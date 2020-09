Sarin isoäidin edullinen ja kevyt uunikalaohje toimii aina – myös kätevä kaulinvinkki ja cocktail banaanikärpäsille ovat tehokkaita

Isoäitien hiljainen tieto koottiin kirjaksi.

Sari Spåra on ruokakirjailija ja ruokavaikuttaja, jonka toimivia ruokaohjeita kehutaan. Vaikka hänellä itsellään on paljon kokemusta ja jatkuvasti uusia ideoita reseptien kirjoittamiseen, hänellä on onnekseen pieni sukukalleus: isoäidiltä perityt ohjeet.

Kerroimme viime vuonna Spåran kirjasta, jonka idea lähti isoäidin ja muiden mummien hyväksi havaitsemista ohjeista sekä tarpeesta kirjoittaa hiljainen tieto muistiin.

Haikea kirjoitustyö

Viime vuonna ilmestyneestä Isoäidin parhaat reseptit – kodin keittokirja -teoksesta (Readme) tuli Spåralle henkilökohtaisestikin tärkeä, sillä kirjan suunnitteluvaiheessa rakas Maire-isoäiti kuoli.

– Aloin tehdä omaa surutyötäni tämän kirjan muodossa. Tuoksut ja maut yhdistyvät tunteisiin ja hetkiin, sekä iloisiin että surullisiin. Yhtä lailla ne ovat tärkeitä ja rakkaita, Spåra kirjoittaa.

Kirjasta tuli suosittu ja tänä vuonna siitä otettiin jo toinen painos. Uudessa painoksessa on myös lisäys aiempaan: isoäidin parhaita keittiö- ja siivousvinkkejä.

Yksi käytännöllinen vinkki on leipojille. Jos taikinaa on jäänyt hanakasti kiinni kaulimeen, ennen tiskaamista kannattaa kokeilla Spåran isoäidin niksipankista löytyvää hyvää neuvoa:

– Taikinanjäänteet irtoavat kaulimesta, kun hierot kaulimeen suolaa. Pese ja kuivaa kaulin sen jälkeen normaalisti.

Sekoitus, josta banaanikärpäsillä ei ole paluuta

Lisäksi vinkeistä löytyy muun muassa myös keino banaanikärpäsien taltuttamiseen.

– Laita astiaan vettä ja sen sekaan hiukan sokeria ja väkiviinietikkaa sekä pari tippaa tiskiainetta. Etikka ja sokeri houkuttelevat tuoksullaan banaanikärpäsiä, ja tiskiaine rikkoo veden pintajännityksen niin, että veteen tultuaan banaanikärpäsillä ei ole paluuta.

Vinkkiosiossa on ratkaisuja moniin muihinkin arkisiin pulmiin.

Yksinkertaisia ja edullisia aineksia

Arkiruokaohjeita yhdistävät yksinkertaiset ainekset, jotka eivät ole kalliita.

Muun muassa isoäidin kevyt uunilohi on yksi helppo ja maistuva esimerkki.

– Tämä yksinkertainen, mutta sitäkin maukkaampi uunilohi maistuu kevyen salaatin tai keitettyjen perunoiden kanssa, kirjassa kuvaillaan.

Ainesosiin kuuluu todellinen retromauste, sitruunapippuri. Löytyykö sitä vielä sinun kaapistasi?

Kevyt sitruunalohi (4 annosta)

n. 500 g lohifileetä

puolikkaan sitruunan mehu

1/4 tl sitruunapippuria

1/4 tl valkopippuria

1/2 tl suolaa tai maun mukaan

2 dl ruokakermaa

Vuokaan voita, pinnalle 2 rkl tilliä hienonnettuna ja tarjoiluun 1 sitruuna

Valmistusohjeet

Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen. Voitele uunivuoka ja nosta lohifilee vuokaan. Purista sitruunan mehu lohen pinnalle. Ripottele päälle mausteet. Nosta vuoka uuniin keskitasolle 10 minuutiksi. Lisää sen jälkeen kerma kalan päälle ja jatka kypsentämistä vielä, kunnes lohi on halutun kypsää. Koristele lohi tillillä ja tarjoile lisänä sitruunaviipaleita.

Ohjeessa lohta paistetaan noin 20 minuuttia, mutta lyhyempikin aika riittää usein.

Resepti: Isoäidin parhaat reseptit – kodin keittokirja (Readme 2020)