”Vähän parempia burgereita”, pikaruokaketjujen uusia paikkoja ja huippukokkien avauksia – esittelyssä Helsinkiin avattuja uusia ravintoloita

Uusia ravintoloita avataan, vaikka vallitseva tilanne on ravintoloille haastava.

Vaikka ajat ovat nyt erityisen kovat ravintoloille, uusia paikkoja avataan.

Esimerkiksi hampurilaisketju Friends & Brgrs avaa tänä vuonna kuusi uutta ravintolaa. Yritys kertoo tiedotteessaan, että yksi näistä uusista ravintoloista avattiin elokuussa Jyväskylän keskustaan. Sen kerrotaan olleen menestys.

– Jyväskylän Sokkarille avatun ravintolan ensimmäisten viikkojen myynti on lyönyt yhtiön odotukset. Jyväskylän myyntimenestys on rohkaisevaa tulevia avauksia ajatellen, Peter Fagerholm toteaa tiedotteessa.

Loppuvuoden aikana uusia Friends & Brgrs -ravintoloita avataan Kaareen Helsingissä, Isoon Omenaan Espoossa, Armadaan Lappeenrannassa, Aapeliin Kuopiossa ja Rinteenkulmaan Rovaniemellä. Tiedotteessa kerrotaan, että hampurilaisketju aikoo työllistää kolmen vuoden aikana tuhat nuorta työntekijää.

Muitakin uusia burgeripaikkoja

Koronan aikana myös toinen ravintolaketju, Naughty BRGR, teki uusia avauksia. Kerroimme aiemmin ketjun avanneen uuden ravintolan Espoossa sijaitsevaan kauppakeskus Selloon ja toisen Helsinkiin.

Hampurilaisia ja cocktaileja

Helsinkiin on avattu useita muitakin ravintoloita. Kokosimme niistä esimerkkejä.

Burgereita rakastaville on noin kuukausi sitten avattu aivan uusi paikka, Burgers & Wine -ravintola kauppakeskus Triplassa Pasilassa. Ravintola kertoo tarjoavansa ”vähän parempia burgereita, laadukkaita viinejä ja cocktaileja”. Yrityksellä on ravintola myös Vantaalla, Myyrmannissa sijaitseva Deluxe Burger & Pizza.

Roomalaista pizzaa

Ei aivan uusi, mutta uudet omistajat omaava italialainen ravintola Bacco avattiin uudelleen nelisen viikkoa sitten. Lönnrotinkadulla sijaitseva ravintola kertoo tarjoavansa ”itse tehtyä pastaa, roomalaista pizzaa ja klassisia Italian herkkuja modernilla otteella”.

Menusta löytyy pizzan lisäksi muun muassa pastaa ja risottoja. Ravintolan toinen uusi omistaja, ravintoloitsija Paola Chiodo perusti jo vuonna 2009 Helsingin keskustassa sijaitsevan Ristorante Vaelsan.

Kuten pikaruokaravintoloita ja kahviloita, myös laadukkaita ruokaravintoloita tarvitaan. Helsingissä uskotaan myös laadukkaiden kivijalkaravintoloiden kestävän kriisiajan.

Keskustan ruokaravintolat ovat hyvin merkittävä osa kaupunkikulttuuria ja vaikuttavat omalta osaltaan kaupunkien vetovoimaisuuteen ja sitä kautta myös matkailuun. Koronan aikana matkailu on tyrehtynyt, mutta esimerkiksi ensi vuoden osalta kukaan ei voi ennustaa tilanteen mahdollista muuttumista.

Kuin pala Pariisia

Hans Välimäki avasi viime viikolla jälleen uuden ravintolan ja toivoo vallitsevan tilanteen muuttuvan ensi vuonna.

Kluuvikadulle viime viikolla avattua uutta Bistro Bardot -ravintolaa oli suunniteltu jo kauan ennen koronaa.

Jos ei ole aikomus ruokailla, Bardotin baari on omassa tilassaan.­

Ravintolan kuvataan olevan ”moderni ja perinteistä ranskalaista ruokakulttuuria syleilevä”. Menussa painotetaan mereneläviä, kasviksia, lintuja ja laadukasta lihaa.

Bardotissa kahvi tarjoiltiin nostalgisista kupeista.­

Ravintolan sisustus on kaunis. Lisäksi ravintolan yhteydessä on erikseen viihtyisä baari. Sunnuntaisin tarjolla on esimerkiksi brunsseja.

Uusi kattoterassi

Vasta viime viikolla avattu ravintola Albina Restaurant & Wine Bar on myös kiinnostava tulokas Helsingin ravintolatarjontaan.

Keittiömestari Teemu Auran, sommelier Antti Paasosen ja ravintoloitsija Riku Stenrosin uusi ravintola sijaitsee Vallilan Konepajalla, the Folks Hotel Konepajan kivijalassa.

Albinaa kuvaillaan rennoksi kortteliravintolaksi.­

Ravintolan esittelyssä kuvaillaan, että sen tärkeimpinä ohjaavina tekijöinä keittiössä ovat korkealaatuiset raaka-aineet, sesonginmukaisuus sekä käsityönä valmistetut annokset. Ravintola ”innoittuu paikallisuudesta sekä New Yorkin ja Pariisin bistroista”, paikan esittelyssä kuvataan.

Samassa yhteydessä on myös kattoterassi, 30 paikkainen talvipuutarhabaari Alexis. Keväällä se avautuu 140 paikkaiseksi terassiksi.

Albinan tryffelirisotto on saanut kehuja somessa.­

Usein täyteen varattu ravintola Baskeri & Basso ei ole uusi ravintola, mutta uutta on sen naapurissa oleva BasBas Kulma. Sen omistavat BasBas ja työntekijät. Yksi ravintolan erikoisuus on grilliruoka.

”Grillissä tiristämme meheviä vartaita, joiden kylkeen valmistamme erilaisia kastikkeita ja raikkaita lisukkeita. Alkuruokamme ovat simppeleitä, leipämme uunituoreita, jälkiruokamme hymyilyttäviä”, esittelyssä kuvaillaan.

Kiinalaisia ja Kalifornian makuja

Kerroimme myös elokuun puolivälissä Tomi Björckin uudesta, Erottajalla sijaitsevasta Lily Lee -ravintolasta, joka tarjoilee aasialaisia makuja. Se on kiinalainen ravintola, joka poikkeaa monien suomalaisten tuntemista kiinalaisista paikoista.

Kari Aihisen uuden ravintolan Versionin piti avata jo aiemmin tänä vuonna, mutta koronatilanne muutti tilanteen. Se ehti olla auki vain hyvin lyhyen hetken ennen kuin koronakriisi alkoi maaliskuussa.

Kerroimme uudesta, kalifornialaisia makuja tarjoilevasta tulokkaasta ennen korona-aikaa. Unioninkadulla sijaitseva ravintola avattiin uudelleen elokuussa.

Lisäksi Helsinkiin on avattu uusia ostoskeskusravintoloita.

Kauppakeskus Itikseen avattiin elokuun puolivälissä ravintolamaailma, jossa toimintansa käynnistivät siipiravintola Speakeasy, välimerellinen ravintola La Locanda, aitoja pohjoiskiinalaisia makuja tarjoileva Noodle by Biang, Luckiefun's Sushibuffet, aasialainen ravintola Fire Wok sekä Rax Pizzabuffet sekä intialaista ruokaa tarjoileva Deli Rasoi.