”Ehdottomasti Suomen parhaat pizzat” – 11 ravintolaa, joiden pizzoja ylistetään

Kokosimme lukijoiden kommenttien perusteella 11 ravintolaa, joita kehutaan mahtavista pizzoistaan.

Julkaisimme aiemmin elokuussa artikkelin, jossa esittelimme hyviä arvosteluja keränneitä pizzerioita eri puolelta Suomea.

Kysyimme jutun lopussa lukijoilta vinkkauksia muista mahtavista ravintoloista, joiden pizzat ovat erityisen hyviä. Keräsimme kommenteista 11 paikkaa, joita suositellaan. Lisäksi koostimme kommenteissa mainittujen ravintoloiden saamia arvioita matkailusivusto Tripadvisorista, Eat.fi-palvelusta tai Facebookista.

Kaikki tähän juttuun kerätyt ravintolat ovat saaneet vähintään neljä pistettä viidestä. Palveluiden pisteytykset ovat julkisia.

”Hyvät pizzat ja upea miljöö”

– Olimme päiväretkellä moottoripyörillä Taalintehtalla Kemiönsaarella. Ravintola Portside venesataman vieressä on kyllä vahva suositus. Hyvät pizzat ja upea miljöö, kehuu Ilta-Sanomien lukija.

Pizzoistaan tunnettu ravintola, josta saa myös a la carte -ruokaa, on saanut matkailusivusto Tripadvisorissa neljä pistettä. Eat.fi-palvelussa ravintola on saanut jopa 4,8 pistettä.

Ravintolan rantamakasiini on rakennettu 1840-luvulla.

Take-awayta navettapizzeriasta

– Fornitaly Helsingin Jollaksessa, kommentoi eräs Ilta-Sanomien lukija paikkaa, joka ansaitsee tulla mainituksi.

Kommentti on keräänyt 40 tykkää-merkintää myös muilta.

Ihastuttava ”navettapizzeria” tarjoilee aitoja, italialaisia pizzoja mukaan noudettuna. Ruokalistalta löytyy muun muassa klassiset pizzat margherita, verdura ja bufala.

Matkailusivusto Tripadvisorissa pizzeria on saanut 4,5 pistettä ja Facebookissa 4,9 pistettä.

”Mielettömän hyvät pizzat”

– Ravintola Kerho Tuusulassa, mielettömän hyvät pizzat ja paljon muuta – kannattaa tulla kauempaakin, suosittelee lukija.

Tuusulalaisen ravintola Kerhon artesaanipizzoja kehutaan Eat.fi-palvelussa, jossa ravintola on saanut 4,5 pistettä.

Myös Tripadvisorissa ravintola on saanut hyvät pisteet: neljä pistettä viidestä.

”Taivaallisen hyvää”

Imatralla sijaitseva Pizzeria Bella Napoli on saanut Tripadvisorissa 4,5 pistettä ja Facebookissa 4,9 pistettä. Ravintolan pizzauuni on puinen.

– Pizzeria Bella Napoli Imatralla - aitoa napolilaista pizzaa aidosta pizzauunista italialaisen valmistamana. Taivaallisen hyvää, kommentoi Ilta-Sanomien lukija.

”Ihan mahtavat ja isot pizzat”

Myös Vääksyn Majakka-Paviljongista vinkataan lukijoiden keskuudessa.

– Majakka-Paviljonki Asikkalan Vääksyssä. Ihan mahtavat ja isot pitsat! Ja asiakaspalvelukin huippuluokkaa, kommentoissa kuvaillaan.

Tripadvisorissa ravintola on saanut neljä pistettä ja Eat.fi-palvelussa 4,5 pistettä.

”Paikan salamipizza on yksi parhaista pizzoista”

Raumalla sijaitseva Osteria da Filippo on yksi suositelluista paikoista.

– Paikan salamipizza voimakkaalla valkosipulilla on yksi parhaita pizzoja, joita olen syönyt. Olen kumminkin syönyt samaa pizzaa Napolista New Yorkiin, mutta parhain se on täällä, lukijan kommentissa kehutaan.

Ravintola on saanut Tripadvisorissa ja Eat.fi-palvelussa kummassakin neljä pistettä.

”Kannattaa tulla kokeilemaan kauempaakin”

– Nakkilan Vanha Kirjakauppa – kööki&kaffee. Ehdottomasti Suomen parhaat pizzat. Kannattaa lähteä kauempaakin kokeilemaan, kehuu eräs Ilta-Sanomien lukija Länsi-Suomessa sijaitsevaa ravintolaa.

Ravintola on saanut Facebookissa 4,9 pistettä ja Tripadvisorissa 4,5 pistettä. Pizzalistalta on tilattavissa muun muassa lohella, porsaalla ja kanalla täytettyjä pizzoja ja omavalintainen versio. Jälkiruoaksi paikasta voi ostaa jäätelöpallon keksimuruilla.

”On hyvää ja paistettu aidossa italialaisessa uunissa”

– Nyt unohtui Papa DOM Mikkelistä! On hyvää ja paistettu aidossa italialaisessa uunissa, lukija kirjoittaa.

Mikkeliläisen ravintola DOM:in yhteyteen avattiin viime vuoden lopulla ”savolaisnapolilaisia” pizzoja tarjoileva Papa`s DOM.

Paikka on saanut Tripadvisorissa 4,5 pistettä ja Facebookissa 4,9 pistettä.

”Ihanat pizzat”

– Joensuussa sijaitseva Roihu! Ihanat pizzat ja mahtava valikoima, kehuu lukija.

– Joensuun Roihun pizzat kuuluisivat myös tälle listalle! Taivaallisen hyviä, toinen kehuu.

Joensuussa sijaitseva Pizzeria Roihu on saanut Tripadvisorissa 4,5 pistettä ja Eat.fi-palvelussa 4,4 pistettä.

Pizzakastike, tuliset kastikkeet, peston sekä paholaisenhillon valmistetaan talon omalla reseptillä.

”Raaka-aineet ovat ensiluokkaisia”

Raahessa sijaitseva Pizzeria Alto Mare on saanut Eat.fi:ssä 4,4 pistettä ja Tripadvisorissa neljä pistettä. Sitä lukijat myös suosittelevat.

– Alto Mare Raahessa on tehnyt pizzoja vuodesta -84. Ei ole niiden voittanutta, vaikka olen käynyt kymmenissä eri pizzerioissa. Raaka-aineet ovat ensiluokkaisia, kirjoittaa lukija.

”Kemin parasta pizzaa”

Kemin idyllisessä puurakennuksessa, Kemin Puistopaviljongin yhteydessä toimiva Pizzeria San Milano kerää kehuja.

– Listaan pitäisi lisätä Kemin Puistopaviljonki. Kaken pizzat ovat "maailman parhaita", paikkaa kehutaan.

– Kemin Puistopaviljongin pizzoille iso peukku! Hyviä pizzoja sai nauttia. Tästä tosin jo useampi vuosi aikaa, joten en tiedä millaista murkinaa tarjolla nykyään. Jos Kemiin nyt menisin, niin sinne suuntaisin kuitenkin syömään, toinen kehuu.

Ravintola on saanut Tripadvisorissa neljä pistettä ja Eat.fi-palvelussa jopa täydet viisi pistettä.

