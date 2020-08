”Aivan sairaan hyvät burgerit” ja lyömätön hinta-laatusuhde – hampurilaispaikat, joita suositellaan ympäri Suomen

”Parhaat ikinä” ja ”5/5”. Suomalaiset kehuvat ravintoloita, joissa ovat saaneet loistavia burgereita.

Kerroimme viime viikolla ravintoloista, jotka ovat saaneet hyviä arvosteluja ja kehuja asiakkailtaan matkailupalveluissa ja somessa.

Listauksessa oli julkisia arvosteluja ja pisteytyksiä esimerkiksi Tripadvisorista ja Facebookista. Lisäksi jutussa kerrottiin myös todellisten burgeritietäjien keskuudessa tehdystä äänestyksestä. Kyseessä oli Facebookin 10 000 jäsenen Burger Lovers Finland -ryhmässä tehty äänestys, jossa nostettiin esiin kymmenen parasta burgeriravintolaa Suomessa.

”Jokaisella on jokin suosikkijuttu”

Juttu keräsi satoja kommentteja. Lukijat kertoivat sankoin joukoin lempiravintoloistaan, joita suosittelevat muillekin.

Koostimme kommenteissa olleita suosituksia ravintoloista ympäri Suomea.

– Kyse on aina uniikista hetkestä ja seurasta, joka tekee nautinnosta ainutlaatuisen. Jokaisella on jokin suosikkijuttu, mutta kyllä sekin voi vaihtua, kun tulee eteen se uusi makukombo, paikka tai fiilis, eräs lukija kirjoittaa osuvasti.

Kaikki paikat eivät voi aina täysin miellyttää aivan jokaista ihmistä. Näistä ravintoloista on kuitenkin jäänyt lukijoiden mieliin positiivisia kokemuksia.

Pääkaupunkiseutu

– Helsingin Triplan Friends & Brgrs:n Vegan Brgr. Itsetehty vegaanipihvi, pikkelöity punasipuli, uunipaahdettua tomaatti, raikas salaatti ja vegaaninen aioli-majoneesi. Arvostan itse leivottua sämpylää. Ranskalaiset kypsennetään triple cooked -menetelmällä. Kaikessa maistuu laatu ja hieno käsityö!

– Friends & Brgrs on kyllä myös 5/5.

– Naughty Brgr Helsingissä. Loistavat burgerit ja hyvä fiilis.

– Naughty Brgrin ja Treffipubin hampurilaiset ovat minusta olleet todella hyviä.

Vuonna 2015 perustettu Naughty BRGR toimii Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä.

– Tämän kesän uusi tuttavuus itselle oli Taivassalon Grillikahvila Meriportti. Kerroshampurilainen ylivoimaisesti paras mitä olen syönyt.

– Vantaa Myyrmäki: Deluxe Burger on erittäin hyvä!

– Helsinki: Treffi Pub ja Bun2Bun

– Stadissa Kauppatorin Grilli ja tuplajuusto emmentaljuustolla! Kursailematon, mutta paras!

– Myyrin krouvin burgerit 5/5.

– Wiskarila Espoon Kivenlahdessa. ”Moukari” on lyömätön.

Wiskarila on laulaja Arttu Wiskarin ravintola. ”Oikein pätevä burgeri”, Helsingin Sanomien arvio kuului viime vuoden lokakuussa.

– Korson aseman burgerimättölä. Burgeri keskiverto, mutta samaa tunnelmaa ei saa rahalla edes Kontulasta.

– Hölmölän Grilli Bembölessä, Espoossa. Aivan 5/5. Samaten Chili's Mankkaa.

– Smokers Espoo Sello, ihan parhaat ikinä ja miellyttävä henkilökunta.

– Pohjanmaan grilli Espoossa – ei jää nälkä ja on poijaat hyvää.

Espoossa sijaitseva Pohjanmaan grilli kertoo valmistavansa pohjanmaalaisia makuja. Grilliltä kerrotaan, että paikan hampurilaissämpylä voi poiketa monista muista burgereista, sillä se on ohut ja rapea.

– Deluxe Burger & Pizza, Vantaa Myyrmanni!

Kerava

– Parhaat burgerit löytyvät Keravan Pihvituvasta. Ainoa miinus tulee lounasravintolan aukioloajoista.

Riihimäki

– Kipin grilli on hyvä. Maukasta ja ei ole rasvaista, raikkaan makuinen.

Järvenpää

– Järvenpäässä Sauhu on Suomen ylivoimainen ykkönen. Itku tirahtaa onnesta purastessa bursaa.

– Ehdottomasti Sauhu, Järvenpäässä.

Järvenpään Sauhu oli myös Burger Lovers Finland Facebook-ryhmässä keväällä tehdyssä äänestyksessä kymmenen parhaan burgeriravintolan listalla.

Hyvinkää

– Vaiveronkadun kioski Hyvinkää. Myös ketoburger ja jättiherkkuannokset.

Siuntio

– Listalta puuttuu nyt Suomen ykkösbursamesta Pickala Golfin burgeri!Kannattaa käydä kokeilemassa se.

Sipoo ja Porvoo

– Box Café & Grill Sipoossa, Porvoontien varrella vanhan huoltoaseman yhteydessä. Yksi Suomen parhaista.

– Box Café & Grill Sipoo! Aivan mahtavat burgerit ja ranut!

– Box Café & Grillin hampurilaiset ovat ihan mielettömän hyviä ja paikka tarjoaa myös täysin gluteenittomia sämpylöitä!

Kuvassa on kehutun Box Café & Grillin lihaisa burgeri, mutta ravintola kertoo Facebookissa, että siellä panostetaan myös kasvishampurilaisiin.

– Porvoo, Lehtimäen grilli! Parempia hamppareita ei Suomesta saa!

– Lehtimäen Grilli Porvoossa! Tuhdit annokset, hinta-laatusuhde aivan lyömätön ja auraburgeri saa sukat pyörimään jalassa. Ai että!

Loviisa

– Loviisassa ravintola Localen. Yksi parhaista syömistäni burgereista.

Turku

– Linna Burgers & Coffee Turussa. Pieni ja vaatimattoman näköinen kioskirakennus Turun linnan kupeessa, mutta ai että, mitkä burgerit ja ranut!

– Linna Burger, kauppahallin S. Wallinin lohifilehamppari, paikalliset Friends & Brgrs sekä Naughty.

Turusta lukijat suosittelevat Linna Burgers and Coffeen hampurilaisia.

Salo

– JJ's Barbeque Salossa. Aivan mahtava makuelämys. Mehukasta ja maukasta. 10/10.

Nauvo

– Food Fellows Nauvossa on aivan loistava! Mistään muualta et saa niin hyvää mustapippurihampurilaista ja ribsit ovat mielettömän hyviä.

Parainen

– Suntti Paraisilla! Burgerit aivan loistavia!

– Ehdottomasti ravintola Suntti Parainen.

Kustavi

– Kustavissa Vuosnaisten Meriasemalta saa todella hyviä, esimerkiksi aurajuusto-pekoniburger. Annoksiin voi valita tavalliset tai bataattiranskalaiset. Dippeinä muun muassa Ärjy, eli talon kuuluisa valkosipulimajoneesi.

– Vuosnaisten meriaseman burgerit ovat parhaita.

Vuosnaisten Meriaseman burgerit saavat kehuja.

Somero

– Jos Somerolla pyörähtää, kannattaa ehdottomasti käydä maistamassa Rantatuvan hampurilaisia. Ovat todella hyviä. Myös palvelu on hyvää.

Pori

– Ei ole Porin Blind Burgeria voittanutta. Aina onnistuvat!

Merikarvia

– Merry Monk Merikarvialla (aiemmin vaikutti Reposaaressa), jos et ole vielä kokeillut, et tiedä kerta kaikkiaan mitään Suomen parhaista burger-annoksista.

– Merry Monk Merikarvian satamassa. Haukiburgeri on aivan loistava – perusburgerit toimivat myös.

Rauma

– 2 kundia burgers & fries, Rauma.

Forssa

– Suomen paras on Kievarin kirnu Forssan Tammelassa (tai ainakin tässä nurkilla).

Nakkila

– Nakkilassa Vanha Kirjakauppa, kannattaa ajella kauempaakin kokeilemaan!

Nokia

– Iloisen Pojan Lihakauppa, Nokialla.

Tampere

– Vaakon nakki Pispalassa! Ei tuu annoskateus!

Savonlinna

– A-grilli Mertala Savonlinnassa, kokolihahampurilaiset ovat vertaansa vailla ja ranskalaiset perinteisiä ja poimullisia.

Mikkeli

– Pub Pikkumutteri Mikkelissä. Sieltä saa eräänkin asiakkaan mukaan ”burgereiden Mersuja!”

– Eepin grilli, Mikkeli, Kirkkopuisto. Hyvät, joka makuun tuunatut burgerit (aura, sriracha, jalapeno, koskenlaskija, nam!). Ei kyllästy.

Lahti

– Bus Burger Lahti todella hyvät hampparit.

Joutsa

– Ravintola Kellari Joutsassa. Parempia burgereita saa hakemalla hakea!

Hartola

– La Kar de Mumma, Hartolassa, 4-tien vieressä. Aivan mahtavat hampurilaiset, lihana paikallista häränlihaa ja lisukkeena bataattiranskiksia. Annos on todella reilun kokoinen ja se makuelämys on huikea.

La Kar de Mummassa Hartolassa burgerit tehdään alusta asti itse.

Ristiina

– Kallioniemi Ristiinassa.

Lappeenranta

– Tuen grilli, Lappeenranta. En ole missään syönyt yhtä hyviä hamppareita. Tuplatexas on miun suosikki.

– Tuen grilli ja Lappeenranta, ei ole voittanutta.

– Lalo, Lappeenranta. Parasta tähän mennessä ja on tullut evästettyä jos vaikka missä.

Hamina

– Haminassa Taverna Tervanarun burgeri on paras.

Kuopio

– Tuba ja Swing, Kuopio.

– Gastrobar B/P Kuopio

– The Hopwagen Kuopion torilla ja Ravintola Taikuri.

Varkaus

– Tähän mennessä parhaita hampurilaisia ja salaatteja paikasta nimeltä Morton.

Pieksämäki

– JR Fast Food tekee parhaat hampurilaiset Pieksämäellä.

– Morton Pieksämäki.

Morton saa lukijoilta kehuja. Ravintola toimii seuraavissa kaupungeissa: Jyväskylä, Kuopio, Varkaus, Pieksämäki, Joensuu ja Helsinki.

Joensuu

– Konttiravintola Morton Joensuussa ehdottomasti paras hampurilaispaikka. Ranskalaiset maustettu tosi hyvin. Minulta paikalle 5/5. Ainoa miinus noin 1/2 h jonot, muuta sen ymmärtää kyllä, miksi jonot pitkät...

Koli

– Kolin Ryynäsen burgeri on yks parhaita.

Kuhmo

– Kuhmon torilla pieni grilli, jossa on tosi hyvät burgerit. Ei uskoisi kopin ulkonäön perusteella. Auraburger vie kielen.

Muhos

– Pub Puute Muhokselta.

Seinäjoki

– Holy Smoke Seinäjoella. Paikka on ehdoton, kun ajaa läpi.

Alahärmä

– Raijan Grilli Alahärmässä. Ranskalaisannoksetkin on megalomaaniset ja hinta kohdillaan.

Kauhava

– Samburgerin tuotteita kannattaa kokeilla. Kauhavan reissulla kokeilin paikan antimia ja en joutunut pettymään. Hyvät, maukkaat täytteet, napakat sämpylät, joissa on makua ja henkilökuntakin on mukavaa. Hoiti työt ripeästi. On tullut käytyä toistekin, jos on Kauhavalle matka suuntautunut.

Kokkola

– Kokkola ja Rock'n'Roll Diner... Listalla useita loistavia burgereita kuten oma suosikki Buick.

Sotkamo

– AG, eli Annen Grilli Sotkamossa. Ehdoton kunkku!

Oulu

– Järvigrilli Oulun Puolivälinkankaalla. Legenda.

– Järvigrilli Oulussa!

– Kauppuri5 Oulussa aivan huippu isoilla annoksilla ja uskallus maustaa.

– Oulussa kannattaa tutustua myös Mikan Cafe & Burgeriin. Aivan sairaan hyvät burgerit ja milkshaket. Fiftarityyliin sisustettu paikka ja kuulee kunnon fiftarimusiikkia.

Mikan Cafe & Burgerissa on 50-luvun tunnelmaa ja burgerit saavat kehuvan kommentin.

Tornio

– Meerin grilli Torniossa.

Rovaniemi

– Rovaniemi ja sieltä Kauppayhtiö. Burgerit järkevän kokoisia, käsin syötäviä, ja ranskalaiset rapeita ja reilun kokoisia. Mukavia ja erikoisempiakin makuja saatavilla.

Ivalo

– Lauran grilli Ivalossa.

Utsjoki

– Ravintola Deatnu, Utsjoki. Ihan paras hirvi-poroburger ja ne ranskalaiset siinä lisänä. Vie kielen mennessään... Innolla odotan tulevaa Lapin reissua.

Muut maininnat:

– Viljakkalan kyläpuodilla on todella hyvät ranut, paksuja ja maistuvat perunalle. Tuplapihvipurilaisen koko ja hinta kohdillaan. Ja maku myös. Viihtyisä paikka ja paljon nähtävää. Henkilökunta ystävällinen.

– Vilppulassa Hilma ja Onni! Parhaat hampparit!

– Aivan ylivoimaisesti parhaat saa Mannilan kesäkaupasta Kangasniemellä. Paljon on tullut hampurilaisia syötyä Suomessa ja maailmalla, mutta parhaat on yllä mainitussa.

– Käykääs mutustelemassa Pallaksen hotellin talon burgeria.

– Rantaterassi Baarpuuri Virroilla! Isot, maukkaat purilaiset ja kunnon ranskalaiset, on rapeita ja suolaisia.