Maistelimme 8 valmisateriaa, joissa luvataan olevan jopa puolet päivän kasviksista – osa yllätti maullaan: ”Harvinaisen maistuva eines”

Yksinkertaistettuna lautasmalli on seuraavanlainen: Täytä puolet lautasesta kasviksilla, esimerkiksi raasteilla, salaatilla ja lämpimällä kasvislisäkkeellä. Perunan osuus lautasesta on noin neljännes. Perunan sijaan voit syödä riisiä, pastaa tai muita viljavalmisteita. Lautasesta noin neljännes jää kala-, liha- tai munaruoalle, jonka voit korvata palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä sisältävällä kasvisruoalla, Ruokavitaston sivuilla kerrotaan. Lisäksi suositusten mukaista lautasmallia toteuttavassa ateriassa on myös lisänä esimerkiksi täysjyväleipää.­