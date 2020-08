Entinen ammattilumilautailija Wille Yli-Luoma osti 60 000 euron kahvinpaahtimen ja perusti kahvilan Portlandiin

Entinen ammattilumilautailija Wille Yli-Luoma omistaa kahvinpaahtimon ja kolme kahvilaa Portlandissa. Hänelle kahvi on tiedettä ja intohimo.

Wille Yli-Luoma oppi lumilautailijan urallaan luottamaan intuitioonsa. Jos hänelle tuli hyppyyn valmistautuessa huono tunne, jätti hän hypyn väliin.

– Joka kerta kun menin sitä fiilistä vastaan, satutin itseäni, Yli-Luoma sanoo.

Koskaan aikaisemmin Yli-Luoma ei kuitenkaan ollut tuntenut samoin matkalle lähtiessään. Hänen oli tarkoitus lentää kotoaan Portlandista Yhdysvaltain länsirannikolta kuvausmatkalle Chileen, mutta hän tunsi, että jokin ei ole kohdallaan.

Kun lentokenttävirkailija kertoi Yli-Luomalle, että tämän varusteet eivät luultavasti ehtisi lennolle, mies teki päätöksen.

– Ei se mitään, en lennäkään, Yli-Luoma sanoi.

Yli-Luoma palasi kotiinsa, meni pankkiin ja lähetti 60 000 dollaria Hollantiin. Raha oli maksu kahvinpaahtimesta, jonka ostamisesta Yli-Luoma oli haaveillut.

Kun kone laskeutui Chileen, Yli-Luoman puhelin alkoi soida. Sponsorin edustajat vaativat Yli-Luomaa nousevaan seuraavaan koneeseen, mutta tämä ei järkkynyt. Edes uhkaus palkan leikkaamisesta ei kääntänyt Yli-Luoman päätä.

– Silloin keskittymiseni siirtyi sataprosenttisesti kahviin.

Wille Yli-Luoma oli ammattilumilautailija yli 15 vuoden ajan. Hän kuvasi videoita puuterilumella.

Vuosikymmen myöhemmin Yli-Luoma, 41, omistaa kahvinpaahtimon ja kolme kahvilaa Portlandissa. Hänen yrityksensä Heart Coffee Roasters työllisti ennen koronaviruskriisiä 45 ihmistä.

Nyt työtä ei ole kuin heistä puolille, ja kaupungin keskustassa sijaitsevan kahvilan tulevaisuus näyttää epävarmalta. Kalliin liikepaikan ympäristö hiljentyi, kun toimistot siirtyivät etätöihin. Ympäri Yhdysvaltojen papujaan myyvä paahtimo pitää yrityksen kuitenkin pinnalla.

Yli-Luoma alkoi juoda kahvia vasta 21-vuotiaana Tukholmassa asuessaan, mutta hedelmästä tuli hänelle nopeasti intohimo.

– Aloin tehdä himassa kahvia. Ostin espressokoneen ja vähän paremman myllyn. Sitten ostin vähän hienoman espressokoneen ja vähän hienomman myllyn. Jossain vaiheessa rupesin koittamaan vähän erilaisia paahtoja.

Yli-Luoma muutti 2004 Portlandiin päästäkseen lähemmäksi lumilautailuvideoiden kuvauspaikkoja. Korkean kahvikulttuurin kaupungissa hänen kiinnostuksensa juomaan syveni entisestään. Yli-Luoma osti 5 000 dollarilla ensimmäisen paahtimensa ja alkoi haaveilla oman paahtimon perustamisesta.

Peruuntuneen Chilen-matkan jälkeen paluuta entiseen ei enää ollut. Yli-Luoma kävi vielä parin vuoden ajan tekemässä kuvauksia, mutta hänen sydämessään oli vain kahvi.

– Se oli pakkomielle. En tehnyt mitään muuta kuin kahvia. Luin kahvikirjoja, paahdoin, maistoin kahvia. Vaimo ajatteli kahden kolmen vuoden ajan, että ”vau, sinulla on ongelma”.

Pelkkä intohimo ei riitä menestyvän yrityksen pyörittämiseen. Yli-Luoma sai havaita asian nopeasti.

– Kun me avasimme ovemme, kaikki tulivat katsomaan, että mikä tämä mesta on. Mulla oli kaikenlaisia vehkeitä, ihan turhia ja liikaa. Olin niin innostunut ja tienasin lumilautailusta, joten minulla oli varaa ostaa vehkeitä. Kaikki ihmettelivät, että kuka on investoinut näin paljon, tämä on ihan himmeä mesta.

Yli-Luoman vaimo Rebekah pelasti yrityksen leikkaamalla rönsyt ja panemalla talouden kuntoon.

– Vajaassa vuodessa bisnes meni melkein konkkaan. Rahat melkein loppuivat. Rupesin tajuamaan, miten oikeasti pitää tienata rahaa. Se ei ollut koskaan ollut ajatuksenani, vaan kahvi oli enemmän harrastus.

Laadusta Heart Coffee Roasters ei tinkinyt. Yli-Luoma kiersi itse tapaamassa viljelijöitä ja ostamassa parhaita papuja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Hänen mukaansa hyvää kahvia syntyy vain, jos tuotantoketjun kaikki osat ovat kunnossa.

– Koska kahvi on poimittu, miten se prosessoidaan, miten se lähetetään, miten se täällä säilytetään, miten se paahdetaan, miten se paahdon jälkeen säilytetään, miten myllyä ja konetta käytetään, millaista vesi on... Kaikki nämä ovat sellaisia liikkuvia osia, jotka vaikuttavat kahvin laatuun.

Yli-Luoman mukaan vuosikymmen sitten alalla eli vielä paljon uskomuksia, jotka eivät perustuneet tieteeseen. Yli-Luoma osti ensimmäisenä Portlandissa retraktometrin, joka mittaa lasersäteellä, kuinka paljon kahvista on uuttunut veteen.

– Jengi oli, että ”sä oot taas ostanut tollasen lelun”. Nyt kaikilla kahviloilla on se, Yli-Luoma sanoo.

– Sillä näkee, kuinka hyvin kahvi on paahdettu tai kuinka teräviä myllyn terät ovat. Jos ne eivät ole teräviä, numero laskee. Jos ei ole paahdettu hyvin, numero laskee.

Wille Yli-Luoman yritys Heart Coffee Roasters kantaa sosiaalista vastuuta. Se on lahjoittanut rahaa poliisiväkivaltaa vastustavalle järjestölle ja kahvia mielenosoittajille.

Koronaviruskriisi on iskenyt rajusti lähes alaan kuin alaan Yhdysvalloissa. Kun kahvilat ympäri Yhdysvaltojen joutuivat maaliskuussa sulkemaan ovensa, laski Heart Coffee Roastersin paahtimon tuotanto yhdessä viikossa kolmannekseen.

Nyt tuotantomäärät ovat palanneet kahteen kolmasosaan entisestä tasosta, kun useimmat kahvilat ovat avanneet ovensa vähintään noutomyyntiä varten.

– En usko, että koskaan päästään takaisin entiseen, Yli-Luoma sanoo.

Rakkaus kahviin pitää yrityksen kuitenkin pystyssä. Yli-Luoma suhtautuu juomaan samalla intohimolla kuin hän on kohdistanut elämänsä varrella niin lumilautailuun, pyöräilyyn kuin äänentoistoonkin. Kun hän johonkin hurahtaa, tekee hän sen täysillä.

– Kai se on vähän luonteenpiirre.