Piparipallo, banaanin makuinen Domino ja uusia Oreoita – loppuvuoden keksiuutuuksissa on montaa sorttia

Keksihyllyillä on jälleen reilusti uusia erilaisia vaihtoehtoja. Koostimme esimerkkejä uutuuksista.

Suomalaiset rakastavat kaurakeksejä, suolakeksejä, välipalakeksejä ja erilaisia täytekeksejä, kerroimme kesällä aihetta käsittelevässä jutussa.

Esimerkiksi S-ryhmältä kerrottiin, että suomalaiset ovat varsin uskollisia lempikekseilleen, jonka vuoksi myydyimpien tuotteiden listoilla on näkynyt pitkään vanhoja klassikoita.

– Keksien osalta myydyimmät tuotteet muuttuvat melko hitaasti, myös K-ryhmältä kerrottiin.

Uusia tuotteita tulee silti jatkuvasti markkinoille. Koostimme esimerkkejä tämän vuoden lanseerauksista ja loppuvuoden uutuuksista.

Suklaakeksejä ja joulumakuja

Orkla kertoo, että Kantolan syksyn uutuuksissa on muun muassa suklaakeksejä. Tiedotteessa mainitaan, että Kantolan keksit valmistetaan ilman palmuöljyä. Suklaata sisältävät keksit sisältävät UTZ-sertifioitua kaakaota.

Uusissa Kantolan Maitosuklaa & Brownie-kekseissä on belgialaista maitosuklaata ja brownie-täytettä. Suklaa & Kaakaocréme-keksit sisältävät belgialaista tummaa suklaata ja kaakaocrémeä keksipohjalla.

Mitä ilmeisemmin lapsille suunnatut, eri kirjainten muotoiset Aatu Aasin Aapiskeksit ovat voilla leivottuja. Niistä mainitaan, että keksien valmistamiseen on käytetty vähemmän sokeria. Tuoselosteessa sokerin määrä on 20 g/100 g. Suolaa tuotteessa on 0,47 grammaa sadassa grammassa, rasvaa 13 grammaa vastaavassa määrässä.

Joulusesonkiin suunniteltu uutuus on Pallopipari-nimeä kantava keksi. Perinteistä jouluherkkua se ei muistuta, mutta vahva jouluinen tuoksu pussisa on. Uutuustuote on pyöreä, rapea keksi, joka on kuorrutettu valkosuklaalla.

Tällaisia palleroita oli sinisessä valkosuklaa piparipallo-pakkauksessa. Tuoksu oli vahvasti jouluinen.­

Fazer kertoo yhden joulusesongin uutuuksista olevan omenan ja kanelin makuiset Jaffa-keksit.

Domino-keksit lanseerattiin vuonna 1953, mutta ne ovat saaneet vuosien varrella useita erilaisia versioita, kuten myös tänä vuonna.

Fazerin tämän vuoden uutuuskeksejä ovat esimerkiksi Domino mini banana choco -keksit.

Domino Mini -keksit sopivat myös vegaaneille. Sivuilla mainitaan, että keksiin on käytetty 100-prosenttisesti vastuullisesti tuotettua kaakaota.

Lisäksi uusi Domino-tuote on eri makuja yhdistelevä 525 gramman painoinen Party mix -pakkaus.

Party mix sisältää perinteisen vaniljan, Mariannen sekä persikan ja vadelman makuisia keksejä.

Kauppoihin viime aikoina tullut Domino Talvilajitelma ei ole uutuus, vaan loppuvuoden kausituote. Sen makuina ovat vaniljan lisäksi porkkanakakku sekä tiramisu.

Lisäksi Fazerin uutuuskeksejä ovat suklaapiparkakku, sekä Jyväshyvän valipalakeksien uudet maut: tumma suklaa, minttu ja mansikka.

Minttusuklaan makuisessa tuotteessa sokeria on 16 grammaa sadassa grammassa. Hiilihydraattien määrä on 52 g/100 g. Rasvaa on 25 grammaa sadassa grammassa ja suolaa 0,61 grammaa. Kuidun määrä on 7,2 grammaa/100 g. Proteiinia on 9,2 g/100 g.

Elovenan välipalakekseissä uutta on se, että reseptejä on viime vuodesta alkaen muutettu niin, että keksit sisältävät 100-prosenttisesti kauraa. Tumma suklaa ja Uuniomena-Toffee ovat tuoreimmat tuotesarjan keksimaut, joissa reseptiä on tällä tavoin muutettu.

Uuniomena-toffee -keksissä on sokeria 19 g/100 g. Hiilihydraattien määrä on 56 g /100 g. Rasvaa on 17 g/100 g ja suolaa 1 gramma sataa grammaa kohden. Kuitua on 10 g/100 g ja proteiinia 11 g/100 g.

Uusia Oreo makuja ovat loppuvuodesta Oreo Birthday Party (154 g) ja Halloween-teemainen Oreo Spooky Vanilla (154 g).

Oreo Birthday Party sisältää karamellinmakuista täytettä ja värillisiä rakeita. Halloween-teemaisen uutuuskeksin makuna on vanilja.

Lisäksi Marabou Choco Sticks (144 g) on uusi tulokas keksihyllyissä. TUC Baked Bites Paprika (110 g) on taas suolaisia keksejä edustava uutuus.

Rainbow- tuotesarjan lokakuun lanseerauksia ovat suolakeksi 200 g sekä Rainbow Cappuccino houkutus -täytekeksi 200 g.

