Paistinpannuja ja keittiöveitsiä ei kannata pestä astianpesukoneessa – tyypillinen tilanne, jossa pannu menee pilalle induktioliedellä

Pannujen ja keittiöveitsien oikeaoppinen huoltaminen ei ole vaikeaa, mutta voi säästää pitkän pennin sekä ympäristöä.

Pannut ja keittiöveitset ovat oleellisin osa keittiön varustusta. Paistinpannua ostaessa yksi kriteeri saattaa ostopäätöstä tehdessä olla se, että pannun kerrotaan kestävän konepesua.

Pannut toki kestävätkin konepesua. Mutta siitä voi olla haittaa pitkällä aikavälillä.

Suomalaisen perheyrityksen Heirolin toimitusjohtajalla Rolf Moborgilla ja yrityksessä työskentelevällä vaimolla Cristina Moborgilla on vuosikymmenien kokemus asiakkaiden neuvonnasta paistinpannujen ja veitsien huoltamiseen liittyviin kysymyksiin.

Pannujen pesemiseen liittyvät seikat ovat asioita, joista he kertovat asiakkaille säännöllisesti.

Ihminen pesee puhtaammaksi kuin kone

– Pannut ja veitset kestävät hyvänä pidempään, jos ne pesee käsin. Toki ne kestävät konepesua siinä mielessä, että ne eivät siellä rikkoudu, mutta konepesussa pannujen pinta ei aina puhdistu riittävästi, Moborgit toteavat.

Kun astianpesukoneesta ottaa sitten käyttöön pannun, jonka pinnalle on saattanut jäädä pienikin likakerros ja sillä ryhdytään paistamaan kovalla lämmöllä, lika palaa pannuun kiinni.

Ilmiö näkyy esimerkiksi siinä, että ruoka alkaa tarttua pannun pintaan hanakammin.

– Pinnoitettu pannu kannattaa aina pestä käsin. Pesusienellä saa parhaimman lopputuloksen. Käsin pesemällä lika irtoaa yksinkertaisesti paremmin, Rolf Moborg toteaa.

Kaikki paistinpannut kannattaa pestä aina käsin. Pesusieni toimii tiskiharjaakin paremmin.­

– Jos pannu on kovin likainen, sen voi laittaa lavuaariin likoamaan ja lisätä siihen pienen tipan astianpesuainetta. Ihminen pesee pannun puhtaammaksi kuin kone.

Myös muut pannut, kuten valurautapannut ja teräspannut on hyvä pestä käsin.

Toinen seikka, jolla pinnoitetun pannun voi pilata tai lyhentää sen käyttöikää, on paistaa liian kovalla lämmöllä. Tämä tapahtuu usein huomaamatta induktioliesien kanssa, sillä niillä lieden lämpö voi olla reilusti korkeampi kuin keraamisilla liesillä.

– Induktiolieden kovinta astetta ei kannata käyttää mihinkään muuhun kuin veden keittämiseen.

Tyypillinen esimerkki pannun pilaamisesta

Rolf ja Cristina Moborg kertovat tyypillisen esimerkin, jossa induktioliettä käytetään virheellisesti.

– Induktioliedellä paistaessa pannua ei tarvitse laittaa lämpenemään etukäteen. Jos esimerkiksi induktioliedelle laittaa paistinpannun lämpenemään kovalle lämmölle ja ottaa sillä aikaa vaikka broileria jääkaapista, pannu saattaa ehtiä kuumentumaan liikaa.

– Kun sitten jääkaappikylmää broileria laitetaan liian kuumalla pannulle, ruoka kärähtää pinnasta ja pannun pinnoite kärsii.

Mikäli induktioliedessä on asteikkoja esimerkiksi yhdestä yhdeksään, Rolf Moborg suosittelee paistamiseen korkeintaan asteikkoja 5–7.

Merkit pannussa

Jos pannun pohja on aivan ruskea ja pinnoitetta ei näy, pannulla on paistettu liian kuumalla lämmöllä. Samaa kertoo sekin, jos ennen kiiltävä pinta on muuttunut mattaiseksi.

Pinnoituksen vaurioituminen ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö paistinpannua voisi enää käyttää. Kun pinnoite on saanut kolhuja, se näkyy käyttömukavuudessa. Ruoka jää helpommin pannuun kiinni.

Jos tämän estää, paistinpannu pysyy hyvänä useita vuosia. Valurauta- ja teräspannut kestävät vieläkin pidempään.

Tylsä veitsi on vaarallinen

Pannujen ohella keittiöveitset ovat pitkäikäisiä, jos niitä huolletaan hyvin. Lisäksi veitsien oikeaoppinen puhdistaminen ja säännöllinen teroittaminen lisäävät niiden käyttömukavuutta.

– Kyse on myös turvallisuudesta, Rolf Moborg painottaa.

– Jos veitsi on tylsä, leikkaamiseen joutuu käyttämään enemmän voimaa. Onnettomuuksia tapahtuu silloin paljon herkemmin. Myös se on tärkeää, että käyttää oikeaa veistä tarpeen mukaan: isolla kokkiveitsellä ei kannata pilkkoa tarkkuutta vaativia aineksia, sillä silloin käsi lipeää helpommin.

Käsin peseminen myös keittiöveitsille

Astianpesukoneessa veitset tylsistyvät. Tämä johtuu muun muassa puhdistusaineista, jotka syövyttävät veitsen hyvin ohutta kärkeä. Jos keittiöveitset kolisevat astianpesukoneessa muita astioita tai aterimia vasten, sekin vaikuttaa tylsistymiseen.

– Keittiöveitsen käsin peseminen voi viedä jopa vähemmän aikaa kun sen asettelu koneeseen. Mutta se pitää keittiöveitsen pidempään terävänä.

– Tylsä veitsi ei yksinkertaisesti tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä.

Keittiöveitsien hyvän huoltamisen kulmakiviä ovat säännöllinen teroittaminen ja käsin peseminen.­

Pesun jälkeen veitset tulee kuivata keittiöliinalla. Talouspaperi on turhan kovaa veitsille.

Veitset kannattaa teroittaa kotioloissa noin neljän viikon välein. Hyvällä välineellä se vie vain muutamia minuutteja. Teroittamisen jälkeen veitsi pestään ja kuivataan.

Anna lihan paistua rauhassa

Cristina Moborg ja Rolf Moborg toteavat, että pannujen ja veitsien huoltaminen on taloudellista ja ympäristölle parempi ratkaisu, kuin vanhojen hävittäminen ja uusien hankkiminen turhaan.

Moborgeilla on vielä vinkki itse kokkaamiseen.

– Lihaa tai broileria paistaessa kannattaa antaa niille aikaa, niitä ei tarvitse sörkkiä liikaa. Lihaa tai broileria ei kannata käännellä ihan jatkuvasti, sillä hyvä paistopinta syntyy, kun lihan antaa paistua rauhassa molemmin puolin.