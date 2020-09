Henri Alénin nerokas arkiruoka pelastaa, kun jääkaapissa ei tunnu olevan mitään muuta kuin perunaa

Tämä ruoka kertoo paljon kokin taidoista valmistaa ruokaa taloudellisesti, Henri Alén kuvailee ohjetta tuoreessa kirjassaan.

Ravintoloitsijan ja tunnetun kokin Henri Alénin tuore kirja Henkan keittiössä – arkiruokaa vuodeksi (Readme) on yhdistetty painos kahdesta aiemmin ilmestyneestä kirjasta Vuoden keittokirja ja Arkiruokaa ja makumuistoja.

Henkan keittiössä – arkiruokaa vuodeksi tarjoaa ideoita, vinkkejä ja tuhdin paketin reseptejä kotikokkailuun.

– Kirjan ruoat on arjessa testattu ja toimiviksi todettu, Alén kirjoittaa kirjan esipuheessa.

Henri Alén on ollut kokkina 23 vuotta, mutta hän toteaa ammattilaisenkin kamppailevan toisinaan arkiruokaan liittyvien haasteiden kanssa.

– Kotiruokamme valmistetaan enimmäkseen markettien tarjonnasta, samat ruokalajit toistuvat, enkä todellakaan kokeile koko ajan uusimpia trendivillityksiä, Alén kirjoittaa.

Ruoka, joka kertoo paljon kokista

Henri Alén kuvailee esipuheessa, että kirjan ideana on tarjota ohjeita, jotka rullaavat arjessa sekä tarjoavat esimerkiksi ideoita vaihtelua hakeville. Ohjeiden ainekset löytyvät perusruokakaupoista, eivätkä kurita lompakkoa.

Taloudellisuus onkin yksi kirjan kantava teema: ohjeissa kehotetaan luovuuteen hyödyntämällä asioita, joita kaapeissa jo on.

Yksi hyvä esimerkki tästä on Keittiövuoaksi nimetty ruoka. Kirjassa siitä on valmis resepti, jota voi toki hyödyntää juuri sellaisena kuin se on, mutta ohjeen voi myös mukauttaa omaan makuun sopivaksi tai kaapeista löytyneiden raaka-aineiden mukaan.

Keskeisin raaka-aine ruoassa on peruna, jota monien jääkaapeista löytyy usein. Juuri se onkin koko ohjeen lähtökohta.

– Tiedättehän sen tunteen, kun avaat jääkaapin eikä siellä tunnu olevan yhtään mitään järkevää – paitsi perunaa? Sitten suljet jääkaapin ja avaat sen uudelleen, mutta tilanne on edelleenkin sama. Vaan mitä jos ne epämääräiset, näennäisesti järjettömät ainekset kokoaisikin yhteen vuokaan ja päättäisi, että se on siinä, ohjetta alustetaan.

Perunamuusin alle voi lisätä täytteitä oman maun mukaan tai aineksia, joita kaapeissa on jo valmiina.­

Ohjeessa mainitaan, että Keittiövuoka on myös ollut ravintolan keittiön lauantairuokaa. Peruna on pääraaka-aine ja täyte on koottu olemassa olevista aineksista. Se on eräänlainen variaatio brittiläisestä fish piesta ja siinä voi käyttää vaikka edellisen päivän kebabkastiketta tai juuston jämiä.

– Itse asiassa tämä ruoka kertoo kokista paljon – miten taloudellisesti osaa käyttää raaka-aineita niin, että silti ruoka maistuu taivaalliselta, Alén toteaa kirjassa.

Kun tekee ohjeen mukaisen perunamuhennoksen, täytteissä voi olla melkein mitä tahansa. Suolaa ja pippuria lisätään oman maun mukaan.

Keittiövuoka

Perunamuusi:

800 g kuorittua perunaa

100 g voita

noin 3 dl maitoa

suolaa

pippuria

2 kananmunan keltuaista

Täyte:

1 sipuli

tilkka öljyä

400 g pakastettua pinaattia

1,5 dl valkoviiniä (jos on sattunut jäämään, voi korvata kalaliemellä)

2 dl ranskankermaa

suolaa

pippuria

400 g paloiteltua kalaa (esim. kirjolohta)

suolaa ja pippuria

200 g katkarapuja

Valmistusohjeet

Perunamuusi

Keitä perunat kypsiksi, valuta ja murskaa ne. Lisää mukaan voi sekä lämmin maito. Sekoita muhennokseksi ja mausta suolalla ja pippurilla. Anna jäähtyä hetki ja lisää mukaan kananmunan keltuaiset hyvin sekoittaen.

Täyte

Kuori ja viipaloi sipulit. Kuullota pinaatin kanssa öljyssä tai voissa. Lisää mukaan valkoviini tai kalaliemi ja kiehauta. Lisää mukaan myös ranskankerma ja mausta suolalla ja pippurilla. Laita sipuliseos vuoan pohjalle ja lado kalanpalat päälle. Mausta kala kevyesti suolalla ja pippurilla. Ripottele mukaan vielä katkaravut. Lusikoi päälle perunamuusi/perunamuhennos ja paista uunissa 180 asteessa noin 40 minuuttia tai kunnes kala on kypsää ja perunakuorrute kullanruskeaa.

Resepti: Henri Alén, Henkan keittiössä – Arkiruokaa vuodeksi (Readme 2020)