Lähes jokaisesta ruokakaupasta löytyvä ”kierrättäjän painajaiseksi” luonnehdittu pakkaus aiotaan laittaa uuteen uskoon

Pringles-perunalastujen omaleimainen pakkaus on päätetty laittaa uuteen uskoon. Moni taho on kritisoinut perinteistä pakkausta kierrättäjän painajaiseksi.

Lähes jokaisesta suomalaisestakin elintarvikemyymälästä löytyvää Pringles-sipsien pakkausta on päätetty muuttaa, koska sitä on pidetty lähes mahdottomana kierrättää, kertoo BBC.

Perinteisen pakkauksen suurimpia ongelmia on se, että siinä on yhdistettynä niin monia erilaisia pakkausmateriaaleja. Monimutkaisessa kokonaisuudessa on metallinen pohja, muovikorkki, metallinen repäistävä kansi ja folion ja kartongin yhdistelmästä tehty purkki.

Brittiläinen kierrätysyhdistys on nimennyt Pringles-purkin kierrätyksen ”ykkösrikolliseksi”.

BBC:n mukaan Pringlesin tuottaja Kellogs kehittää yksinkertaisempaa purkkia. Asiantuntijoiden mukaan muutos ei kuitenkaan ole vedenpitävä ratkaisu ongelmaan.

Uuden purkin materiaalista 90 prosenttia on paperia. Loput noin 10 prosenttia on muovia, jonka on tarkoitus pitää purkin sisältö ilmatiiviinä, jotta kosteus tai happi eivät vaikuta perunalastujen makuun.

Tuottaja kokeilee parhaillaan, tuleeko uuteen pakkaukseen kierrätettävä muovikansi vai kierrätettävä paperikansi. Kellogsin mukaan uusi repäistävä kansi saa aikaan yhä Pringlesille ominaisen poksahduksen.

– Uusi versio on parannus ja otamme sen avoimesti vastaan. Mutta suoraan sanoen, jos he aikovat pitää muovikannen, se vain lisää muovisaastetta – piknikillä käyvät ihmiset jättävät ne maahan, mistä ne päätyvät puroihin ja mereen. Muovisen kannen aika on ohi, sanoo Simon Ellin Britannian kierrätysyhdistyksestä BBC:lle.

Ympäristönsuojelijoiden mukaan tämänkaltaiset pienet muutokset eivät ratkaise maailman ympäristökriisejä, mutta pitkällä tähtäimellä niillä on vaikutusta.