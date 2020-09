Kevyt, mutta ruokaisa salaatti ratkaisee etätyöläisen lounaspulman

Ruokalan simppeleillä ohjeilla perheesi syö noin viidelläkympillä viikossa arkipäivinä.

Tämän viikon listalla on uuniruokia, helppo keitto ja ruokaisa salaatti.

Maanantaina valmistetaan moussakaa. Tämä ruoka vaatii hieman työtä tekijältään, mutta on vaivan arvoinen. Jos isosta vuoallisesta jää yli, loput voi pakastaa vaikka lounasaterioiksi seuraaville viikoille.

Tiistaina keitetään helppoa ja maukasta sosekeittoa. Keskiviikkona on vuorossa kevyt, mutta ruokaisa salaatti. Se on helppo valmistaa ja on loistava lounas esimerkiksi etätyötä tekevälle. Ainekset voi pilkkoa ja paistaa valmiiksi vaikka edellisenä iltana. Aineslista ei ole pitkä. Salaattia voi myös soveltaa kotona olemassa olevilla tuotteilla.

Torstaina herkutellaan uunimakkaralla. Perjantaina paistetaan uunilohkoperunoita ja lohta.

Lisää valmiita arkiviikkojen ruokalistoja löydät täältä.

Maanantai

Moussaka

Tiistai

Helppo sosekeitto

Keskiviikko

Paahdettu parsa-kanasalaatti

Torstai

Uunimakkara

Perjantai

Uunilohkoperunat ja lohta