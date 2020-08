Aines, joka tekee sosekeitosta taivaallista – ja 18 hyvää kasvisruokaa arkeen

Kauppojen hevi-osastoilla on nyt reippaasti hyviä vaihtoehtoja erilaisten kasvisruokien valmistamiseen.

Kun valitsee hevi-osastolla satokauden mukaisia tuotteita, vihannekset ja hedelmät saa parhaimmillaan. Elo-syyskuun taitteessa ei ole pulaa, mistä valita. Esimerkiksi omenat, sienet, kaalit, puolukka ja omena ovat nyt sesongissa ja ovat nyt erityisen herkullisia vaihtoehtoja.

Moni etsiikin nyt ohjeita, joiden avulla satokauden tuotteita voi hyödyntää. Kasvisten reilu hyödyntäminen on hyväksi, olivatpa ne sitten juuri nyt sesongissa tai ei.

Kokosimme Ruokalan reseptiarkistosta arkeen sopivia herkullisia ohjeita, joissa kasvikset ovat pääosassa. Näistä herkkuruoista ei jää taatusti nälkä.

Kuin makaronilaatikko

Mac and cheese kukkakaalista on ollut viime päivinä yksi ahkerasti luettu Ruokalan Reseptiarkiston ohje. Tämä ruoka on kuin makaronilaatikko, mutta pääosassa on kukkakaali. Nesteenä käytetään piimää. Siitä, kuinka kevyen tai raskaan ruoasta tekee, riippuu käytetystä juustosta. Reseptissä suositellaan käytettäväksi voimakkaan makuisia juustoja.

­

Sosekeittojen salainen ase

Kukkakaalin sesonki jatkuu marraskuulle asti ja siitä voi tehdä monenlaista ruokaa.

Kukkakaali-perunakeitto on kevyt, maukas ja helppo arkisosekeitto.

­

Kaali-sienilaatikossa yhdistyvät taas täydellisesti useammat sesongin tuotteet.

Jos tekee sosekeittoa, yksi aines tekee muutoin yksinkertaisesta ruoasta vielä entistä herkullisempaa. Se on paahdettu valkosipuli, jolla voi maustaa sosekeittojen lisäksi vaikka hummustahnan.

Paahdettu valkosipuli on yksinkertaisesti taivaallista.

Muut maukkaat kasvisruoat:

Juurespyörykät

Vappu Pimiän pinaattikeitto

Peltiperunat, fetaa ja kasviksia

­

Suppilovahverokeitto

Kahden kaalin sosekeitto

Paahteinen juureskeitto

Kasvispannari

Intialainen kasviscurry

Tomaatti-makaronilaatikko

Kukkakaali-harissapata

­

Porkkana-linssikeitto

Bataattisosekeitto

Paahdettu kukkakaalikeitto

Kukkakaali-gruyere-gratiini

Kukkakaaliwingsit ja vegaaniaioli