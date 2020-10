Finnair tuo lentokoneateriat ruokakauppoihin: ”Kaikilla on pikkaisen matkakaipuuta”

Kauppiaan haaveissa on saada Finnairin kuuluisaa mustikkamehua valikoimiin.

Kauppias Kimmo Sivonen on tyytyväinen, että voi uuden aluevaltauksen avulla työllistää Finnairin kokkeja.­

– En olisi uskonut vuosi sitten, että alan tehdä Finnairin kanssa ruoassa yhteistyötä, vantaalaisen K-Citymarket Tammiston kauppias Kimmo Sivonen oikein ihmettelee.

Torstaina hänen kauppansa valikoimiin tulee Finnairin keittiön valmistamia aterioita. Kaupasta voi ostaa samanlaista ruokaa, jota Finnair tarjoilee bisnesluokan asiakkaille.

Myöhemmin muut K-ryhmän kaupat voivat ottaa Finnairin annoksia valikoimiinsa.

Kaupassa Finnairin ateriat kuuluvat kategoriaan ”paremmat valmisruoat”.

– Poropyöryköitä kun tulee, se on Sallassa olevasta porosta. Nieriäannos on Islannin nieriästä. Ruoka on tehty laadukkaista raaka-aineista.

Valittavana on kahdenlaisia aterioita. On japanilaista ruokaa ja nordic-ruokaa. Menu vaihtuu kahden viikon välein.

Yhteistyö lähti Sivosen mukaan Finnairin aloitteesta.

Finnair otti kuusi viikkoa sitten yhteyttä ja tiedusteli, kiinnostaako kauppiasta ryhtyä myymään lentoyhtiön valmistamia annoksia.

Lentoyhtiö oli aiemmin myynyt henkilökunnalleen lounasbokseja. Sitten syntyi ajatus alkaa tarjota annoksia kauppaan.

– Tämä on meille oikeastaan lähiruokaa. Finnair on tuossa vieressä, Sivonen mainostaa.

Finnairilla on K-Citymarket Tammiston lähellä oma keittiö. Finnairin kokit valmistavat siellä kaikki lennoilla tarjoiltavat ruoat käsityönä.

Koronan aikana monet Finnairin kokit ovat olleet lomautettuina.

– Käsittääkseni nyt on saatu kymmenkunta ihmisiä takaisin lomautuksilta.

Markkinoidaan kaukokaipuun helpottajana

K-Citymarket Tammisto alkaa mainostaa Finnairin annoksia makumatkana maailmalle. Annokset kulkevat nimellä Taste of Finnair. Ne maksavat noin 10 euroa.

– Kaikilla on varmaan pikkaisen matkakaipuuta, saadaan sitä tyydytettyä, Sivonen miettii.

K-kaupassa myytävät ruoat ovat lentoyhtiön bisnesluokan inspiroimia. Finnairin kokit ovat tuunanneet annoksia kauppaa varten.

Sivonen sai kuulla uutena asiana Finnairin kokeilta, että lentokoneruoassa pitää olla enemmän suolaa ja makuja. Ihmisen makuaisti turtuu paineistetussa ilmassa.

Sivonen sanoo, että kun ihminen on lentokoneessa, hänen makuaistinsa on samanlainen kuin flunssassa.

– On pitänyt vähentää mausteita, jotta saadaan maan pinnalla ruoat maistumaan samalle kuin bisnesluokassa.

Sivonen uskoo, että yhteistyö jatkuu Finnairin kanssa koronan jälkeenkin.

Sivosen toiveissa on saada kaupan valikoimiin Finnairin kuuluisaa mustikkamehua.

– Siitä on jo vähän keskustelua. Minusta se kuuluisi tähän menukokonaisuuteen.