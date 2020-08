Naapurin Tuulan omenapiirakkaohje on superhelppo ja todella maukas – se kannattaa ottaa talteen

Riika Kuuskoski hämää ruokavieraitaan syöttämällä heille eineksiä. Nyt vuorossa on todella helppo omenapiirakka.

On taas sellainen vuosi, jona moni omenapuun omistaja on tukehtua epätoivoon – ja omenoihin.

Jostain käsittämättömästä oikusta kohtalo on osoittanut huostaani siirtolapuutarhan, jossa on tusinan verran omenapuita. Ja tänä vuonna sato on taas poikkeuksellisen runsas.

Tänä vuonna on tullut paljon omenaa.

Jos pihan perälle huussiin on ollut asiaa, on jo monta viikkoa pitänyt ryömiä, koska painon alla taipuvat omenapuunoksat tukkivat reitin.

En erityisemmin nauti leipomisesta, mutta jotainhan omenoista täytyy tehdä. Onneksi suvussa on säilynyt superhelppo resepti, jonka äiti sai naapurin rouvalta 70-luvulla.

Yksinkertaiset ainekset

Tässä ei tarvitse vaivata ja möyhentää mitään taikinamöykkyä, josta jää rasvan tuntu käsiin ja mömmöä kynsien alle.

Isoin työ on omenoiden pilkkomisessa. Leikkaan vain kodan pois ja pilkon sitten lohkoiksi. Kuoria en viitsi.

Ohjeen hyviin puoliin kuuluu myös aineiden yksinkertaisuus: nämä tarpeet löytyvät usein askeettisestakin keittiöstä.

Reseptin historiallisuudesta kertoo mittayksikkö kahvikuppi, jollaiseksi moderni kahvimuki varmastikin on liian suuri.

Kun tavoitteena on saada taikinaa uunipellillinen, noin 1,6 desilitraa on aika passeli mitta kupille.

Naapurin Tuulan omenapiirakka

4 kahvikupillista vehnäjauhoja

4 teelusikallista leivinjauhetta

2 kahvikupillista sokeria

2 kahvikupillista maitoa

omenoita

päälle sokeria ja kanelia

Valmistusohjeet

Jauhot, leivinjauhe ja sokeri sotketaan keskenään ja lisätään maito. Sekoitetaan tasaiseksi ja levitetään uunipellille leivinpaperille. Sitten asetellaan omenalohkot päälle riveihin ja levitetään päälle sokeria ja paljon kanelia – ja eiku uuniin 250 asteeseen 15–20 minuutiksi. Tuula laittoi kaksi kupillista sokeria, mutta itse vähennän siitä kolmanneksen. Mielelläni myös käytän osittain graham- tai sämpyläjauhoja, ettei tule ihan niin valkoista vehnää. Kauden ekan satsin tein vielä vähän raaoista omenoista, mutta ripottelin päälle reippaalla kädellä sokeria, ja kirpeys peittyikin.

Tässä on vaiva-maku-suhde kohdallaan.