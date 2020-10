Nutella sai aivan uuden kilpailijan – testasimme Nugatin, jonka vähäsokerisempi versio todella yllätti

Toisin kuin Nutella, Nugatti-purkista löytyy UTZ-sertifikaatti.

Tunnettu ja suosittu kaakaolevite Nutella on saanut haastajansa. Tänä syksynä Suomeen on saapunut uusi hasselpähkinälevite Nugatti. Tuotetta edustava Orkla kertoo tiedotteessa, että norjalainen Nugatti on uusi brändi Suomessa.

Uuden tuotteen käyttötarkoitus ja jopa nimi ovat samankaltaisia kuin maailmanmarkkinoita vahvasti hallitsevalla Nutellalla.

Testasimme uutuuden ja tarkastelimme näiden kahden kilpailijan eroavaisuuksia.

Hinnoissa pieni ero

Toistaiseksi Nugattia saa vain K-kaupoista. Helsingin K-Supermarketissa puolen kilon Nugatti-purkki maksaa 4,69 euroa, kun 350 gramman Nutella-purkki maksaa 3,89 euroa. Uutuuden kilohinta on siis lähes kaksi euroa halvempi.

Puolen kilon peruspurkin lisäksi Nugattia saa tuubissa, joka helpottaa tuotteen levittämistä. Kaupoissa on myös Nugatin vähäsokerisempi versio Nugatti Max, jossa sokerin määrä on vähennetty 40 prosentilla. Tuoteperheeseen kuuluvat myös vegaaninen, makeansuolainen, rouskuva sekä kuohkea versio.

Samankaltainan maku, suutuntuma erilainen

Nutellan suurena ystävänä olin innoissani päästessäni testamaan uutta kilpailijaa. Testissä olivat Nugatin perusversio tuubipakkauksessa sekä vähäsokerisempi Nugatti Max. Yllä mainitut muut Nugetti-maut eivät olleet mukana arviossa.

Sadassa grammassa Nutellaa on 539 kaloria, 56,3 grammaa sokeria ja 0,11 grammaa suolaa.

Nugatti-tuubissa on sadassa grammassa 528 kaloria, 63 grammaa sokeria sekä 0,15 grammaa suolaa. Rasvaa on Nutellassa on vastaavasti 30,9 grammaa ja Nugatissa 28 grammaa.

Jos en olisi tiennyt syöväni Nugattia, olisin tuskin huomannut eroa Nutellaan, mutta makustellessa Nugatin suutuntuma on erilainen.

Hieman jauhoisempi koostumus voi selittyä sillä, että Nutellassa on 7,4 prosenttia kaakaota, kun Nugatissa on vastaavasti kaakaojauhetta vain neljä prosenttia. Myös hasselpähkinän osuus on Nutellassa (13 %) suurempi kuin Nugatissa (9 %).

Rakenteissa ja levitettävyydessä on eroja

Maussa voi huomata hienoisen eron, mutta väriltään levitteiden sävy on lähes sama.

Nutellaan verrattuna molempien Nugattien koostumus oli kiinteämpi. Eron huomasi erityisesti vähäsokerisemman version kohdalla, kun taas tuubin sisältö oli huomattavasti notkeampaa.

Vähemmän sokerisen version lusimoiminen onnistui myös helpoiten ilman sotkua. Sen levittämien oli kuitenkin haastavampaa, miksi valtsisin esimerkiksi lättyjen päälle edelleen perinteisen Nutellan.

Vähäsokerisempi Nugatti Max erosi sokerisimmista versioista tummemmalla värillään. Se yllätti myös maullaan. Sokeria siinä on noin puolet vähemmän (34 g/100 g), kuin toisessa makutestin tuubiin pakatussa tuotteessa (63 g/100 g).

Vertaillessani vähäsokerisempaa tuotetta Nutellaan, se alkoi maistua jopa paremmalta, koska sokeri ei tullut yhtä voimakkaasti esiin. Vähäsokerista versiota voisi verrata tummaan suklaaseen. Se on kenties enemmän kuitenkin aikuisten makuun.

Vähäsokerisemmassa versiossa pääainesosa on sokerin sijaan auringonkukkaöljy, mikä tekee siitä rasvaisemman kuin tavallinen Nugatti. Ero ei kuitenkaan vaikuta suuresti tuotteen kalorimäärään, joka on 490 kaloria sadassa grammassa.

Palmuöljy ja suklaan sertifikaatit

Toisin kuin Nutellassa, Nugatissa ei ole käytetty paljon kiisteltyä palmuöljyä. Uutuustuotteessa palmuöljy on korvattu auringonkukkaöljyllä. Öljy on tuotteiden ravintoaineluettelossa toisena heti sokerin jälkeen, mikä kertoo öljyn suuresta osuudesta.

Nugatti on myös on UTZ-sertifioitu eli siinä käytetty kaakao on vastuullisesti viljelty.

Ferreron valmistamassa Nutellassa UTZ-merkintää ei ole.

Finnwatchin mukaan yrityksen vuonna 2017 ostamasta kaakaosta 16 prosenttia oli Rainforest Alliance -sertifioitua, 42 prosenttia UTZ-sertifioitua ja 9 prosenttia Fairtrade Cocoa Program -sertifioitua. Yhteensä 67 prosenttia sen kaakaohankinnoista oli sertifioitu, Finnwatchin vuoden 2018 selvityksessä todettiin.

Ferreron Nutellaa koskevilla sivuilla kerrotaan lupauksista vastuullisuudesta. Nutellaa koskevassa esittelyssää mainitaan, että ”Ferrero on ottanut käyttöön F-ACTS-ohjelmansa puitteissa Ferrero Farming Values (FFV) -ohjelmat edistääkseen kestäviä maatalouskäytäntöjä pääasiallisten raaka-aineidensa toimitusketjuissa”. Palmuöljyn osalta yritys kertoo käyttävänsä 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua palmuöljyä.

Kaakaon osalta yritys kertoo nettisivuillaan, että se on asettanut ”kunnianhimoisen tavoitteen ostaa vain 100-prosenttisesti sertifioitua ja kestävästi tuotettua kaakaota vuoteen 2020 mennessä”. Vuonna 2016 yli 50 prosenttia kaakaosta oli sertifioitua, Nutellan esittelytekstissä kerrotaan.

Jos pakkauksessa ei ole sertifikaatteja, kuluttajalle ei tarjota tietoa.

Ferreron tuotteissa ei kuitenkaan ole sertifiointimerkkiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja ei voi valita, ostaako hän riippumattoman kolmannen osapuolen vastuullisuussertifioimaa vai sertifioimatonta kaakaota, Finnwatch vuoden 2018 selvitystä koskevassa artikkelissa todetaan.