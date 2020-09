Herkullinen pannacotta tummalla suklaalla – valmistuu helposti, vaikeinta on odottelu

Tarun suklainen pannacotta on täydellinen jälkiruoka syysiltaan.

Pannacotta on herkullinen jälkiruoka, jonka valmistaminen on erittäin helppoa. Tämä jälkiruoka on hyvä valmistaa jo tarjoilua edeltävänä päivänä valmiiksi, jotta hyytymiselle jää aikaa.

Kermavaahto on kuitenkin hyvä laittaa annosten päälle vasta juuri ennen tarjoilua, jotta annokset ovat tarjoillessa parhaimmillaan.

Tällä kertaa valmistin pannacotan suklaisena versiona. Suklaa ja kaakaojauhe antavat kauniin tumman värin sekä suklaisen maun tälle jälkiruoalle.

­

Annosten päälle pursotin kermavaahdosta kukan. Käytin siihen tarkoitettua pursotusterää, eli tyllaa. Käyttämälläni ruusutyllalla voit valmistaa kermaruusuja sekä erilaisia pursotettuja kermakukkia.

Jos et halua pursottaa kermavaahtoa, voit myös lusikoida sen annosten päälle.

Herkullinen pannacotta tummalla suklaalla (noin 4-5 annosta)

4 dl maitoa

2 dl kermaa

100 g tummaa suklaata

2 rkl kaakaojauhetta

¾ dl tomusokeria

4 liivatelehteä

Koristeluun:

2 dl vispikermaa

1 rkl tomusokeria

(suklaastösseleitä)

Mittaa kattilaan maito, kerma, paloiteltu tumma suklaa, kaakaojauhe sekä tomusokeri.

Laita liivatteet likoon runsaaseen kylmään veteen noin viiden minuutin ajaksi.

Kuumenna seos kattilassa kiehuvaksi, koko ajan vispilällä kattilan pohjaa myöten sekoittaen.

Kun seos on kattilassa kiehuvaa, ota liivatelehdet pois kylmästä vedestä, purista niistä ylimääräinen vesi pois ja lisää liivatteet kattilassa olevan suklaaseoksen joukkoon.

Sekoita hyvin.

Jaa kuuma pannacotta noin 4-5 annosmaljaan ja nosta jääkaappiin hyytymään muutamien tuntien ajaksi, mielellään yön yli.

Vatkaa kerma yhdessä tomusokerin kanssa vaahdoksi. Lusikoi tai pursota kermavaahto haluamallasi tavalla annosten päälle.

Viimeistele annokset suklaaströsseleillä.

­

Taru Vihavainen on alkuperäiseltä ammatiltaan fysioterapeutti. Kaikki alkoi ristiäiskakusta, joka sai hänet kiinnostumaan leivonnasta enemmän.

Vihavainen aloitti Pullahiiren leivontanurkka -blogin pitämisen vuonna 2006 ja jäi sille tielle. Blogi on saavuttanut vuosien saatossa suosiota ja tavoittaa parhaimmillaan useita kymmeniä tuhansia lukijoita kuukaudessa.

Vihavainen on myös kirjoittanut kolme leivontakirjaa. Lisäksi hän pitää leivontakursseja ja suunnittelee yrityksille reseptejä.

Taru Vihavainen haluaa kannustaa erityisesti vanhempia ottamaan lapset mukaan keittiöön.