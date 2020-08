Ravintolat, jotka saavat kunnon kehuja burgereistaan – reiluja annoskokoja, mahtavat ranut ja ”täydelliset burgerit joka kerta”

Kokosimme hampurilaispaikkoja, jotka ovat saaneet positiivista palautetta ja hyvät arvostelut kävijöiltään.

Julkaisimme aiemmin artikkelin kymmenestä eri puolella Suomea olevasta pizzeriasta, jotka ovat saaneet suitsutusta kävijöidensä keskuudessa.

Artikkeli keräsi useita satoja kommentteja, joissa lukijat vinkkasivat lisää mahtavia pizzapaikkoja kotimaasta.

Burgereiden ystäviä ei ole kuitenkaan unohdettu – maassamme on myös mahtavia hampurilaispaikkoja.

Kokosimme eri puolella Suomea sijaitsevia burgerpaikkoja, jotka ovat saaneet matkailupalvelu TripAdvisorissa, Eat.fi:ssä ja Facebookissa positiivia kommentteja ja yli kolme pistettä viidestä. Palveluiden kommentit ja pisteytykset ovat julkisia.

Todellisten burgeritietäjien listaus

Samassa yhteydessä on kerrottava myös intohimoisesti burgereihin suhtautuvien kuluttajien äänestyksestä, jossa listattiin kymmenen parasta burgeriravintolaa Suomessa.

Tänä keväänä kerätty lista perustuu yli 10 000 jäsenen Burger Lovers Finland Facebook-ryhmässä tehtyyn äänestykseen.

Nämä paikat nousivat burgerifanien äänestyksessä erityisen hyviksi hampurilaispaikoiksi:

Bites (Helsinki) Burger5 (Kuopio) Gastrobar B/P (Kuopio) Myyrin krouvi (Vantaa) Sauhu Bistro and Bar (Järvenpää) Social Burgerjoint (Helsinki, Hamina, Kerava, Lahti, Oulu, Porvoo, Tampere, Vaasa) Boneless (Helsinki) Kahvila Kievari Sillankorva (Toholampi) Hovipiika (Vammala) Ruok Burger (Kuusamo)

Seuraavat matkailusivustoilla ja Facebookissa kiitosta saaneet ravintolat on lueteltu eteläisimmästä pohjoisimpaan.

”Ranskalaiset olivat parhainta ikinä”

Hampurilaisketju The Lucky Bastardilla on Helsingissä toimipisteet Tripla- ja Itis-kauppakeskuksissa. Burgerit tarjoillaan suomalaisesta lihasta tehtyinä, mutta saatavilla on myös kasvisvaihtoehtoja.

– Burgeri oli todella hyvää ja ranskalaiset parhaita ikinä. Myös palvelu tuotti hyvää mieltä, eräs kommentoija kehuu Itiksen toimipistettä matkailusivusto Tripadvisorissa.

Eat.fi-palvelussa hampurilaispaikka on arvosteltu yleisarvosanalla 3,5.

Milkshaket ihastuttavat

Tripadvisorissa Vantaalla sijaitsevaa Mike`s Dineriä kuvaillaan seuraavasti:

– Pikkuinen fiftarityyppinen paikka Myyrmäen juna-aseman yhteydessä.

Erityisesti paikan pirtelöitä, eli amerikkalaisittain milkshakeja, kehutaan matkailusivuston kommenteissa.

Paikan hampparit on nimetty luovasti Amerikka-hengessä: saatavilla on esimerkiksi Graceland, Wild Hog ja Burning Love.

Facebookissa kävijät ovat arvostelleet ravintolan pisteytyksellä 4,8.

Burgereita ja urheilua

Turkulainen Lone Star tarjoilee burgereita, ribsejä, wingsejä ja salaatteja.

– Olen käynyt Lone Starissa vuosia. Jos pitää makeista mauista burgereissa, niin täältä löytyy karamellisoitua pekonia ja bbq-kastiketta, eräs kävijä kommentoi paikkaa Tripadvisor-matkailusivustolla.

Facebookissa ravintola on arvosteltu pistein 4/5.

”Annoskoot ovat reippaita”

Lahden Bus Burgerista saa amerikkalaistyylisiä dinerannoksia – muun muassa burgereita, salaatteja ja nachoja. Ravintolassa on myös aito jenkkibussi. Annoskoot ovat ”reippaita”.

– Perus hampurilaisravintoloita laadukkaampia ja maukkaampia burgereita. Miljöö on miellyttävä ja rento. Palvelu oli myös ystävällistä, kommentoidaan Tripadvisorissa.

Facebookissa paikka on arvosteltu pistein 4,6.

”Kaupungin paras ruokalista!

Hämeenlinnassa sijaitsevan Fifth Avenue -perheravintolan, tuttavallisemmin ”Fiftarin”, burgerit keräävät suitsutusta Tripadvisorissa.

– Kaupungin paras ruokalista! Listalla on vhh- ja keto-ruokavaliota noudattaville (ja muillekin) ketoburger! Burgerin mukana tulee halloum-ranskalaiset, eräs kävijä kommentoi.

Facebookissa ravintola on saanut 3,9 pistettä viidestä.

Burgereiden kanssa tarjoillaan talon omaa dippiä ja normaalit ranskalaiset voi vaihtaa bataatti- tai ristikkoperunavaihtoehtoon. Paikassa on myös keilaratoja keilaamisen ystäville.

”Täytyy tulla toisenkin kerran”

Tamperelainen Ohana Lei'Pomo & Grille saa Tripadvisorissa myös positiivista kommenttia kävijöiltään:

– Oman leipomon hampurilaissämpylä, mehevä pihvi ja mahtavat mausteet. Tehdään asiakkaan odottaessa, eräs kävijä kommentoi.

Eräs kävijä kuvailee ravintolassa syötyä annostaan ”maukkaaksi ja täyttäväksi.”

– Erinomaista lounasta ja vieläpä kivassa ympäristössä. Täytyy tulla toisenkin kerran kokeilemaan jotain muuta.

Eat.fi-palvelussa paikka on saanut 3,9 pistettä viidestä.

Burgeripaikka sijaitsee Tammerkosken läheisyydessä, Tampereen keskustassa.

”Burger oli niin hyvää kuin olla vain voi”

Porilainen Blind Burger kuvailee verkkosivuillaan tarjoavansa burgereita tuoreilla ja mahdollisimman lähellä tuotetuilla raaka-aineilla, ”astetta parempia hampurilaisia käsin tehtynä.”

– Burger oli niin hyvää kuin olla voi. Siisti paikka ja miellyttävä henkilökunta. Toivon ravintolan menestyvän ja suosittelen, eräs kävijä kommentoi Tripadvisorissa.

Facebookissa ravintola on arvosteltu pistein 4,8.

”Myös koirat tervetulleita”

Hampurilaisia tarjoilevan Morton-konttiravintolaketjun yksi toimipiste on Joensuussa. Listalla on burgeraterioita, salaatteja ja pikkupurtavaa. Myös lapsille on omat annoksensa ja jälkiruokana ravintola tarjoilee Mortonin mustikkakukkoa.

– Etsimme lomareissulla ruokapaikkaa ja huomasimme, että koirat ovat myös tervetulleita konttiravintola Mortoniin. Ystävällinen henkilökunta toi koiralle vesikupin ja kysyi, että haluammeko koiralle herkkuja. Herkulliset annokset ja upea miljöö! Sitrushedelmillä maustettu vesi myös iso plussa helteisellä säällä, kirjoittaa eräs kommentoija Tripadvisorissa.

Facebookissa ravintola on arvosteltu pistein 4,6.

Mahdollisuus tuunata oma burgeri

Kokkolan merimaisemissa vaikuttavalla Burger Villagella on kaksi toimipistettä kaupungissa. Oman burgerin voi myös tuunata itse ”pimp my burger” -menetelmällä ravintolan omin sanoin.

– Todella hyvät burgerit. Kaupungin ravintola on erittäin siisti ja rannalla oleva ravintola todella upealla paikalla, kommentoi eräs hampurilaisilla herkutellut kävijä Tripadvisorissa.

Facebookissa paikka on saanut 4,1 pistettä.

”Täydelliset burgerit joka kerta”

Oululaisen Kauppuri 5 Burgers -burgeripaikan menusta löytyy muun muassa chilillä, aurajuustolla ja basilika-aiolilla maustettuja hampurilaisia. Ravintola on ollut toiminnassa Oulun keskustassa jo kymmenen vuotta.

Tripadvisorissa burgeripaikkaa kommentoidaan muun muassa näin:

– Täydelliset burgerit joka kerta! Voisi syödä vaikka viimeisenä ateriana. Aina Oulun reissulla pakko käydä.

– Täältä olen saanut parhaat burgerit mitä on tullut syötyä. Näyttävät hyviltä, maistuvat hyviltä ja täyttävät hyvin. Valinnan varaa on riittävästi ja homma toimii nopeasti ystävällisen palvelun kera.

Ravintola on saanut Facebookissa 4,5 pistettä.

Lähteet: Tripadvisor , Eat.fi, Facebook ja ravintoloiden verkkosivut

Mikä on sinun suosikkiburgerpaikkasi? Kommentoi alle!