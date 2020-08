”Itse leivoin näitä pari viikkoa sitten” – Suomalainen Menestysresepti -kisan voittanut paistopistetuote herätti kummastelua, näin leipomo vastaa

Kisan voittanut tuote on ollut tällä viikoilla kaupoissa.

Tv:ssä nähdyn kilpailun voitto herätti perinneruokien vaalijat.

Leipomo Rostenin kehittämä paistopistetuote voitti tämän vuoden Suomalainen Menestysresepti -kilpailun. Voittaja julkistettiin maanantaina.

”Kilpailu on toiminut kiihdytyskaistana suomalaisille ruokainnovaatioille”, kisan tiedotteessa kuvailtiin. Lisäksi tiedotteessa mainittiin, että kisassa etsittiin ”kotimaisia ruoan uusia supertähtiä”.

Voittanut Rostis-piirakka on rukiinen, karjalanpiirakan ja pasteijan ominaisuuksia yhdistävä tuote. Kyse on ruiskuoreen leivotusta puolikuun muotoisesta piirakasta, jonka täytteenä on riisipuuroa, munaa ja voita. Kerroimme jutussa, että sen esikuvia olivat aluksi espanjalaiset empanadas-pasteijat, mutta tuotteessa haluttiin hyödyntää ruista.

Se miellytti tuomaristoa suomalaisille tutulla makumaailmallaan ja sillä, että vastaavia rukiisia paistopistetuotteita ei ole ollut juuri saatavilla.

Rostiksen pohdittiin muistuttavan muun muassa keitinpiirakoita, sulhaspiirakoita ja syrjäpiirakoita.

Voittanut tuote herätti keskustelua.

– Tuohan on vanha karjalainen resepti, eli keitinpiirakka, yksi jutun kommenteista kuului.

– Tämä on melkein kuin Karjalassa sulhaspiirakka. Siinä on höyrytettyä riisiä ja keitettyä kananmunaa muruina. Piirakan kuori täytetty puoliksi ja reunat yhdistetty puolikuun muotoon, paistetaan voissa paistinpannulla. Tunnetaan myös nimellä keitinpiirakka, toinen komppaa.

– Varmasti hyvää, mutta ei todellakaan uutta. Mutsi teki samanlaisia, kun olin vaahtosammuttimen kokoinen kaheksakytluvun alussa, kolmas kommentoija muisteloi.

”Leivoin näitä pari viikkoa sitten”

Kommenteissa mainittiin lisäksi muun muassa sultsinat, jotka muistuttavat tuotetta. Voitosta uutisen lukenut Ina Liljeström ihmettelee keskiviikkona Ilta-Sanomille lähettämässään viestissä, millä tavoin kisan voittanut tuote olisi jollain tavalla uusi.

– Näitä piirakoita on leivottu Savossa ainakin vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Tämän piirakan, "syrjäpiirakan", ohje löytyy esimerkiksi kirjasta Savolainen syömälysti, Liljeström kertoo.

Inan hyllystä löytyneessä Savolainen syömälysti -kirjassa (Savonia AMK 2009) on Rostista muistuttavan piirakan ohje.

– Itse leivoin näitä pari viikkoa sitten omassa kotikeittiössäni, hän kertoo myös.

Ina pohtii viestissään, onko kyse pikemminkin vanhan perinneherkun uudesta tuotteistamisesta.

Ina kertoo paistaneensa syrjäpiirakoita pari viikkoa sitten.

”Emme ole keksineet pyörää uudestaan”

Leipomo Rosten vastasi Ilta-Sanomille kysymykseen siitä, millä tavoin Rostis poikkeaa sitä läheisesti muistuttavista perinnepiirakoista.

Ina Liljeströmin arvio osuu aika lailla oikeaan: Rostis-nimellä kulkeva tuote ei ole kaikilta osin täysin uusi keksintö, mutta on päivitetty tähän päivään ja tuotteistettu paistopisteelle sopivaksi.

– Kunnioitamme karjalaisuutta ja karjalaisia perinnetuotteita, emmekä missään nimessä halua aliarvioida niitä. Olemme alusta asti sanoneet, että emme ole keksineet pyörää uudestaan, vaan olemme halunneet tuoda karjalanpiirakan munalla ja voilla päivitetyssä ulkoasussa tähän päivään, Leipomo Rostenin markkinointijohtaja Veera Meltovaara vastaa.

Meltovaaran mukaan tavoitteena oli tehdä perinteistä ruokaa modernilla otteella.

”Tuli mummojamme ikävä”

– Rostis syntyi kaipuusta Karjalaan. Katariinan ja minun molempien isoäidit olivat karjalaisia ja meillä tuli mummojamme ikävä. Kunnioitamme siis tuotteella myös mummojemme muistoa, Meltovaara kuvailee.

Vaikka tuote muistuttaa yllä kuvattuja perinneruokia, taikinan ja täytteen reseptit ovat leipomon omia.

– Kyseessä on paistopisteille suunnattu ruiskuoreen leivottu munaa ja voita sisältävä on-the-go syömiskulttuuriin sopiva tuote. Ajattelu tuotekehityksessä sekä reseptiikka ovat täysin omaamme ja tuotteen valmistusprosessissa on huomioitu kaikki paistopistetuotteelta vaadittavat tuoteominaisuudet, mikä erilaistaa sen kotona leivotusta tuotteesta.

– Iloitsemme voiton lisäksi myös siitä, että olemme pystyneet työllistämään uusia ihmisiä, Veera Meltovaara sanoo.

Jos jonkinlaista piirakkaa

Jos mennään oikein syvälle suomalaisen ruokakulttuurin historiaan, löytyy jos jonkinlaista piirakkaa monilla eri täytteillä: on sultsinoita, supikkaita, savakkopiirakoita, sipaniekkoja, kalittoja, vatruskoja sekä jo mainittuja keitinpiirakoita. Ja muitakin. Kaikkien mahdollisten perinneherkkujen tarkasta määritelmästä on varmasti myös eriäviä mielipiteitä.

Esimerkiksi sulhaspiirakat olivat umpinaisia, puolikuun muotoisia piirakoita, joissa oli ohra- tai riisitäyte. Ne valmistettiin keittämällä rasvassa, suomalaisesta ruoka- ja juomakulttuurista kertova Suomi syö ja juo -sivusto listaa. Lisäksi Karjalan Liitto kertoo sivuillaan yleisesti piirakoiden historiasta.

Monien piirakoiden valmistustavan karjalaiset ovat oppineet venäläisiltä naapureiltaan ja muunnelleet reseptejä mieleisekseen ainakin 400–500 vuotta, sivuilla kuvaillaan.

Variaatioita siis riittää paikkakunnista ja tekijöistä riippuen. Esimerkiksi perunaisen kuoren omaavissa vatruskoissa on Rostiksen ohella riisitäyte, mutta munavoi tarjoillaan erikseen, piirakoiden kyljessä.

Myös mainittujen syrjäpiirakoiden tämän vuosituhannen puolella laaditussa reseptissäkin mainitaan sama suositus: tarjoillaan munavoin kera. Tai jopa raejuuston.