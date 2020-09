”Elän viikossa 35 euron ruokabudjetilla” opiskelija kertoo – näin hän ja muut suomalaiset kokkaavat halvalla hyvää ja terveellistä

Lihottava hiilarimättö on kallista, yksi lukijoista toteaa.

Terveellinen ruoka ei ole kallista, ravitsemusterapeutti Pirjo Saarnia toteaa 15. syyskuuta julkaistussa kirjassaan Suuri ravintohuijaus – 25 ravintoväittämää, jotka eivät pidä paikkaansa (WSOY).

Kerroimme kirjasta syyskuun alussa. Jutussa käsiteltiin kirjan lukua sitkeästä väittämästä, jonka mukaan ravinteikas ruoka ja edullisuus eivät kulje käsi kädessä.

– Kun valitaan aineksia, olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, onko ruoka ravinteikasta ja täyttävää. On valmisruokia, tai terveelliseltä kuulostavia tuotteita, jotka voivat kertaostoksena olla edullisia, mutta ne kaikki eivät ole täyttäviä. Silloin se ei tulekaan niin edulliseksi, Saarinia totesi jutussa.

Hän listasi kirjassaan muun muassa terveellisiä ruokia, jotka maksavat noin euron annokselta.

Saarnia painotti pidemmän aikavälin ajattelua, kun puhutaan siitä, tuleeko jokin aines edulliseksi vai kalliiksi. Kaiken keskiössä oli täyttävyys ja ravinteikkuus. Yksi esimerkki oli oliiviöljypullo, joka voi kertaostoksena tuntua kalliilta, mutta sen kulutustahti on hidas.

Lukijat kertoivat kommenttikentässä omia näkemyksiään aiheesta. Näin he kommentoivat:

7 euroa voi tuntua kalliilta

– Nämä pidemmän aikavälin merkityksen toitottajat eivät ymmärrä sitä, että köyhällä ei yksinkertaisesti ole irrottaa kerralla isoa summaa yhteen laadukkaaseen hankintaan, vaikka kuinka tulisi pidemmän päälle edullisemmaksi. Jos tilillä on kaksi euroa ja sillä pitää saada päivän ruoat, niin millä hitolla silloin sellainen ihminen panostaa 7 euroa pelkkään oliiviöljyyn, yksi lukijoista pohti.

– Köyhäkin ajattelee pidemmällä aikavälillä. Ostaa silloin kun palkka, eläke tai avustus on tullut tilille. Joka kuukausi vaikka vain yhden jutun perusruokavarastoon, esimerkiksi tuon oliiviöljypullon, toinen kommentoi.

– Eikä kukaan mene päivittäin kahden euron kanssa kauppaan, vaan ostaa juureksia, kasviksia, jauhoja ja niin edelleen, että niistä voi päivittäin kokata ruokaa vaikka euron edestä – kokemusta on! Aamupuuro, itse leivotut sämpylät ja keitto eivät paljon maksa ja keittoa voi myös pakastaa ”pahan päivän varalle”. Luonnosta keräämällä, marjastamalla ja kalastamalla saa lisäksi ilmaista särvintä, joka kaupan pakastealtaasta ostettuna maksaa vaikka mitä, lukija toteaa.

Perustarvikkeita on hyvä olla aina

– Itse elän 35€/vko ruokabudjetilla (opiskelija), hyvin olen pärjännyt. Silloin tällöin käyn yliopistolla syömässä (2,66€/3,06€ annos riippuen proteiinilähteestä). Kotona teen milloin mitäkin: pullaa, kanakeittoa leivällä, pastaa kastikkeella, pinaattikeittoa munilla, tänään tortillat jämistä, sitruunapiirakkaa. Ensi viikolla kanapihvi riisillä, maalaissalaattia yms. Edullisia ovat tehdä, maistuvat hyviltä ja täyttävät. Kaapista on hyvä löytyä ”perustarvikkeet”, kuten mausteita, jauhoja, kaurahiutaleita, sokeria yms, joita käyttämällä saa helposti tehtyä hyvää.

– Olen täsmälleen samaa mieltä, halvalla saa hyvää ruokaa. Kaalit ja juurekset alkavat olemaan parhaimmillaan. Marjoja on saanut metsästä ilmaiseksi runsain määrin. Kun jättää vielä kaikki halvat höttöhiilarit ja ylimääräiset välipalat kauppaan, niin pysyy halvalla terveenä. Monen ”köyhän” ongelma on se, että syödään valkoista viljaa, leipää, makaronia, ym. ylimääräistä liikaa ja terveys menee.

Saarnia ottaa kirjassaan kantaa myös terveellisten ruokien verotukseen.­

Kasvissosekeitto ei paljon maksanut

– Tämän päivän ruoka oli kasvissosekeitto, johon keräsin aineksia kaupunkipihan kasvimaasta: kesäkurpitsaa, porkkanaa, lipstikkaa, persiljaa, ruohosipulia, yksi peruna, valkosipulia. Kaapista smetanapurkin jämä, kuohukermaa tilkka, merisuolaa ja yrttimaustetta. Soseutus, ei suurustusta, raejuustoa ja ruisleipää lisukkeeksi. Keittoa jäi vielä toinen annos.

– Juuri tein kaalikääryleitä, tuli kolme annosta kahdelle. Kulut: kaali 2,48 euroa, jauheliha 3,99 euroa/700 g, keitetty 1 desilitra riisiä, 2 kananmunaa, 2 desilitraa ruokakermaa, itse tehtyä puolukkahilloa ruokalusikallinen jne. Hinta jotain 1,32 euroa per henkilö.

– Käytännössä melkein mikä tahansa 400 grammaa proteiinia jaettuna neljällä tekee euron per annos. Siihen tykö juureksia, kasviksia ja pastaa – ei ole kallista! Tai josko jo kelpaisi suomalaisille: purkki papuja alle euron. Ateria ilman eläinproteiinia on jo melkein ilmaista.

Hiilarimättö on kallista

– Kalatiskillä on kaloja, jotka eivät maksa kovin paljon. Kyllä eurolla saa aterian.

– Lihottava hiilarimättö on todella kallista ja sitä ei rahaton voi ostaa. Esimerkiksi sipsipussin, keksipaketin, karkkipussin, pullapitkon, limsapullon tai jäätelöpaketin hinnalla saa esimerkiksi 1–2 kiloa juureksia ja kaalia, kilon omenoita jne.

– Juuresten, kasvisten, vihannesten, herneiden, papujen, linssien, kananmunien ja pakastevihannesten kilohinta on 1–2 euroa. Osta broileri marinoimattomana, jolloin et joudu maksamaan epäterveellisestä marinadista. Silakka, pakastesei, muikku, sisäelimet, lohi, broileri tai jauheliha (tarjouksessa) ovat edullista. Maustamaton jogurtti on parempi valinta kuin verensokeria kohottava sokerijogurtti. Laadukkaita kylmäpuristettuja öljyjä saa edullisesti. Kananmunat kannattaa ostaa isoissa pakkauksissa.

– Koosta päivittäinen ruokavaliosi sesongin parhaista raaka-aineista, väririkkaasti ja monipuolisesti.

Edulliset perusruoat

– Keitot, laatikot, sosekeitot, pataruuat, pyörykät ja kastikkeet eivät kalliiksi tule. Juureksia, vihanneksia, hedelmiä ja kasviksia ostetaan sesongin mukaan. Eli älä osta kalliita kasvihuoneissa kasvaneita, mauttomia, raakoja tomaatteja talvella. Pakastevihanneksia (jos tuoretta kauden kasvista ei ole saatavilla), saa parilla eurolla. Makua saa esimerkiksi tomaattipyreellä, tomaattimurskalla, sipulilla, valkosipulilla, kermalla, pippurilla, merisuolalla, juustolla jne. Marjat, sienet, villivihannekset sekä omenat saa ilmaiseksi, kun vaan hakee (kysy kimppakyytiä). Puutarhamarjojakin saa halvalla, kun menee itse ne poimimaan. Kalaa saa edullisesti, jos sille osaa tehdä muutakin kuin kypsentää. Ja netistä löytää ohjetta perkaamiseen. Pähkinät ja siemenet isoissa pusseissa ovat edullisia.

– Syö villivihanneksia kesällä ja kasvata parvekkeella esim. lehtikaalia. Myös Facebookin lahjoitusryhmissä voit kysyä ilmaisia marjoja ja omenoita.

Tilaa kasviksille

– Täysjyväleipä kannattaa leipoa itse luomujauhoista ja hiutaleista (kaura, tattari, hirssi). Viljavalmisteita ei raavaskaan mies tarvitse kahta leipäpalaa, yhtä pasta-annosta, yhtä riisiannosta tai yhtä puurolautasellista enempää päivässä, sillä muuten ei jaksa syödä kasviksia riittävästi päivässä, joita tulisikin olla jokaisella aterialla vähintään puolet aterian koosta. Ja kaikki leivonnaisetkin voi tehdä itse juhla- ja herkkupäiviin, koska jauhot ja hiutaleet ovat todella edullisia. 500 gramman voipaketin hinta on tarjouksessa noin kaksi euroa ja paketti kestää kauan. Ja aina on joku juusto tarjouksessa jopa vitosen kilo.

– Sijoita muutamaan kodinkoneeseen, kuten blenderiin ja sauvasekoittimeen, jolla saat vaihtelua ruokiin ja nopeaa sekä terveellistä helpolla.

Verotuksella on merkitystä

Terveellisestä ruoasta puhuttaessa kirjassa ei ole tarkoitus syyllistää tavallista ihmistä tai antaa alentuvia neuvoja halvalla syömisestä. Edullista ruokaa käsittelevässä luvussa pyritään antamaan neuvoja parempiin valintoihin konkreettisilla esimerkeillä.

Pirjo Saarnia painotti kirjassaan myös yhteiskunnallisten päätösten merkitystä siinä, onko terveellistä ruokaa saatavilla edulliseen hintaan. Kuluttajan näkökulmasta voi joskus tuntua siltä, että pikaruoka ja kertaostoksina halvoilta tuntuvat, mutta ei niin terveelliset vaihtoehdot ovat edullisia.

– Verotuksen ja hinnoittelun avulla yhteiskunnan pitäisi jo vihdoin vaikuttaa siihen, että terveellisiä tuotteita suosittaisiin epäterveellisten sijaan, hän kirjoittaa kirjassaan.