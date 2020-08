Lappilainen gini palkittiin Kiinassa kultamitalilla – myös muut suomalaiset ginit ja viskit ovat keränneet voittoja

Suomalaiset ginit ovat saaneet kesän aikana kansainvälisiä palkintoja.

Tornio Distilleryn viime vuonna julkaisema Lójhtu – The Magical Gin of Lapland sai kahdeksannen kansainvälisen mitalinsa, yritys kertoo keskiviikkona tiedotteessaan.

Lappilainen gini sai kultamitalin Hong Kongin ja Kiinan suuressa juoma-alan kilpailusta China Wine & Spirit Awardsista. Kilpailussa oli mukana tuotteita 55 eri maasta.

Marjaa olisi, poimijoista pulaa

Tornion panimo kertoo tiedotteessaan, että palkittu gini tehdään lappilaisista ja kotimaisista marjoista sekä yrteistä. Laajempi maailmanvalloitus ei ole vielä täysin mahdollista, sillä raaka-aineiden saatavuus ja hinta aiheuttavat haasteita.

Tiedotteessa kerrotaan, että Suomessa on runsaasti villiä katajanmarjaa, mutta halvan ulkomaisen viljellyn marjan vuoksi varsinaista markkinaa kotimaiselle ei ole aiemmin ollut.

Lappi on vahvasti läsnä myös pakkauksessa.

– Joudumme suhtautumaan maltillisesti vientiponnisteluihin. Pahinta olisi panostaa viennin avaamiseen valtavasti resursseja vain huomataksemme, ettemme kykenekään toimittamaan riittävästi giniä raaka-ainepulan vuoksi, Tornio Distilleryn toimitusjohtaja Kaj Kostiander kertoo tiedotteessa.

Nyt poimijaverkkoa on saatu rakennettua.

Hopeaa Lontoossa

Lignell & Piispasen Gustav Metsä Gini palkittiin hopeisella mitalilla Lontoossa kesäkuussa järjestetyssä Global Spirits Masters -kilpailussa, vuoden 2020 Gin Masters -sarjassa. Kilpailussa tuotteet voidaan palkita hopea-, kulta- tai Master-mitalilla ja ne arvioitiin 18 eri kategoriassa.

Kisaan oli ilmoitettu yhteensä 219 giniä ympäri maailmaa.

Gineistäkin oli omia kategorioitaan. Suomalaisgini sai hopeaa contemporary-sarjassa. Palkittu gini valmistetaan 13 eri raaka-aineesta Kuopion Siikarannassa.

– Gineissä kilpailu on maailmalla kovaa, Lignell & Piispasen toimitusjohtaja Kirsi Räikkönen toteaa tiedotteessa.

Lisäksi Pyynikin Distilling Companyn valmistama Recycled Citrus Gin sai kesällä kunniamaininnan alan kansainvälisessä kilpailussa.

Pohjoismainen palkinto

Aiemmin tänä vuonna myös Tënu Gin valittiin pohjoismaiden parhaaksi giniksi Uisge 2020 -festivaalin yhteydessä.

Kisan raati koostui 40 juoma-alan ammattilaisesta. Palkinnon vastaanotti helmikuussa toinen ginin kehittäjistä, ravintoloitsija Antto Melasniemi. Tuotteen päämarkkinat ovat Aasiassa, erityisesti Japanissa ja Singaporessa, tiedotteessa kerrottiin.

Viskeille mitalit

Lisäksi kotimaisia viskejäkin on viime aikoina palkittu. The Helsinki Distilling Company sai International Wine and Spirits Competition -kisassa yhden hopeamitalin ja kaksi pronssia.

Palkitut tuotteet ovat Muteman Rye -, Helsinki Rye Malt Rum Finish - ja Rye Malt Islay Malt Finish -viskit, tiedotteessa kerrottiin elokuun alussa.

Heinäkuussa Saksassa järjestetyssä Meininger’s International Spirits Award:ssa saman yrityksen Helsinki Whiskey release #14, Rum Cask Finish Rye Malt palkittiin kisan parhaana kansainvälisenä viskinä.