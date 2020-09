Herkullinen makaronilaatikko onnistuu ilman kananmunaa

Ruokalan simppeleillä ohjeilla perheesi syö noin viidelläkympillä viikossa arkipäivinä.

Tällä viikolla tehdään monipuolista ruokaa. Maanantaina valmistetaan proteiinipitoista kalkkunapataa. Linssit tuovat tähän helppoon ruokaan lisää ravinteikkuutta ja ruokaisuutta.

Tiistaina tehdään herkullisia, täytettyjä pitaleipiä. Niiden väliin sopii hummus, joka perinteisten reseptien mukaan valmistetaan kikherneistä. Tässä ohjeessa hummus tehdään hernerouheesta.

Keskiviikkona on vuorossa herkullinen makaronilaatikko. Tässä syksyisessä ohjeessa makaronilaatikko tehdään kasvisversiona. Reseptissä on kananmunaa, mutta sen sijaan voi myös käyttää kaurakermaa. Tämä makaronilaatikko onnistuu ilman maitotuotteita. Nesteenä on munamaidon sijaan kasvisliemi.

Torstaina keitetään punajuurikeittoa. Maukas soppa saa pehmeää makua kookosmaidosta.

Perjantaina on vuorossa perinteinen siskonmakkarakeitto.

Lisää valmiita arkiviikkojen ruokalistoja löydät täältä.

Maanantai

Kalkkuna-linssipata

­

Tiistai

Täytetyt pitaleivät ja hernehummusta

­

Keskiviikko

Kasvis-makaronilaatikko

Torstai

Punajuuri-kookoskeitto

­

Perjantai

Siskonmakkarakeitto