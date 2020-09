Ruokakauppojen hevi-osaston helmet, jotka ovat nyt parhaimmillaan – kotimaisista tuotteista yksi voi yllättää

Tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää. Tuoreista kotimaisista tuotteista ei ole nyt pulaa.

Perjantaina 4. syyskuuta vietetään suomalaisen ruoan päivää. Kyseessä on Hyvää Suomesta -merkin lanseeraama päivä, jonka tarkoitus on muistuttaa kotimaisen ruoan merkityksestä ja arvosta. Sitä vietettiin ensimmäisen kerran viime vuonna.

Ruokakaupoissa erityisesti hevi-osastolla on nyt myös paljon kotimaista tarjontaa.

K-ryhmä, S-ryhmä ja Satokausikalenteri listaavat sivuillaan syyskuun sesongin tuotteita. Satokausikalenteri nostaa esiin korostetusti kotimaisia tuotteita.

Esimerkiksi nämä kotimaiset tuotteet ovat syyskuun satokauden tuotteita:

Suippopaprika

Maissi

Latva-artisokka

Kurttukaali, savoijinkaali

Lehtikaali

Kiinankaali

Mustatorvisieni

Tatit

Valkojuurikas

Retikka

Palsternakka

Kaurajuuri

Keltajuuri

Spagettikurpitsa

Taitepapu, vihreäpapu

Härkäpapu

Omena

Päärynä

Luumu

Puolukka

Vesimeloni

Monet ruokakaupat nostavat hevi-osastoillaan esille meneillään olevan satokauden tuotteita.

Tiesitkö kotimaisesta vesimelonista?

Vesimeloni mielletään usein ulkomaiseksi kesätuotteeksi. Hieman yllättävää voi olla se, että kotimaisen vesimelonin satokausi on nyt, ja että se on maultaan tuontimelonia makeampaa.

– Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, mutta kyllä. Suomessa viljellään vesimelonia avomaalla, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton sivuilla kuvaillaan heinäkuussa julkaistussa tiedotteessa.

Sen viljelytapa on löytynyt vain kokeilemalla, liiton sivuilla kerrotaan.

Kotimaisen vesimelonin viljelytapa on opittu kokeilemalla.­

Liitolta kerrotaan, että kotimaisen vesimelonin saatavuus vaihtelee, mutta ainakin pääkaupunkiseudulla ja eteläisessä Suomessa sitä pitäisi löytyä isoimmista kaupoista. Aivan kaikista kaupoista sitä ei kuitenkaan siis välttämättä löydä.

Vaikka kotimaisen vesimelonin maku on makeampi, sen liha on hieman vaaleampaa kuin tuontimelonin. Kotimaisen vesimelonin makeus johtuu Suomen kesän pitkistä päivistä.

Kotimaisia päärynöitäkin on tarjolla

Kysyimme Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtajalta Miika Ilomäeltä, mitä sesongissa olevia suomalaisia tuotteita hän suosittelisi kauppojen hevi-osastolta?

– Kotimaisen omenan lisäksi kotimaiset päärynät ja luumut ovat syyskuussa parhaimmillaan. Kotimaista päärynää on ollut hyvin saatavilla 3-4 vuotta, hän kertoo.

Merkittävä työllistäjä

Elintarviketeollisuusliitto kertoo suomalaisen ruoan päivään liittyvässä tiedotteessa syitä kannattaa kotimaisia ruokatuotteita:

– Ala on huomattava työllistäjä. Elintarvikeyritysten palveluksessa 38 000 henkeä lähes 1 800 toimipaikassa, tiedotteessa kerrotaan.

Yrityksiä on Suomen jokaisessa maakunnassa Ahvenanmaalta Lappiin.

– Koko ruoka-ala eli alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ammattikeittiöt työllistää Suomessa välilliset vaikutukset mukaan lukien 340 000 henkeä eli joka kahdeksannen työikäisen.

Joka kymmenes veroeuro tulee ruoka-alalta, Elintarviketeollisuusliitto kertoo.

Hyvää Suomesta-merkki on suomalaisen ruokaketjun yhteistyön tunnus. Pakkausmerkintä lupaa, että lopputuotteen valmistus ja pakkaaminen tehdään Suomessa.

Jos pakkauksessa on vain yhdenlaista raaka-ainetta, on sen oltava 100 prosenttisesti suomalaista, jotta merkintää voidaan käyttää. Jos tuotteessa on useita raaka-aineita, merkkiä voidaan käyttää, mikäli raaka-aineista 75-100 prosenttia on suomalaista.

Lähteet: K-ryhmä, S-ryhmä, Satokausikalenteri, Hyvää Suomesta