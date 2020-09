Fazerilta uusi pussi, jossa on palasia kolmesta eri suklaalevystä, Pandalta myös oma ”hukkasuklaa” – uutuusjätskissä samaa ideaa

Ruokahävikin vähentämisen ympärille on luotu uusia tuotteita.

Fazerin uudessa pussissa on hyvin erikokoisia paloja.­

Karkkeja, suklaata ja jäätelöä, jotka olisivat aiemmin joutuneet suoraan hävikkiin, hyödynnetään nyt joissakin uusissa tuotteissa.

Kerroimme viime vuonna Fazerin Makea Moka -nimeä kantavasta karkkipussista, jossa on tuotteita eri karkkipusseista. Pusseissa on tuotantolinjoilla virheelliseksi määriteltäviä makeisia, joissa on voinut olla esimerkiksi ulkoisia laatuvirheitä, kuten väärä väri tai koko.

Makuun virheet eivät ole vaikuttaneet, mutta vastaavat makeiset ovat aiemmin menneet uusiokäyttöön tai hävikiksi.

Tällä viikolla Fazer kertoi uudesta Makea Choco Moka -pussista, jossa on suklaata kolmesta erilaisesta suklaalevystä.

Väärän painoiset suklaalevyt palasiksi

– Suklaanvalmistuksessa hävikkiä ei voida täysin ehkäistä, mutta sitä voidaan vähentää, Fazerin yritysvastuujohtaja Sari Sarin sanoo.

Tiedotteen mukaan Fazerilla on aiemminkin uusiokäytetty suklaata esimerkiksi Pätkis- ja Da Capo -patukoihin. Uudessa pussissa on paloja suklaalevyistä, jotka ovat olleet väärän painoisia. Kyseisiä pusseja valmistetaan vain silloin, kun hävikkiä syntyy.

­

Makea Choco Moka -pussien valmistus on eräluontoista, ja niitä on saatavilla tällä hetkellä Fazer Store -verkkokaupassa, Fazer Experience -vierailukeskuksen myymälässä ja Helsingin Kluuvikadun Fazer Café -kahvilassa.

Fazer kertoo, että hävikiksi päätyviä suklaalevyjä hyödynnetään myös muiden suklaatuotteiden valmistuksessa, kuten esimerkiksi täytteissä.

Makea Moka -karkkipusseja on saatavilla laajemmin marketeista.

Myös Pandalta suklainen hävikkipussi

Pandallakin on hävikkipussinsa makeisille. Kerroimme Hukkapussi-nimeä kantavasta tuotteesta syksyn uutuusmakeisia käsittelevässä jutussa.

Hukkapussissa on sama idea kuin yllä kuvatussa Fazerin karkkipussissa: pusseissa on tuotteita, joiden maussa ja koostumuksessa ei ole virhettä, mutta ne ovat poikenneet hieman kooltaan tai väriltään.

Hukkapussi Lakritsin lisäksi syksyn uutuus on Hukkapussi Suklaa. Pussissa on suklaamakeisia, joissa on ollut poikkeuksellinen koko tai muoto.

­

Jäätelössä pelastettua massaa

Hävikin vähentäminen näkyy myös syksyn uutuusjäätelössä.

Kyseessä on Aino-jäätelöiden uutuusmaku Aino Suklaa & Mango, joka on valmistettu osin hävikiltä pelastetusta jäätelömassasta, Fronerin tiedotteessa kerrotaan.

Uudessa maussa hyödynnetään massaa, joka aiemmin olisi mennyt hävikkiin.­

– Kun jäätelökoneet käynnistetään, vie aina pienen hetken ennen kuin reseptiikka on saatu kohdalleen ja jäätelömassa on valmis purkitettavaksi. Ottamalla tätä jäätelömassaa talteen voidaan luoda uusia herkkuja ja vähentää samalla ruokahävikkiä, Charlotta Lindberg Froneri Finlandilta kertoo tiedotteessa.

Hävikkibanaanit jäätelöön

Keväällä lanseerattiin myös Suomen Jäätelön Bananasajäämä-jäätelö. Se tehdään pääkaupunkiseudun K-ruokakaupoista kerätyistä banaaneista, jotka olisivat muutoin saattaneet joutua hävikiksi.

­

Tuotantomäärät saattavat vaihdella, sillä raaka-ainetta on saatavilla rajoitetusti.

Hevi-osaston hävikistä mehua

Lisäksi K-ryhmä kertoi tällä viikolla lokakuussa kauppoihin tulevista Hyvis-mehuista. Ne valmistetaan siitä syömäkelpoisesta hevi-osastolla syntyneestä hävikistä, jota kulloinkin on syntynyt.

Tiedotteessa kerrotaan, että tuotteet kulkevat läpi tiukan tarkastuksen. Mehujen sisältö vaihtelee eristä riippuen.

EU:n kiertotalouspaketissa on linjattu, että ruokahävikki tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä, Luonnonvarakeskus kertoo sivuillaan. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan kauppojen osuus elintarvikeketjussa syntyvästä ruokahävikistä on alle 20 prosenttia. Kauppojen ruokahävikki on noin 12–14 kiloa suomalaista kohti.

Luku on noin puolet siitä, mitä kotitalouksissa syntyy.