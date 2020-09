Täytetyt paprikat, joissa on ”täydellinen kombo” – testissä personal trainerin uusi reseptikirja

Ilta-Sanomien Kaisla Kuuskoski kokeili Joni Urholan ruokakirjaa.

Testissä: Joni Urhola: Meal of a champion. Onnistumisen resepti (Fitra)

Mikä: Kirja kertoo liikunnallista elämää tukevasta ruokavaliosta. Kirjoittaja Joni Urhola on valmentaja ja personal trainer. Kirja alkaa yleisellä osiolla ja mm. Roope Salmisen ja Roni Bäckin treenitarinoilla, jatkuu resepteillä ja loppuu treeniohjeisiin. Tarkoitus on löytää pysyvää hyvinvointia.

Miellytti: Reseptit on kirjoitettu erittäin seikkakohtaisesti, joten niiden seuraaminen on helppoa. Yleisesti kirja on tehty helposti seurattavaksi, ja siihen on aloittajankin vaivatonta tarttua myös kuntosaliohjeiden osalta.

Mietitytti: Kirja on hyvin lihapainotteinen. Reseptejä on yhteensä reilu kolmannes kirjasta.

Minä kokeilin: Täytetyt paprikat kuuluvat kirjassa kappaleeseen palauttavat hiilihydraattiset ateriat, ja niitä suositellaan päivän liikuntasuorituksen jälkeen syötäviksi. Reseptin mukaan annoksia tulee kaksi, mutta annoskoko on laskettu suureksi.

Feta, paprika ja uuni ovat jumalainen kombinaatio, joten täytetyt paprikat maistuivat hyvin. Riisiä tosin oli hieman turhan paljon.

Täytetyt paprikat

2 dl riisiä

4 dl vettä

hyppysellinen suolaa

400 g nyhtökauraa tai vähärasvaista jauhelihaa

hyppysellinen pippuria

100 g fetaa

1 kananmuna

4 punaista paprikaa

Valmistusohjeet

Lämmitä uuni 225 asteeseen. Kaada riisi kattilaan.

Laita kattilaan kaksinkertainen määrä vettä ja lisää suolaa.

Keitä riisiä kiehumispisteeseen saakka. Laita tämän jälkeen liesi pois päältä.

Jätä riisi hautumaan kanne alle, kunnes kaikki neste on imeytynyt. Hämmennä riisiä tasaisin väliajoin.

Maista lopuksi, että riisi on pehmentynyt.

Paista nyhtökaura tai jauheliha. Mausta hyppysellisellä suolaa ja pippuria. Lisää pannulle keitetty riisi ja fetat.

Lisää kananmunaa pitämään seos paremmin kasassa.

Huuhdo paprikat. Halkaise ne kahtia ja perkaa siemenistä. Aseta paprikat vuokaan toisiaan vasten ja täytä ne paistinpannun seoksella.

Paista täytettyjä paprikoita uunissa keskitasolla n. 15 minuuttia. Kokeile terävällä keittiöveitsellä, ovatko paprikat hieman pehmentyneet.

Niiden ei tarvitse olla löysiä, vaan niissä saa olla purutuntumaa.