Jos tulee hyviä tilaisuuksia, niihin kannattaa tarttua. Kannattaa jatkaa unelmien jahtaamista. Jos eteen tulee tilaisuus, jota ei välttämättä tule toiste, se kannattaa katsoa läpi.

Anni Peräkylä ei näe tulevaisuutta synkkänä, vaan jatkaa itsensä kehittämistä.

Vatiannos, viiriäisen muna.­

Vatiannos 2, viiriäinen.­

Lautasannos Krusadi.­