Takuuvarma ohje, jolla lohi onnistuu uunissa aina – lopputulos on joka kerta mehukas

Kalasta saa helposti maukasta ruokaa. Kuivaa lopputulosta ei ole myöskään hankalaa välttää.

On hyvä muistaa, että kala jatkaa kypsymistään vielä hetken senkin jälkeen, kun se on otettu pois uunista tai pannulta.­

Kala kypsyy helposti ja nopeasti, kunhan pitää mielessä muutaman yksinkertaisen kikan, Pro Kala ry muistuttaa tiedotteessaan.

Lohi ja kirjolohi ovat monissa suomalaiskodeissa tuttuja ja pidettyjä aineksia. Hyvästä raaka-aineesta saakin parhaan mahdollisen lopputuloksen, kun ottaa muutaman seikan huomioon.

Pelkäätkö raakaa lopputulosta?

Joskus kalasta tulee kuivahko. Se johtuu yleensä vain yksinkertaisesti siitä, että kalaa on kypsennetty liian kauan. Tämä voi johtua esimerkiksi mahdollisesta huolesta siitä, tuleeko kalasta varmasti kypsää. Se on ymmärrettävää.

Kalan ei kuitenkaan tarvitse olla kuumassa uunissa kauaakaan, Pro Kala muistuttaa.

Liian korkea kypsennyslämpötila, liian pitkä kypsennysaika tai näiden yhdistelmä ovat Pro Kalan mukaan asioita, joilla ei välttämättä saada sitä parasta mahdollista lopputulosta. Esimerkiksi puolen tunnin kypsennys 200-asteisessa uunissa on lohelle aivan liikaa.

Yhdistys antaa tiedotteessaan muutaman nyrkkisäännön, joilla onnistuu varmasti. Tällä ohjeella lopputulos on mehukas.

Muistilista kalan kypsentämiseen

Ota kala huoneenlämpöön ennen kypsennystä (esimerkiksi puoli tuntia aiemmin). Käytä mietoa lämpötilaa (esimerkiksi 150 astetta). Esilämmitä uuni. Laita kala uuniin vasta silloin, kun uuni on halutussa lämpötilassa. Kalaa ei pidä laittaa kylmään uuniin samaan aikaan, kun uuni vasta lämpenee. Älä kypsennä kalaa liian kauan (15–20 minuuttia riittää usein). Kokeile paistomittaria (ideaali lohen sisälämpö on 42 astetta). Kala kypsyy vielä senkin jälkeen, kun sen nostaa uunista tai pannulta pois. Sen voi antaa hetken vetäytyä esimerkiksi foliossa.

150 astetta ja noin 15 minuuttia

Mehevän lopputuloksen saa, kun pitää uunin korkeintaan 150-asteisena ja kypsennysajan lyhyenä, myös Kari Aihinen kertoi aiemmin aihetta käsittelevässä jutussa. Lohi kypsyy riittävästi 15–20 minuutissa.

– Mitä miedompi uuni, sen parempi. Lämpötila saisi korkeintaan olla 120–150 astetta, Aihinen totesi.

Jos lohi kypsyy liikaa, valkuaiset alkavat puskea ulos. Lohen täydellisenä sisälämpötilana pidetään usein 42 astetta, Pro Kala kertoo.

Jos kalan paistaa täydelliseen kypsyyteen pannulla, voi joutua pettymään, kun lautasella se onkin jo kuivahtanut: ota kala lämmöstä siis ajoissa pois, yhdistyy kertoo ohjeissaan.

Pro Kala ry:n ohjeessa mainitaan, että uuni tulee esilämmittää. Tämä ohje voi hieman ihmetyttää, sillä monille on täysin itsestään selvää, että kala laitetaan uuniin vasta, kun uuni on halutussa lämpötilassa.

Pro Kala ry:stä kerrotaan, että ohje on muistutuksena siksi, että joillakin on tapana laittaa ruoka kylmään uuniin ja lämmittää uunia samaan aikaan, kun ruoka on jo siellä. Se ei ole toimiva tapa kalalle.