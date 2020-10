Taffelin sipsijoulukalenteri kauppoihin – kokosimme perinteisten suklaakalenterien haastajia

Suklaakalenterit eivät ole menossa mihinkään, mutta vaihtoehtojakin jo riittää. Hyllyistä löytyy nyt myös maidotonta suklaata sekä kuivattuja hedelmiä sisältäviä joulukalentereita.

Taffel on tuonut kauppoihin ensimmäisen sipsijoulukalenterinsa.

Taffelin omistavan Orklan viestintäjohtaja Nina Olin kertoo Ilta-Sanomille yllättyneensä kalenterin saamasta kiinnostuksesta, mutta uskoo, että siitä tulee joulun hittituote.

Kalenterissa on normaalin 24 sijaan 31 luukkua, ja se painaa jopa 1,1 kiloa. Sipsikalenteri sisältää pääosin syötäviä herkkuja, mutta joukossa on myös muutama Taffel-aiheinen yllätystuote.

Kalenteria myydään rajoitettu erä. Olinin mukaan kalenteri on saapunut jo S- ja K-ryhmän myymälöihin, ja se ilmestyy myös Taffelin uuteen pop-up -verkkokauppaan.

S-ryhmän verkkokaupassa kalenterin hinta on 24,90 euroa.

Sipsikalenterista uutisoi ensimmäisenä Mtv.

Kaikille sopivaa vegaanista ja luomua

Viime vuosina markkinoille on ilmestynyt paljon uusia joulukalentereita, joiden sisältö on vaihdellut aina teestä ja oluista leluihin (myös seksileluihin) sekä kosmetiikkaan. Kalentereita ei tehdä enää vain lapsille, vaan myös aikuisille riittää tarjontaa.

Viime viikolla avasimme seitsemän kosmetiikkajoulukalenteria ja pisteytimme sisällön. (Ei hätää, tuotepaljastuksia ei ole luvassa.)

Maitosuklaajoulukalentereissa on jo pitkään riittänyt valikoimaa, mutta myös erikoisruokavalioiden huomioiminen on lisääntynyt, ja kauppoihin on ilmestynyt vegaanisia herkkuja sisältäviä vaihtoehtoja.

Poimimme niistä sipsijoulukalenterin lisäksi muutaman esittelyyn.

Maidotonta suklaata sisältävä Moo Free -kalenteri on vegaaniuden ja maidottomuuden lisäksi laktoositon ja luomu. Kalenteria myydään Ruohonjuuressa, jossa se maksaa 7,99 euroa. Kalenterissa on yhteensä 120 grammaa suklaata.

­

Ruohonjuuresta löytyy myös Superfudgion vegaaninen suklaakalenteri, joka on luomun lisäksi gluteeniton. 100 gramman kalenteri maksaa verkkokaupassa 5,95 euroa.

­

Muumeja ja nalleja hedelmien ystäville

Jos sipsit tai suklaat evät houkuttele, tarjolla on myös terveellisempiä vaihtoehtoja.

Aiemmin kaupoissa on nähty Muumi-aiheisia kuva-, suklaa- ja lelukalentereita. Nyt Muumien kuvalla varustettuna löytyy vegaaninen joulukalenteri, jonka luukkujen takana on kuivattuja hedelmiä. Kaikki kalenterin herkut ovat myös luomua.

Tokmannilla 225 gramman kalenteri maksaa 11,90 euroa. Kalenteri sisältää minikokoisia hedelmäpatukoita, erilaisia hedelmäsnackseja, rusinoita ja hedelmänalleja. Kalenterin valmistaja on tanskalainen House of Denmark -yritys.

­

Saman yrityksen Hedelmänalle-joulukalenteri sisältää mustaherukka-, mango-, passionhedelmä- ja mansikkahedelmänalleja sekä viikunaa, rusinoita, aprikooseja ja taateleita. Tuote on vegaaninen, maidoton, laktoositon, gluteeniton ja luomu.

550 gramman kalenteri maksaa Ruohonjuuressa 14,99 euroa.