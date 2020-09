Eetti: Lidl ei pitänyt lupaustaan Reilun kaupan banaaneista – näin kauppa vastaa

Eettisen kaupan puolesta ry nostaa esille kaupan tekemän lupauksen merkityksen sekä vastuullisuuteen liittyviin sertifikaatteihin liittyviä ongelmia.

Kauppaketju Lidl alkaa myydä Suomessa pelkästään Reilun kaupan banaaneja, Lidl tiedotti tammikuussa 2019.

Kerroimme siitä tuoreeltaan: Lidl siirtyy kokonaan Reilun kaupan banaaneihin – markkinaosuuden odotetaan tuplaantuvan

Tämä lupaus ei pitänytkään, Eettisen kaupan puolesta ry toteaa sivuillaan alkuviikosta julkaisemassaan uutisessa. Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) on kansalaisjärjestö, joka ajaa muun muassa kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista.

Lidl teki vuoden 2019 alussa merkittävän vastuullisuuslinjauksen myydä vain Reilun kaupan banaaneja. Reilu kauppa on käytössä olevista sertifikaateista kunnianhimoisin ja sen ytimessä on viljelijöiden toimeentulo, Eetin sivuilla kuvaillaan.

Artikkelissa kerrotaan, että valikoimiin palautettiin kaikessa hiljaisuudessa jo saman vuoden syksyllä edullisemmat, Rainforest Alliance -sertifioidut banaanit.

Lupaus siis siitä, että kauppa myisi ainoastaan Reilun kaupan banaaneja ei toteutunut.

Syynä ”edullisempi vaihtoehto”

Lidl tiedotti muutoksesta syyskuussa 2019. Haluamme tarjota asiakkaillemme myös edullisemman vaihtoehdon, tiedotteessa kerrottiin syyksi muutokselle.

Tiedote jäi vaille huomiota, Eetti huomauttaa videollaan.

Lidl teki Suomessa rohkean teon ja se olisi voinut näyttää tietä muillekin kauppaketjuille. Jos vastuullisuuslupauksista ei voida pitää kiinni, on syistä viestittävä avoimesti. Muuten yritysten lupauksilla ei kohta ole enää mitään arvoa, Eetin artikkelissa todetaan.

”Emme onnistuneet vakuuttamaan kaikkia asiakkaitamme”

Kysyimme Lidliltä, mitä he vastaavat Eetin artikkeliin.

– Päätimme tosiaan vuoden 2019 alussa alkaa myydä vain Reilun kaupan banaaneja. Syksyllä 2019 toimme valikoimaan myös Rainforest Alliance -sertifioidut banaanit. Reilun kaupan banaanit ovat olleet suosittuja ja niiden myynti on meillä kasvanut vuodesta 2018 merkittävästi. Emme kuitenkaan onnistuneet vakuuttamaan kaikkia asiakkaitamme ja muille banaaneille on edelleen kysyntää, Lidlin viestinnän vastauksessa todetaan keskiviikkona.

– Kauppana meidän on vastattava erilaisten asiakkaidemme odotuksiin ja toiveisiin ja tarjottava erilaisia vaihtoehtoja.

Lidlin viestinnästä kerrotaan, että kaikki kaupoissa myytävät banaanit ovat sertifioituja.

– Eri sertifikaatit painottavat eri näkökulmia: Reilussa kaupassa korostuvat tuet viljelijöille ja Rainforest Alliance -sertifioinnissa ympäristönäkökulmat. Reilun kaupan banaanit kuuluvat siis heviosastollemme edelleen ja olemme erittäin iloisia siitä, että yhä useampi asiakas valitsee Reilun kaupan banaanin, vastauksessa kerrotaan myös.

Vastuullisuudesta valtavirtaa?

Lidliltä vakuutetaan, että ”tavoitteena on yhä tehdä vastuullisuudesta valtavirtaa”.

– Muun muassa kaikki omien merkkiemme kahvi ja tee ja tuotteissamme käytetty kaakao on sertifioitu ja panostamme esimerkiksi rehusoijan ja kalan sertifiointeihin. Tavoitteemme on yhä kasvattaa vastuullisuussertifioitujen tuotteiden myyntiä, vastauksessa kerrotaan.

Lidlin sivujen mukaan Rainforest Alliance -sertifikaatti kertoo, että tuote tukee luonnon monimuotoisuutta ja kestäviä ansaintamahdollisuuksia.

Rainforest Alliancea on kritisoitu heikkoudesta etenkin viljelijöiden toimeentulon osalta, Eetti kirjoittaa. Artikkelissa painotetaan kaupan vastuuta. Sertifikaatti itsessään ei välttämättä tarkoita, että kaikki olisi kunnossa, artikkelissa kuvaillaan.

Miten tavallinen kuluttaja voi tehdä vastuullisia valintoja?

Asiakkaat arvostavat vastuullisia tuotteita. Useiden yritysten mainos- ja juhlapuheissa puhutaankin aina vastuullisuudesta. Mutta kuinka tavallinen kuluttaja voi navigoida ruokakaupoissa aidosti vastuullisempien valintojen suhteen?

Eetin toiminnanjohtaja Kirsi Salonen vastaa Ilta-Sanomille tähän kysymykseen.

– Samoin kuin esimerkiksi vaatteissa, ruoassakin erittäin matala, halpa hinta voi viestiä siitä, että tuote ei ole täysin vastuullinen. Reilun kaupan sertifikaatti on raaka-ainesertifiointi kehittyvien maiden tuotteille, joissa on paljon riskejä. Se on onneksi Suomessa hyvin tunnettu, ja valitsemalla sen kuluttaja voi sekä tehdä vastuullisemman valinnan että viestiä kaupalle, että vastuullisille tuotteille on kysyntää.

Esimerkiksi Finnwatchin Kaalimaan vartijat -raportti ja kansainvälinen Banana Link -järjestö ovat tutkineet eri sertifikaattien kattavuutta, Salonen kertoo yhdestä tavasta tarkastella eri sertikaatteja.

Salonen painottaa kauppojen vastuuta, ei kuluttajan syyllistämistä.

– Kauppaketjuilla on ensisijainen vastuu siitä, että ne eivät myy tuotteita, joiden arvoketjuun kätkeytyy esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksia, Salonen toteaa.

Mitä epäselvyyksiä mainittuun Rainforest Alliance -sertifikaattiin liittyy?

– Rainforest Alliancea on kritisoitu heikkoudesta etenkin toimeentulon osalta. Sen kriteerit ovat Reilua kauppaa heikommat etenkin viljelijöille maksettavan hinnan, vastuullisen tuotannon lisien sekä elämiseen riittävän palkan osalta. Viljelijöillä ei ole vahvaa edustusta järjestelmässä. Siksi näiden banaanien palauttaminen valikoimaan voidaan nähdä takapakkina Lidlin vastuullisuustyössä.

– Vastuullisuuslupauksia ja linjauksia ei voi käyttää markkinointikikkana, vaan niiden pitää olla aitoja liiketoimintaa ohjaavia valintoja. Lidl itsekin katsoi että Reilun kaupan banaanit olivat vastuullisempi vaihtoehto. Siksi vetoaminen valikoiman laajentamiseen oli heiveröinen peruste linjan muutokselle, Kirsi Salonen toteaa.

Salonen toteaa lisäksi, että vastuullisuustyön pitäisi olla pitkäjänteistä toimintaa, jonka tulisi olla osa yrityksen strategiaa.

– Jos katsotaan, että Reilun kaupan banaanien myyminen tekee ”vastuullisuudesta valtavirtaa”, ei halpaa hintaa etsivän kuluttajan pitäisi horjuttaa valittua suuntaa.

Hinnoissa vain pieni ero

Tavallisen, ruokakaupassa käyvän ihmisen näkökulmasta edullisempi hinta on täysin ymmärrettävä syy valita jokin tuote. Kyseisissä banaaneissa ero ei ole kovinkaan suuri.

Lidlin viestinnästä saatujen hintatietojen mukaan Reilun kaupan luomubanaani on hieman muita kalliimpaa 1,75 euron kilohinnallaan.

Reilun kaupan banaanin kilohinta on 1,49 euroa. Rainforest Alliance -banaanin vastaava hinta on 1,45 euroa.